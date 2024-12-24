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聖誕節2024｜和昌大押Casa Sophia Loren節日大餐 千元晚宴邊食邊睇歌劇

休閒消費

撰文： 王茵芸

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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Casa Sophia Loren 設計全新的豐盛節日餐單及節目，陪伴客人歡慶假日。（攝：王茵芸）

灣仔和昌大押Casa Sophia Loren 以地道的意大利風味和源自拿坡里的豐富烹飪傳統而馳名。踏入12月，餐廳精選從意大利空運的時令優質食材，炮製節日大餐。

城中聖誕新年氣氛濃厚， Casa Sophia Loren 也換上節日裝飾。這家靈感源自1960年代羅馬的意大利海鮮餐廳，以精緻裝潢及現場表演，營造出愉悅的用餐體驗。佳節期間，餐廳推出多款節日菜單，無論午餐、早午餐、晚餐，還是歌劇晚宴，都以當季食材精心設計。

僅限12月24&25日的經典聖誕歌劇晚宴。其中有充滿節日氣氛的聖誕麵包配意式沙巴雍。（攝：王茵芸）

即日起至24日，餐廳推出精緻的節日午餐，菜單涵蓋野菌湯、三文魚他他等清新前菜，主菜則包括秘製龍蝦寬條麵與香煎銀鱈魚，最後以聖誕麵包和法式甜撻畫上句點。價格為每位$298，另可加配無限暢飲香檳。 此外，每逢周末及聖誕節假期的早午餐，則帶來更豐富的選擇，如無限享用新鮮生蠔及秘製龍蝦寬條麵，每位定價$688，提供額外飲品選擇。

12月24日及25日的經典聖誕歌劇晚宴是佳節的一大亮點。當晚不僅有多道意式料理如紅蝦他他、烤龍蝦及意式甜品，還可欣賞現場歌劇表演，氣氛歡愉，令人難忘。晚宴價格為每位$1,288元。

12月31日的新年除夕晚餐內容豐富，龍蝦汁大水管麵是其中一道相當吸引人的菜式。（攝：王茵芸）

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餐廳情報 灣仔 聖誕節

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