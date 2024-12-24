網絡詐騙｜Google警告勿打開3種郵件　易陷詐騙危機被呃錢【附Email防騙招數】

▲ Google警告勿打開3種郵件，易陷詐騙危機被呃錢！

不少人都會使用Gmail預訂旅行的機票和酒店，而詐騙份子便會乘虛而入，透過電郵傳送垃圾郵件進行詐騙。Google近日便揭露了3種常見的詐騙郵件，提醒用戶要加倍小心。

電郵詐騙｜Google揭3大常見詐騙郵件

根據《The Financial Express》等外媒報道，Google指出，自11月以來，電子郵件的流量大幅上升，網絡攻擊的程度更是使「保護收件箱變得比平日更具挑戰性」。

Google指，即使Gmail的保護功能已經阻擋如垃圾郵件、網絡郵件和惡意軟體等99.9%的威脅，但也呼籲用戶不應該放鬆警惕。Google又指，據相關統計結果顯示，今年（2024年）的網路釣魚攻擊數量比去年減少了35％，今年Google也運用AI技術，成功提高Gmail對網路詐騙郵件的識別能力。對此，Google還揭露了3種常見的詐騙郵件，提醒大家要小心！

同場加映：Google官方分享注意網絡安全小貼士

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電郵詐騙｜1.電子收據詐騙

詐騙者會發送偽造的收據郵件給用戶，這些郵件通常包含1組電話號碼，撥打該電話後，詐騙者使會聲稱用戶有拖欠的款項，試圖說服對方支付費用。

電郵詐騙｜2.勒索詐騙

受害者會收到一封有寫有個人住址或照片的電郵，並威脅對方不支付費用，便會將個資洩漏到網絡上。

電郵詐騙｜3.名人詐騙

詐騙者會假冒名人的名義發送郵件，或分享優惠商品，來搏取信任，誘導用戶付款購買。

電郵詐騙｜ Google分享3招防上當

要避免陷入騙局，Google建議要避免打開擁有「緊急、未授權、不要錯過機會」等字眼的郵件，並將可疑的郵件標記為垃圾郵件及檢舉。另外，用戶也可以使用雙重身份驗證，增加額外的安全保護。

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