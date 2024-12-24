滑雪注意︱32歲中國男日本滑雪疑跌倒「浸雪窒息」亡　專家揭1致命情況：不可能自行爬出

▲ 32歲中國男日本滑雪疑跌倒「浸雪窒息」亡 專家揭1致命情況：不可能自行爬出

【滑雪／日本滑雪場／粉雪／浸雪窒息】滑雪時要小心！日本中野燒額山滑雪場日前發生一宗致命意外：一名32歲中國籍男子在滑雪時失蹤，經過2小時搜救始被發現暈倒在滑雪道外，送醫後出現心肺功能驟停，經搶救不治身亡，院方指他死於窒息。

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據日本媒體報道，日本中野警察署發佈消息稱在12月22日下午，位於長野縣下高井郡山之內町志賀高原的燒額山滑雪場，有一名32歲中國籍男遊客在滑雪時失蹤。約3時半左右，警方接到男子同伴報警求助，滑雪場巡邏隊在經過2小時搜救至5時半，終於在滑雪道外發現了一名昏迷倒地的男子，經辨認證實為失蹤的中國籍男遊客。該男子隨即被送往中野市內的醫院搶救，期間他出現心肺功能驟停。延至23日凌晨1時左右，男子不幸返魂乏術身亡；院方指他死於窒息。

根據日本氣象協會天氣預報網站tenki.jp在當日曾發佈的當地天氣情況，顯示中野區有大雪警報，提示近期將出現持續大雪，甚至有可能造成警戒級別大雪。同時據了解，死者倒地的地點位於YAKEBI WALL附近，是一條最大坡度為39度的高手級別滑雪道，加上滑雪道上的積雪未被壓實，事發時現場已出現大風及下雪，目前警方正在調查死者偏離滑雪道遇難的具體原因，包括是否因操作滑板失誤而衝出滑雪道等。

值得注意的是，在2023年12月23日，一名中國籍女觀光客在日本新潟縣滑雪時，亦因跌倒後吸入粉雪導致窒息，不幸身亡。

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跌倒吸入「粉雪」 1情況下可致命

有滑雪愛好者稱，近期該地區附近有出現「粉雪」（パウダースノー／Powder snow），這是一種含水量少於普通雪的乾燥雪，猶如粉末一般柔軟，便於滑雪。日本雖全國遍佈滑雪場，但粉雪並非在各地的滑雪場都能體驗得到，其形成條件要視乎積雪量、氣溫及海拔高度等。根據中國科學院物理研究所指出，粉雪雪片互相貼得不緊，所以在裡面有大量的空氣（空氣能佔粉雪體積達90%），滑行起來極其順暢，身體會感受到懸空的飄浮感；而且粉雪具有一定的彈性支撐，因此就算摔在上面，也像被氣墊托住一樣不會摔痛。因此，有許多滑雪愛好者都渴望挑戰擁有這種頂級雪質的滑雪場。

不過，完美的粉雪中其實潛藏危險。據悉，鬆散的粉雪會在樹幹邊緣形成數尺深的樹井，有70%的浸雪窒息事件（Snow Immersion Suffocation）是由於樹井導致。滑雪者在摔倒時雖然摔不痛，但雪坑里鬆散的積雪會像流沙一樣，身體的重力不斷把人向下拉，容易讓人深陷雪堆，難以單獨爬起來，直至粉雪灌入口鼻，釀成窒息：

倘若滑雪者倒下時與地面的夾角大於30°，就幾乎不可能自行爬出來。如果沒有同伴從外側協助，在幾分鐘內就會像溺水一樣，非常危險。

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