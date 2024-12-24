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李施嬅素食丨43歲李施嬅素食15日身體現6大驚人改變　超詳盡營養分析力薦4類食物

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【李施嬅/素食/身體變化】現年43歲的李施嬅向來保養得宜，而一向對美顏護膚甚有心得的她日前便於IG分享了素食15日後，身體的6大變化，以及當中的營養補充資訊。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜天氣凍容易心臟病發？　醫生拆解血壓波動成因+4招預防

自2019年離巢TVB後，李施嬅（Selena)事業發展似乎愈來愈順，其有份參演的內地劇《燦爛的風和海》亦正在熱播，忙裡偷閒的她日前便於IG分享了新嘗試的養生之道-素食15日。她於上載的影片中指，經過15日的素食實測，她發現身體之後有明顯的6大變化。

李施嬅15日素食後身體6大變化

除此之外，李施嬅又於片中解答了坊間大眾對素食的主要迷思，如營養攝取會否不足? 對身體是否不好? 她指其實現時許多著名運動員均是素食支持者，如奧運女劍擊冠軍江旻憓，只要事前做足準備功夫，其實亦可令身體吸收足夠營養。她以蛋白質攝取為例，指人體有8種氨基酸需從食物取得，無法自行製造，而牛油果、藜麥、奇亞籽，開心果均是好好的攝取對象。至於維生素B12，她建議素食者可直接食用補充劑；Omega，就可以食果仁；鈣質可以食一些深綠色蔬菜。為免草酸影響鈣質吸收，她又建議大眾將菜煮熟。

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李施嬅最後於片中呼籲，每個人身體狀況不同，因此選擇任何飲食習慣前，必須要先了解自己身體狀況。

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同場加映: 茹素6大潛在罹癌原因

台灣營養師嫚嫚表示雖然植物性食物和水果確實有助降低大腸癌發生機會，但若吃錯反而會增加罹癌風險。她分享當中6大潛在罹癌原因：

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