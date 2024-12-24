IB醫科︱IB生在港讀醫需考獲42分以上　報名要留意哪些魔鬼細節？【附港大、中大申請詳情】

▲ 本港兩所醫學院的申請要求不一，上載文件前必須注意細節。

【法律系/IB全面睇/IB課程】在香港入讀神科，IB成績的最低要求是45分總分中取得42分，以及化學（HL）滿分7分的佳績；再看看英國劍橋醫學院的最低入學分數只需要40分，英國牛津大學醫學院收生要求更是39分而已。然而，香港Medicine之所以貴為「神科」，原因就是畢業之後確保100%的就業率，而且職涯之路十分明確有保障；反觀英國醫科學生，畢業後卻仍有機會難找工作。

單憑以上一點，香港醫科生頭頂上的「光環」其來自有，也固然得來不易。以下整理IB國際文憑考生經Non-JUPAS入讀香港神科的須知，包括入學條件、選科和成績、申請文件、面試、UCAT、重要日子這幾個方面，讓讀者能速掌握所需資訊。

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IB醫科︱入讀醫科之成績、選科要求

每年，香港中大和港大醫學院的面試時間大概是12月至4月，因此，面試機會是根據學生的預估成績，而不是公開試的真正成績。換言之，學生們在11/12年級（中四/中五）就必須有優秀的學術成績，才獲得首輪面試的資格。

中大和港大皆會根據學生的預估學業成績（最低要求是42分），以及非學術成就，來決定會否給予面試機會；考生必須要選修化學或生物的其中一科為Higher Level，如果同時選讀以上生物和化學，就得到更大的面試機會。

港大醫學院收生IB成績：最少須達到43分，化學（Higher Level）需至少 4分。

中大醫學院收生IB成績：最少須達到42分， Higher Level科目成績至少需要2科滿分： 6、7、7。如果要入讀中大的「環球醫學領袖培訓

專修組別」，則最少要達到44分。

IB醫科︱入讀醫科的申請文件

IB學生須要經非聯招（Non-Jupas）途徑自行申請，學生需要提供個人簡述、課外活動證明、學校中四中五成績單、預估成績和推薦信。

各位考生要注意，兩所院校的申請要求不一，上載文件前必須注意細節，例如個人簡述的字數限制、檔案名稱、和內容需求等等，切忌一式一樣copy and paste。

舉例而言，香港的兩所醫學院與國外醫學院不同，皆著重學生對醫科的熱誠，個人簡述中必須顯現出在香港從醫的動機，內文清晰具說服力，也可包含自己的課外活動、相關實習工作經驗，以強調自己的熱情、願景以及未來的職業規劃。

至於推薦信，一般考生會具備共兩封推薦信，來自學校教師，以及相關領域的專業人士。

IB醫科︱港大、中大醫學院面試技巧，形式與題目例子

香港大學

香港大學採用「多重小型面試」（Multi Mini-interview ）的方式與醫科考生面試，簡稱為MMI。

按照前兩年的經驗，面試共有4個環節，每個環節總時長為8分鐘，其中2分鐘為準備時間，實際面試時間為6分鐘，面試形式為一對一面試。

MMI節奏很快，一天之內會完成4個環節，每一個環節皆有一個主題，考生需要展示出自信與抗壓力，同時向不同考官表現自己。MMI的題型可以分為「道德情境題」、「角色發展」、「角色扮演」以及「團隊合作題」四類。在面試過程中，MMI主要會評估考生的醫學知識、溝通技巧、情商、應變能力、團隊精神、批判性思考 、倫理決策、入讀醫科的動機，以及對香港醫療體系的了解。

4個環節當中的其中3個環節以英語進行，一節是用廣東話進行，原因是香港醫生將有機會使用廣東話與病人溝通。

中文大學

至於中文大學，醫學院「擇優而錄」原則不變，然而學校也同樣看重面試表現，主要錄取的標準跟港大大同小異，考題中會認識到學生個人性格、對醫學的興趣、個人經歷，很重視考生的誠實、正直與熱誠。

中大醫學院面試採用個人形式，一位考生對兩位面試官，時間為15分鐘，全程以英文進行。

面試重點會涉及「個人特質及入學動機」、「知識及技能」以及「情境模擬」、「溝通技巧、團隊精神及領導才能」，例如「你有甚麼經歷可證明自己對醫學的興趣？」、「你有沒有讀過某一篇醫學文章？」以及「詳細描述一下醫生如何展現出良好醫德和行醫動機？」等等。

最後，提醒各位在預備面試環境時，可以事先準備幾條題目，在面試的最後階段發問，有助增加考官對自己的印象分。

IB醫科︱課外活動、醫科實習和義工經驗

參與醫療相關的義工或實習經驗，有助於「個人簡述」以及「面試」環節豐富個人經歷的部份，如果能表達出深入的體會和獨到的個人領悟，更能大大增加印象分。

另外，如果有家庭醫生（GP）的影子實習（Shadowing）經驗、醫院及其他非牟利機構義工經歷、參與醫學相關比賽、災難救援的義工項目、醫學相關的學生會或社團、科學研究等等，也對申請醫學院很有幫助！

IB醫科︱UCAT是加分項嗎？

「大學醫學生入學之臨床能力性向測驗」 （University Clinical Aptitude Test）簡稱UCAT，通常在每年的7月到8月之間進行，考試時間為2小時，模式為MC題。

香港2間醫學院並不硬性規定考生必須報考UCAT，不過若能取得優異成績（2800分以上；3600分滿分），無疑便會有所加分。

UCAT由五個部分組成，旨在評估學生在數量推理、抽取歸納、情境判斷、語言推理、決策能力共5個範疇的表現。

UCAT是英國、澳洲和新西蘭的醫學院入學標準化測試，用來評選優秀的醫療專業人員。

IB醫科︱Non-Jupas申請流程和重要日子

香港大學醫科

香港大學一般會在每年的9月尾至10月初開放入學申請，並在11月中截止第一輪申請。繼而在聖誕節和次年復節期間，以及（或）6月至8月期間進行面試。最終會在8月截止所有申請，並完成所有錄取。

中文大學醫科

中文大學一般會在每年的10月初開放入學申請，並在1月初截止第一輪申請。首輪面試則會在每年的12月中和4月進行，面試的對象是預估成績達到42分、成績卓越的學生。其餘學生將在7月尾IB成績放榜後參加面試。

兩所大學都設有不止一輪申請，不過十分建議考生於首輪遞交申請，即使不幸進入候補名單，仍然可以再提交補充文件、考試成績，以爭取次輪面試的機會。

如若面試成功，兩所大學會向已參加考試的Non-JUPAS學生發出有條件取錄書（Conditional Offer）。所有錄取將會在最遲8月完成。考生只要在IB考試中達到入學要求，即被大學正式錄取。

【文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載】

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