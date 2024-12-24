  • 19°C
香港時間：20241224日 (二) 13:09

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國安法︱鄧炳強：7名潛逃者在海外仍從事危害國家安全活動　沒收許智峯犯罪得益

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

鄧炳強表示，一系列措施是應對、打擊、阻嚇和防止潛逃行為。（彭大偉攝）

保安局局長鄧炳強行使《維護國家安全條例》賦予的權力，把許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷、邵嵐等7人，列為指明危害國家安全罪行的潛逃者。　

鄧炳強表示，7人在海外仍然從事危害國家安全活動，包括透過社交媒體平台鼓吹港獨和推翻中華人民共和國根本制度，分裂、煽動分裂國家、發動所謂「公投」、意圖實施所謂「自決」和煽動顛覆國家政權，他們又發表所謂「報告」及會見外國政客和政府官員，以請求對中國和香港特區進行制裁、封鎖和採取其他敵對行動，包括制裁中央、特區官員和檢控人員。

其中許智峯涉及偽造文件，當局已發公告，會沒收許智峯的犯罪得益，防止他利用得益從事國家安全行為；另將郭榮鏗、任建峰的大律師資格撤銷，及罷免袁弓夷7間公司的董事職位。

鄧指，一系列措施是應對、打擊、阻嚇和防止潛逃行為，以及對潛逃者施以重錘打擊，並促使他們回港接受執法和司法程序。他強調，除了獲保安局局長批予特許授權外，任何人直接或間接向他們提供任何資金，包括向他們在網上建立的平台或專頁提供資金即屬犯罪，一經定罪可被判監禁7年，警方會嚴正執法。

童學園
基層成材｜母親患重病決心戒甩6年打機癮　基層小子發奮讀書成就兒科醫生

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

罪案 國安法 鄧炳強 袁弓夷 保安局 郭榮鏗 許智峯

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

昔日甘草｜TVB甘草演員曹濟逝世終年83歲　生前患長期病腎功能僅餘一成
昔日甘草｜TVB甘草演員曹濟逝世終年83歲　生前患長期病腎功能僅餘一成
食用安全丨用錯1類筷子打邊爐隨時食到中毒致癌　K Kwong拆解6款筷子安全風險
食用安全丨用錯1類筷子打邊爐隨時食到中毒致癌　K Kwong拆解6款筷子安全風險
急症室最長等候時間（12月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月24日 時間12:05）
保濕乳液推薦2024︱《LDK》推薦15款保濕乳液　4款A級高保濕力不黏膩 最平$76享貴婦級功效
保濕乳液推薦2024︱《LDK》推薦15款保濕乳液　4款A級高保濕力不黏膩 最平$76享貴婦級功效
朱慧敏再懷孕︱43歲朱慧敏宣布將再做媽媽　三年抱兩分享生B秘訣
朱慧敏再懷孕︱43歲朱慧敏宣布將再做媽媽　三年抱兩分享生B秘訣