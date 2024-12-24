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聖誕節2024｜YAICHI谷日百貨十大推薦禮品　京都人氣甜點RAU登場

休閒消費

發布時間： 59 分鐘前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

日本網上商場⁠YAICHI谷日百貨提供過300,000款日本人氣商品，包括各式日本零食、美粧產品、新鮮食材和人氣角色精品，於假期輕鬆為親友挑選日本直送禮品。

最近YAICHI引入京都人氣甜點品牌RAU。多樣化商品包括造型獨特的甜品以及使用自家製Bean to Bar朱古力的烘焙點心等。品牌堅持嚴選朱古力和水果等食材，並親手製作所有甜點

十大推介產品包括：

ROYCE' 朱古力薯片（$49）

六花亭草莓白朱古力（60g，$23）

NewYork Perfect Cheese （8個入芝士奶油脆餅，$99）

LeTAO 朱古力禮盒罐（$62）

えびせんべいの里 海鮮雜錦仙貝（:$84）

A5 西冷扒 150g 鹿兒島黑毛和牛（$169）

北海道薯條三兄弟 (10袋入$69）

Clé de Peau 妝前乳霜 （$400）

昭和製菓 Trappist Hill 函館芝士塔 (6個:$38）

LeTAO 朱古力禮盒罐（$62）

原箱本高砂屋年輪曲奇禮盒47入 (8盒/箱$1,970）

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