聖誕好去處｜韓國人氣恐龍仔JOGUMAN冬日樂園登陸中環 5米高發光打卡位+玩遊戲贏限定禮物

韓國超人氣恐龍仔JOGUMAN登陸香港啦！今次BRACHIO仲會帶埋一班「冷酷無情的草食動物俱樂部 (UBHC)」的朋友仔，換上超可愛冬日造型開嘉年華！

由即日起至明年1月1日，全港首個JOGUMAN冬日主題嘉年華「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」將於中環AIA Vitality公園盛大開幕！AIA Vitality公園化身成JOGUMAN冬日夢幻樂園，有5米高的發光打卡位，仲有Pop-up Store、主題玩樂區，有得影、有得買、有得玩！

BRACHIO可愛就人人都知，識發光的BRACHIO你又見過未？現場設有全港首個5米高的巨型發光BRACHIO，更戴上聖誕帽，超有氣氛！同場加設限定「 JOGUMAN 自拍亭」、戶外高炒貼紙相機、速畫畫家手繪人生四格，為你和重要的人留低珍貴一刻！

除此之外，會場限定的玩樂區遊戲多多，包括擲彩虹、神射手、乒乓球等，贏家更有機會會贏取「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」特別版紀念禮物！

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不得不提的還有JOGUMAN POP-UP STORE，除了一系列韓國直送的周邊商品，更有官方正版授權的「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」特別版商品，包括有特別版盲盒、鎖匙扣、明信片等，通通都是聖誕造型，必須收藏！

即睇多款超可愛貼紙及鎖匙扣：

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影完玩完，大家還可逛逛旁邊的限定市集，集合港澳台多個特色文創品牌，足足有約100個攤位！手作工藝、香氛與花藝、飾物精品、韓國選物通通都有，無慮即決，立即約埋家人朋友一起去玩吧！

《JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024》

日期：即日起至27日、12月30日至明年1月1日

時間：1pm至10pm

地點：中環民光街33號AIA Vitality公園

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