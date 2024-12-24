國安法︱國安處新增6名通緝人士包括鍾劍華鄭敬基　警：共同點是出賣國家和香港

▲ 警務處副處長（國家安全）簡啟恩。（彭大偉攝）

【國安法 / 鍾翰林 / 鄭敬基】警方國安處發出新一批通緝令，涉及6人，包括前區議員劉珈汶，前學生動員召集人鍾翰林，前理大助理教授鍾劍華，加拿大廣傳媒行政總裁何良懋，藝人鄭敬基，19歲學生張晞晴。

國家安全處總警司李桂華指，6人主要涉及多次透過不同平台和形式，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

李桂華表示，劉珈汶以香港民主委員會要員身分發布文章、演講，鼓吹香港從中國分裂出去，並向外國要求對中國、香港制裁，如廢除香港經貿辦特權。鍾翰林早前因分裂國家、洗黑錢罪名監禁，出獄後須遵守監管令1年，惟欺騙懲教署旅遊後一直沒有回港，在外地成立「香港獨立倡議委員會」鼓吹港獨。

國安法︱鄧炳強：7名潛逃者在海外仍從事危害國家安全活動 沒收許智峯犯罪得益

▲ （左起）警務處副處長（國家安全）簡啟恩、保安局局長鄧炳強、警務處國家安全處總警司李桂華。（彭大偉 攝）

國安法︱懸紅100萬通緝

鍾劍華涉煽動分裂國家、勾結外國，去年透過不同平台鼓吹港獨，促外國對中國、香港制裁，要求關閉經貿辦。何良懋則自2022年7月在不同平台，籌組「香港議會選舉委員會」，透過選舉公投要求香港自決、自治，推翻特區的政權機關。

至於鄭敬基則涉在社交平台操作「HongKonger Station香港台」的頻道，發布多段煽動分裂國家的影片，及要求外國對相關官員制裁。張晞晴自2022年8月起，以「香港自由委員會基金」要員身份，鼓吹香港獨立，期間要求外國對香港實施制裁。

李桂華表示，上述案情嚴重，警方高度重視，將每人懸紅100萬。

警務處副處長（國家安全）簡啟恩表示，6名逃犯干犯的罪行詳情有所不同，但共同點是出賣自己國家和香港，罔顧香港人利益，在海外仍然從事危害國家安全活動，損害香港社會整體利益的事情。他續指，除了發出拘捕令和通緝令外，警方會採取一系列措施，包括切斷資金鏈、防範制止任何人資助潛逃海外人士從事危害國家安全行為和活動。

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