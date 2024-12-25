罕見病｜兩孩媽辛苦懷胎10月　DNA鑑定基因不符被控拐帶追查揭驚人真相

【罕見病／DNA／懷孕／嵌合體】醫學史上亦極罕見！美國一名單親2孩媽2年前申請育兒補助，不料DNA測試後卻被告知她與兩名孩子「完全無關聯」，更被懷疑代孕或拐帶、意圖詐領補助金再被指控。事主官司期間再誕下一子，結果檢測再顯示孩子與她無親子關係，令事件變得更離奇，最後經多番追查後，才發現一切竟與事主極為罕有的體質相關。

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綜合外媒及《Mamamia》報道，美國華盛頓州年輕媽媽Lydia Fairchild於26歲時與丈夫離婚後，因經濟原因需要申請育兒補助。她根據規定進行了親子鑑定，不料卻被先知報告顯示她與兩名孩子於DNA上完全沒有關聯，僅與前夫基因相符：

他們告訴我：「你的前夫99%是父親，但有一個問題，你不可能是母親。」

罕見病｜多次復檢無果 慘被控詐騙兼取消監護權

面對這種離奇的狀況，Lydia只能不斷強調2個孩子都是她10月懷胎、辛苦誕下的，甚至申請了最少3次的復檢，可惜結果仍然未見改變。機構見狀拒絕了她的經濟援助申請，更懷疑她可能是代孕，或是拐帶了前夫與其他女子所生的小孩想要詐領福利金，因此向政府通報、控告她詐騙並申請取消她對2個孩子的監護權，令Lydia感到極為傷心：

每一天都像是我見到他們的最後一天。

官司進行期間，Lydia正與另一名男性交往，並在這段時期再度懷孕，法官要求醫院全程錄影記錄Lydia的生產過程，並於嬰兒出生後將血液樣本送往化驗，結果這個孩子的DNA結果依然與她毫無關係。

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罕見病｜律師翻閱文獻見類似案件 終揭發驚人真相

Lydia律師為她的案件翻閱了許多醫學文獻，發現過去波士頓曾有一名女性患上腎臟疾病後需要換腎，與2名成年兒子進行了DNA化驗確認捐贈人時，發現兩人DNA不符，經病理學家最後判定該名女士疑是罕見的「嵌合體」（Chimera）案例，身體上擁有2種不同的DNA特徵。

據了解，「嵌合體」情況一般出現於異卵雙胞胎身上，懷孕時期中一個胚胎過程中死亡後，被另一個胚胎吸收，導致新生兒出生後身上帶有2組不同的DNA，而醫學文獻曾指出，這種案例極為罕見，目前醫學史上亦僅見100例左右。

Lydia之後又接受了一系列測試，終於確認她身體攜帶兩組不同的DNA，具有嵌合現象，多名孩子的DNA最後在子宮裡尋獲，證明了3個孩子都是她的親生孩子，案件才成功被駁回、擺脫這一連串的法律糾紛。

罕見病｜網民：幸好找到真相！

報道一出，不少網民都對都大讚律師夠盡責，才讓Lydia擺脫官司、不必與子女分離：

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資料來源：Mamamia

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