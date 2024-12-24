聖誕聯歡｜公司強制職員自費$60聖誕聯歡　HR爆內情打工仔怒指：咁寒酸！

▲ 公司強制職員自費$60聖誕聯歡，HR爆內情打工仔怒指：咁寒酸！

【聯歡 / 聖誕節 / 職場文化】聖誕節前夕，不少公司都會舉辦聖誕聯歡，聚餐抽獎以答謝員工，聯歡活動的經費通常是由公司提供。

不過，有打工仔日前於Threads「奴工處」投稿，指公司人事部傳來郵件，通知職員參加聖誕派對，此次活動不但是強自參加，更須支付60元費用；惟他從人事部同事口中得知內情，批評公司此舉十分寒酸。

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聖誕聯歡｜強制職員參加且收費$60

投稿人指，公司人事部日前發送郵件，指公司將於郵件發送翌日中午12時至下午2時舉行聖誕派對，屆時還有抽獎活動，提醒同事準時於會議室參加，且寫明此次活動為強制出席。而郵件尾段則列明，每位同事需要支付60元費用。

▲ 老闆認為抽獎「人人有份」，又有餐食及遊戲，遂向職員收取60元費用。（《大叔的愛》劇照）

聖誕聯歡｜HR爆收費內情

隨後，投稿人從同事口中得知，有人事部職員表示此次聖誕派對公司早已預留資金，原本無須同事自費，但老闆突然「反口」，認為抽獎「人人有份」，職員無需自己購買抽獎禮品，又有餐食及遊戲，收取60元費用不會有人投訴，遂要求職員交費。

投稿人得知此事後十分詫異，質疑老闆是否考慮過「其實冇人想參加派對」，更指他更願意花費60元外出用膳，而不是與公司高層交際，遂怒批公司「搞個Party搞到咁寒酸！留名睇下聽日有幾多人請病假」。

▲ 打工仔怒批公司「搞個Party搞到咁寒酸！留名睇下聽日有幾多人請病假」。（《大叔的愛》劇照）

聖誕聯歡｜網民：迫人去仲要收錢？

此事引起熱議，網民認為稿主公司強制、自費參加聖誕派對的要求離譜，「迫人去仲要收錢？」、「Christmas party 搞到個個staff都唔高興 ，仲要明明有嚿錢搞」、「搞唔起就唔好搞，要員工科水嘅Party咁無癮」、「你可以討厭社交，但社交會找上你」、「啲高層同下面關係係好，啲下屬就唔驚同佢social，但高層係好嘅又點會收60蚊？」。

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