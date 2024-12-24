餐廳情報｜鏞鏞 · 藝嚐館＋糖廠小廚　太古坊新餐廳進駐品味飲食多元

▲ 鏞鏞 · 藝嚐館太古坊店佔地約3,000呎，在雅致時尚環境中嘗手藝現代粵菜。（曾耀輝攝）

太古坊自成一隅，雖甲級商廈林立，但內有逾40家餐廳，餐飲選擇多樣化，就算不在這裏返工，也是覓食嘗鮮的好地方。

早前太古坊有兩個新餐廳進駐，一間是走現代粵菜風格的「鏞鏞 · 藝嚐館」，一間以舒適快捷味道兼備food court形式的糖廠小廚，各擅勝場。

▲ 鏞鏞 · 藝嚐館太古坊店佔地約3,000呎，在雅致時尚環境中嘗手藝現代粵菜。（曾耀輝攝）

鏞記年輕版：鏞鏞 · 藝嚐館

挾着鏞記酒家首個年輕品牌，鏞鏞 · 藝嚐館秉承「呈手藝、傳心意、嚐回憶」的核心理念，在傳承經典的基礎上創新發展，既保留了正宗粵菜的真味，更以創新手法重新演繹傳統，呈現富有時代感的現代粵菜風格。

以上理念，從裝潢可見一斑。室內Dusty Pink粉色牆身配墨綠椅子，方圓桌子鋪上雪白枱布，清雋雅致。餐廳內有兩幅由LALA CURIO創辦人兼本地牆紙設計師Laura Cheung Wolf創作的大型壁畫。室外用餐區卻另有一番摩登風情，深藍白戶外椅悠閒滿溢。

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原來在太古坊分店，餐廳特別注重可持續發展理念，現正積極爭取成為太古坊首家獲得「綠色廚房計劃」最高「三葉」級別認證的中餐企業，同時亦正在申請綠建環評（BEAM Plus）的認證。如採用由海洋塑料再生纖維製成的座椅、以「升級再造」概念將餐桌布改造成環保袋，更選用生物動力法釀造的紅白酒，將永續發展理念和綠色設計延伸至餐廳內。

着重細節

菜式方面，廚師們為求精益求精，堅持選用優質食材，如採用本地「香港家豬」的伯克豬、有機走地清遠雞等，烹調上保持傳統工藝，確保每道菜品都能呈現最佳風味。

▲ 「清燉火焰百合湯」同樣是限定菜式，採用原個百合清燉，工序複雜，因製作需時，建議先致電預訂。（曾耀輝攝）

細節上也十分着重，無論是原材料處理或上碟前的擺盤也一絲不苟。以「清燉火焰百合湯」為例，原個百合以刀切至如花朵一般置於湯中，而湯品看似簡單，實則亦需要複雜的熬製工序。而且菜式構思不斷創新，即席烹調的「葱香櫻花蝦臘肉炊飯」，可謂煲仔飯的精緻變奏，此菜式會在客人面前即席烹調，客人均會紛紛拿出手機「打卡」拍攝，表示過程有趣，亦覺味道驚喜。

炭香原隻燒鵝髀

餐廳自開幕後，客人最喜歡菜式『「嘆」燒原隻鵝髀』是人氣之選，選用廣東黑鬃燒鵝髀，連同炭燒爐一同呈上餐桌，增添炭香風味。原隻鵝髀數量每天有限，建議提前致電餐廳預留。

▲ 「『嘆』燒原隻鵝脾」，以原隻廣東黑鬃燒鵝髀連同炭燒爐一同呈上餐桌，造型已先聲奪人。（曾耀輝攝）

在尖沙咀店廣受歡迎的「流心西施炸蝦丸」在太古坊店同樣深受歡迎。以「鏞記」馳名的董事長腐乳入饌，將中式芝士釀入蝦丸當中，打造流心醬爆的效果，外層香脆彈牙，內層則熱辣辣，入口後齒頰留香，特別喜歡其外脆內流心的口感。

「鴛鴦遠年陳皮牛肉」，讓人同一時間品嘗兩款不同的牛肉風格，產自新會的25年陳皮更是畫龍點晴，盡顯粵菜精髓。

INFO

鏞鏞．藝嚐館（太古坊店）

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊多盛大廈地下1及2號舖

電話：2523 3123

糖廠小廚 高水準Food Court

太古坊有不少上班族，中午放飯吃甚麼的確傷腦筋，難得糖廠小廚有闊落空間的Food Court讓上班族回一回氣。開業數月，除附近商廈員工，也吸引了不少住在此區的住客，原因這裏選擇眾多，而且有時下人氣極盛的兩餸飯。

▲ 地方闊落的糖廠小廚Food Court。（曾耀輝攝）

糖廠小廚集合各式亞洲美食，包括港式經典的兩餸飯、家常小菜、印日美食、亞洲風味等特色美食及台式飲品。當中以海南雞、咕嚕肉、印度牛油雞及魚生飯最受食客歡迎。

咕嚕肉人氣高企

在兩餸飯菜式中最受歡迎的咕嚕肉，炸過的豬肉仍保留肉汁，又沒有「嚡口」的弊病，酸甜適中的汁料令人胃口大開。原來廚師把採購的本地新鮮豬肉，每天早上切割，篩選合適部分，然後利用秘製醬汁調味。在烹煮過程，廚師嚴格要求控制油溫，調味料分量及烹煮流程，務求做到精益求精。

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雖是Food Court，但亦會講求季節時令，近日氣溫驟降，便推出了黃酒雞米綫，雞嫩湯鮮，呷一口已「暖笠笠」。

INFO

糖廠小廚

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈2樓

營業時間：8am至7pm