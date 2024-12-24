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最強後父｜加入明星足球隊獲繼女做啦啦隊　葉泓聲認思想傳統生仔繼後香燈

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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葉泓聲視繼女如己出。

【天堂鳥/葉泓聲/陳樂榣】葉泓聲（Gordon）去年5月宣佈跟陳樂榣（Ally）譜姐弟戀，兩人的女兒同年9月出世，再加上Ally跟前夫所生的大女，Gordon迅速榮升兩女之父；不過他自認思想傳統，一定要追仔繼後香燈，並火速追仔成功，囝囝下月便出世，他亦獲封為「最強後父」，十分痛錫繼女，近日他加入明星足球隊，繼女還化身做專屬啦啦隊！

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最強後父葉泓聲｜11月與孕妻陳樂榣註冊結婚

前組合天堂鳥成員Gordon與前Freeze成員Ally育有1歲女兒Gia，而Ally跟前夫所生的女兒Aria已經9歲，不過兩人上月才完成註冊儀式，還表示之後再補辦婚宴。其實Ally早前才宣布再度懷孕，今胎是囝囝，而且預產期是1月，完成兩年抱兩計劃。日前Ally還在社交平台分享一段Gordon跟Gia的溫馨片段，留言謂：「Dad & Daughter ， 放咗喺草稿好耐，post埋先，如果唔係弟弟好快嚟啦，老公到時記得幫我影返我同我前世情人。」

最強後父葉泓聲｜思想傳統成功追仔繼後香燈

Gordon接受TOPick專訪時曾講過，他已玩夠不想再浪費時間，很想組織家庭，故遇到Ally一拍即合，更心急問對方可否生BB？因為他思想傳統，想追仔繼後香燈，自覺到他這一代只有他一個葉姓男丁，因此身負重任，豈料這番言論並沒有嚇怕Ally，反而跟Gordon一起後，火速懷孕誕下女兒Gia，為了Gordon追仔成功，生下Gia不足一年又再極速懷孕，幸如願追仔成功，細仔下月便出世。

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最強後父葉泓聲｜視繼女Aria如己出

雖然Gordon講到明恨仔，但其實他同樣痛錫兩名女兒，更視繼女Aria如己出，他講過自己很喜歡小朋友，當時在聚會上見到Aria便主動逗她玩，最終行「女兒政策」成功，令他成功俘虜Ally的心，Aria可算是兩人的「紅娘」；跟Ally走在一起後，Gordon待Aria如親生女，不時跟Aria互動，與一般父女無異，因而獲網民封他為「最強後父」。

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最強後父葉泓聲｜加入明星足球隊獲繼女做專屬啦啦隊      

最近Gordon加入明星足球隊，而且第一場比賽便可以落場，他興奮拍片記錄，還跟前輩隊友何家勁和黃日華合照，笑到見牙不見眼，並自稱對住前輩感害羞，不過講到最搶眼，莫過於是Aria化身做爸爸的專屬啦啦隊，她開心地側身讓爸爸拍片，可見兩人關係相當融洽！

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