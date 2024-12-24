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綠葉王︱TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲　生前長期病患生前腎功能僅剩一成

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲。

在昔日在不少TVB劇參與演出的綠葉演員曹濟（原名：曹作新），在本月10日因病離世，終年83歲。

曾參演《蓋世豪俠》、《天地男兒》、《笑看風雲》、《刑事偵緝檔案II》等劇集的曹濟，最令人印象深刻是在1994年版《射鵰英雄傳》演靈智上人。不過，他後來因為關節勞損及患糖尿病退休。

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綠葉王︱常要靠輪椅代步

在去年9月，蘇恩磁曾分享跟幾位電視台的老友聚會照，當中包括余慕蓮、曹濟，當時蘇恩磁留言寫道：「今日約咗兩位前輩舊同事食晏，開心見到他們仍精神爽利！」

在兩個月前，曹濟早前曾為南區復康專線拍片，從該片中可見他身形消瘦，並透露自己因長期病患需要定期複診，幾年前經檢查後發現腎功能僅餘一成需要做手術，出院後很多時要輪椅代步。

當時，他在手術後每周有兩天要往醫院覆診和洗血，從片中所見，曹太也有陪丈夫覆診，可是因為他行動不便，每次搭車去到診所都很不方便，因此他在片中感謝義工幫忙。

曹濟家屬將於本月28日在世界殯儀館為他設靈，翌日出殯。

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