親子自助餐優惠｜馬哥孛羅香港酒店自助餐買一送一　$231起任食龍蝦/冰鎮海鮮/送AIA門票

▲ 馬哥孛羅香港酒店自助餐買一送一，送AIA嘉年華門票及代幣。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】馬哥孛羅香港酒店推出自助餐買一送一優惠，現經Klook網站訂購，人均低至$381，任食冰鎮海鮮、龍蝦等，更送AIA嘉年華2024 1位成人門票及10個代幣，即睇優惠詳情！

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馬哥孛羅香港酒店自助餐買一送一

馬哥孛羅香港酒店咖啡廳選用本地及來自世界各地的時令食材，炮製多款國際美饌，自助晚餐無限量供應精選冰鎮海鮮，包括龍蝦、翡翠螺、青口及凍蝦等，每晚輪流推出。每位賓客於晚餐時段可享用無限添飲果汁。

另外，現時經Klook訂購馬哥孛羅香港酒店咖啡廳自助晚餐，送AIA嘉年華2024 1位成人門票及10個代幣。

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馬哥孛羅香港酒店自助餐優惠詳情

開售日期：2024年12月19日起發售

適用日期：2025年1月2日至1月27日（星期六及星期日不適用）

【買一送一】馬哥孛羅咖啡廳自助晚餐（兩位用）| 送AIA嘉年華2024 1位成人門票＋10個代幣

優惠價：$762起（人均：$381；原價：$1,557起）

預訂連結：【Klook網站】



【買一送一】馬哥孛羅咖啡廳自助午餐｜任食冰鎮海鮮（兩位用，已包加一服務費）

優惠價：$462起（人均：$231；原價：$847起）

預訂連結：【Klook網站】

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