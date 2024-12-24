天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘仔仔赴美治療　小勇士Asher學行用叉食飯踏出一大步

▲ 何雁詩鄭俊弘帶天使綜合症兒赴美治療，小勇士Asher學行用叉食飯踏出一大步。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】鄭俊弘與何雁詩早前帶兒子Asher赴美國治療，經過3星期的密集訓練，學習走路、結交新朋友，並學會如何用叉吃飯，何雁詩表示︰「看見兒子的進步，我感到驕傲」。

最新影片︰

天使綜合症｜Asher拿下第一張畢業證書

鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）在2020年步入婚姻的殿堂，隨後於2022年迎來了他們的兒子鄭讚廷（Asher），其後發現 Asher 的發展進度比其他同齡孩子慢。在Asher1歲半時，經過專家評估後，確診他罹患罕見的遺傳病「天使綜合症」。

為了幫助兒子，鄭俊弘和何雁詩決定帶著2歲半的Asher遠赴美國，接受為期3週的密集治療。這段旅程充滿挑戰，但他們堅信這是為了 Asher 的未來。他們在社交平台分享了Asher訓練的片段和拿到畢業證書的照片，並感謝訓練中心的所有導師。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

他們用英文寫道：「即使多次用頭撞臉、尖叫和挖鼻屎，他們仍然非常有耐心。但在三星期結束後，他能夠在協助下在跑步機上享受快樂，結交新朋友，並學會如何用叉子吃飯」。他們強調，這些導師對待 Asher 如同對待自己的孩子，讓他們感受到深深的感激。

他們興奮地表示：「Asher 一直是真正的冠軍，並獲得了他的第一面獎牌！」何雁詩感慨地說：「媽咪和爸比對你感到無比驕傲和鼓舞，我們的小勇士，你的決心和看見一切小事中的喜悅能力，不斷推動著我們前進。我們希望很快回來。」

鄭俊弘也在留言中表達對 Asher 的支持︰「爸爸以你為榮。繼續奮鬥，每一步我都會在你身邊。我好愛你。」

更多相關內容︰

天使綜合症｜舉家赴美陪天使綜合症兒子醫病 何雁詩緊抱Asher迎接生日：守護他一世

天使綜合症｜何雁詩公開兒子「站起來」照片 鄭俊弘下月陪Asher赴美做物理治療

天使綜合症｜鄭俊弘何雁詩父親節貼全家福 公開仔仔最新情況：希望佢叫一聲爸爸媽媽

天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 細數娛圈5位藝人對患病子女不離不棄

天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 8成患者會出現癲癇症狀嚴重可致命

星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】