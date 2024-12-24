聖誕小食食譜｜2款零失敗親子聖誕派對小食 青瓜聖誕樹三文治/士多啤梨夾心朱古力松果【附影片+食譜】

【聖誕節2024/聖誕小食食譜/親子食譜/TOPick開飯喇】聖誕將至，想為派對食物加點節日氣氛？不妨嘗試以下兩款簡易版無火小食食譜，仲可以同小朋友一齊享受親子下廚樂！

聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果

士多啤梨夾心朱古力松果 需時：約30分鐘

難度：2 士多啤梨 3顆 朱古力蛋糕 3個 乳酪 100克 可可脆片 適量 糖霜 適量

聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果步驟

1.朱古力蛋糕用手捽碎成粉末狀，混合乳酪，形成濕潤的麵團。

2. 將朱古力蛋糕用手套（可用保鮮紙代替）裹著壓成球狀，放入士多啤梨，然後捏成圓錐形。

3. 把穀片逐一輕輕壓入朱古力蛋糕中。

4. 撒上糖粉裝飾，即可享用！

聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果小貼士

1. 用新鮮水果代替蛋糕作為夾心更健康。

2. 朱古力蛋糕建議選用較濕潤的口感，如：布朗尼蛋糕，容易造型。

3. 若蛋糕太乾身便難以成型，加入乳酪或10ml牛奶有助蛋糕團粘合造型。

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聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治

青瓜聖誕樹三文治 4件 需時：約30分鐘

難度：2 白麵包 2片 粟米（瀝水） 30克 吞拿魚 （瀝水） 50克 希臘式乳酪 200g 青瓜 1條 車厘茄 6粒 檸檬汁 1-2 大匙 鹽 適量 黑胡椒 適量 竹籤 4支

聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治步驟

1. 將乳酪、粟米、吞拿魚、檸檬汁、鹽和胡椒混合製成乳酪餡料。

2. 用圓形瓶蓋或水杯壓出圓形的麵包片。

3. 將乳酪餡料擠在一片圓形麵包片上，然後用另一片麵包片合上，製成三文治

4. 用蔬菜削皮器切出薄青瓜片，用廚紙吸乾多餘水份。

5. 先串起車厘茄，再將青瓜片折疊捲軸成樹形，並用竹籤固定，放在三明治上，即可享用！

聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治小貼士

1. 用希臘式乳酪代替忌廉芝士更健康輕盈。

2. 乳酪餡料可隨意添加喜愛的材料，如：蛋沙律、蔬菜等。

3. 青瓜先卷起折疊再用竹籤固定更容易操作。

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