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昔日甘草｜TVB甘草演員曹濟逝世終年83歲　生前患長期病腎功能僅餘一成

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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昔日TVB綠葉演員曹濟離世。

昔日TVB綠葉演員曹濟（原名曹作新）日前於醫院離世，享年83歲，曹濟生前曾演出不少劇集，於古裝劇《射鵰英雄傳》裡飾演的「靈智上人」最為經典。

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昔日綠葉丨妻兒陪伴走最後一程

有媒體訪問了曹濟胞弟，他表示胞兄臨終前，太太以及一對子女陪伴在側，他表示胞兄離世好突然，惟已經患病多年，離開對他而言也是一個解脫。

去年9月，蘇恩磁曾分享跟幾位老友的聚會照，除了余慕蓮外，曹濟也是座上客，當時蘇恩磁留言說：「今日約咗兩位前輩舊同事食晏，開心見到他們仍精神爽利！」只見曹濟頭髮斑白，不過樣子精神奕奕。

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昔日綠葉丨腎功能僅餘一成

另外，曹濟早前曾為「南區復康專線」拍宣傳片，片中見他消瘦了不少，曹濟透露患有長期病患，需要定期到醫院覆診，數年前經醫生檢查後，發現其腎功能只餘一成，需要做手術。

完成手術後，曹濟每星期有兩天要往醫院覆診和洗血，由於他坐輪椅出入，故需要使用「南區復康專線」服務，另外，曹濟太太亦有現身短片，她表示會陪老公到醫院覆診。

曹濟曾是TVB藝員，他參演過不少劇集，樣子亦深入民心，當中最令人印象深刻的是《射鵰英雄傳》的「靈智上人」，至今依然有不少網民討論。另外，他參演過《大時代》、《刑事偵緝檔案II》、《笑看風雲》等。

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