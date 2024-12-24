聖誕小食食譜｜2款零失敗親子聖誕派對小食 青瓜聖誕樹三文治/士多啤梨夾心朱古力松果【附影片+食譜】
家事百科
撰文： 黃諾韶
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【聖誕節2024/聖誕小食食譜/親子食譜/TOPick開飯喇】聖誕將至，想為派對食物加點節日氣氛？不妨嘗試以下兩款簡易版無火小食食譜，仲可以同小朋友一齊享受親子下廚樂！
聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果
|士多啤梨夾心朱古力松果
|需時：約30分鐘
難度：2
|士多啤梨
|3顆
|朱古力蛋糕
|3個
|乳酪
|100克
|可可脆片
|適量
|糖霜
|適量
聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果步驟
- 1.朱古力蛋糕用手捽碎成粉末狀，混合乳酪，形成濕潤的麵團。
- 2. 將朱古力蛋糕用手套（可用保鮮紙代替）裹著壓成球狀，放入士多啤梨，然後捏成圓錐形。
- 3. 把穀片逐一輕輕壓入朱古力蛋糕中。
- 4. 撒上糖粉裝飾，即可享用！
聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果小貼士
- 1. 用新鮮水果代替蛋糕作為夾心更健康。
- 2. 朱古力蛋糕建議選用較濕潤的口感，如：布朗尼蛋糕，容易造型。
- 3. 若蛋糕太乾身便難以成型，加入乳酪或10ml牛奶有助蛋糕團粘合造型。
點擊下圖查看詳細做法：
▼點擊圖片放大
+11
+10
聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治
|青瓜聖誕樹三文治 4件
|需時：約30分鐘
難度：2
|白麵包
|2片
|粟米（瀝水）
|30克
|吞拿魚 （瀝水）
|50克
|希臘式乳酪
|200g
|青瓜
|1條
|車厘茄
|6粒
|檸檬汁
|1-2 大匙
|鹽
|適量
|黑胡椒
|適量
|竹籤
|4支
聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治步驟
- 1. 將乳酪、粟米、吞拿魚、檸檬汁、鹽和胡椒混合製成乳酪餡料。
- 2. 用圓形瓶蓋或水杯壓出圓形的麵包片。
- 3. 將乳酪餡料擠在一片圓形麵包片上，然後用另一片麵包片合上，製成三文治
- 4. 用蔬菜削皮器切出薄青瓜片，用廚紙吸乾多餘水份。
- 5. 先串起車厘茄，再將青瓜片折疊捲軸成樹形，並用竹籤固定，放在三明治上，即可享用！
聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治小貼士
- 1. 用希臘式乳酪代替忌廉芝士更健康輕盈。
- 2. 乳酪餡料可隨意添加喜愛的材料，如：蛋沙律、蔬菜等。
- 3. 青瓜先卷起折疊再用竹籤固定更容易操作。
點擊下圖查看詳細做法：
▼點擊圖片放大
+18
+17
更多相關聖誕節內容︰
聖誕節2024｜YAICHI谷日百貨十大推薦禮品 京都人氣甜點RAU登場
聖誕美食2024｜擁維港靚景Paper Moon聖誕餐早鳥價 Olé環境古典浪漫享受原汁原味西班牙菜
聖誕節2024｜和昌大押Casa Sophia Loren節日大餐 千元晚宴邊食邊睇歌劇
美食情報｜千両推兩款豪華外賣聖誕盛宴 原條直送魚鮮刺身送上公司
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：