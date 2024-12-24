  • 19°C
香港時間：20241224日 (二) 17:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕小食食譜｜2款零失敗親子聖誕派對小食 青瓜聖誕樹三文治/士多啤梨夾心朱古力松果【附影片+食譜】

家事百科

撰文： 黃諾韶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

【聖誕節2024/聖誕小食食譜/親子食譜/TOPick開飯喇】聖誕將至，想為派對食物加點節日氣氛？不妨嘗試以下兩款簡易版無火小食食譜，仲可以同小朋友一齊享受親子下廚樂！

聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果

士多啤梨夾心朱古力松果 需時：約30分鐘
難度：2
士多啤梨3顆
朱古力蛋糕3個
乳酪100克
可可脆片適量
糖霜適量

聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果步驟

  • 1.朱古力蛋糕用手捽碎成粉末狀，混合乳酪，形成濕潤的麵團。
  • 2. 將朱古力蛋糕用手套（可用保鮮紙代替）裹著壓成球狀，放入士多啤梨，然後捏成圓錐形。
  • 3. 把穀片逐一輕輕壓入朱古力蛋糕中。
  • 4. 撒上糖粉裝飾，即可享用！

聖誕小食食譜｜士多啤梨夾心朱古力松果小貼士

  • 1. 用新鮮水果代替蛋糕作為夾心更健康。
  • 2. 朱古力蛋糕建議選用較濕潤的口感，如：布朗尼蛋糕，容易造型。
  • 3. 若蛋糕太乾身便難以成型，加入乳酪或10ml牛奶有助蛋糕團粘合造型。

點擊下圖查看詳細做法：

點擊圖片放大
+11
+10

聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治

青瓜聖誕樹三文治 4件需時：約30分鐘
難度：2
白麵包 2片
粟米（瀝水） 30克
吞拿魚 （瀝水） 50克
希臘式乳酪200g
青瓜 1條
車厘茄6粒
檸檬汁 1-2 大匙
適量
黑胡椒適量
竹籤4支

聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治步驟

  • 1. 將乳酪、粟米、吞拿魚、檸檬汁、鹽和胡椒混合製成乳酪餡料。
  • 2. 用圓形瓶蓋或水杯壓出圓形的麵包片。
  • 3. 將乳酪餡料擠在一片圓形麵包片上，然後用另一片麵包片合上，製成三文治
  • 4. 用蔬菜削皮器切出薄青瓜片，用廚紙吸乾多餘水份。
  • 5. 先串起車厘茄，再將青瓜片折疊捲軸成樹形，並用竹籤固定，放在三明治上，即可享用！

聖誕小食食譜｜青瓜聖誕樹三文治小貼士

  • 1. 用希臘式乳酪代替忌廉芝士更健康輕盈。
  • 2. 乳酪餡料可隨意添加喜愛的材料，如：蛋沙律、蔬菜等。
  • 3. 青瓜先卷起折疊再用竹籤固定更容易操作。

點擊下圖查看詳細做法：

點擊圖片放大
+18
+17

更多相關聖誕節內容︰

聖誕節2024｜YAICHI谷日百貨十大推薦禮品　京都人氣甜點RAU登場

聖誕美食2024｜擁維港靚景Paper Moon聖誕餐早鳥價　Olé環境古典浪漫享受原汁原味西班牙菜

聖誕節2024｜和昌大押Casa Sophia Loren節日大餐 千元晚宴邊食邊睇歌劇

美食情報｜千両推兩款豪華外賣聖誕盛宴　原條直送魚鮮刺身送上公司

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

聖誕好去處｜海洋公園玩轉冬日園大熊貓盛典　最「熊」節慶+沉浸式光影世界盡情打卡
19:46 2024/12/18
聖誕好去處｜海洋公園玩轉冬日園大熊貓盛典　最「熊」節慶+沉浸式光影世界盡情打卡
聖誕禮物｜聖誕交換禮物90後爸送2包米　整喊小朋友事後咁「補鑊」
17:54 2024/12/20
聖誕禮物｜聖誕交換禮物90後爸送2包米　整喊小朋友事後咁「補鑊」
靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折
12:44 2024/12/20
靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折
聖誕好去處2024｜全港50+聖誕好去處推介　西九20米高聖誕樹/沙田飄雪溜冰場/海港城巨型木屋
10:00 2024/12/21
聖誕好去處2024｜全港50+聖誕好去處推介　西九20米高聖誕樹/沙田飄雪溜冰場/海港城巨型木屋
港鐵乘車優惠｜機場快綫乘車優惠高達63折　 小童八達通免費乘搭機場快綫
17:53 2024/12/23
港鐵乘車優惠｜機場快綫乘車優惠高達63折　 小童八達通免費乘搭機場快綫
聖誕樹打卡2024｜全港9大巨型聖誕樹推介　必到西九20米聖誕樹/海港城聖誕帽/大館燈光騷
今日 16:57
聖誕樹打卡2024｜全港9大巨型聖誕樹推介　必到西九20米聖誕樹/海港城聖誕帽/大館燈光騷
聖誕好去處｜韓國人氣恐龍仔JOGUMAN冬日樂園登陸中環 5米高發光打卡位+玩遊戲贏限定禮物
今日 12:32
聖誕好去處｜韓國人氣恐龍仔JOGUMAN冬日樂園登陸中環 5米高發光打卡位+玩遊戲贏限定禮物

你可能感興趣

聖誕好去處｜海洋公園玩轉冬日園大熊貓盛典　最「熊」節慶+沉浸式光影世界盡情打卡
19:46 2024/12/18
聖誕好去處｜海洋公園玩轉冬日園大熊貓盛典　最「熊」節慶+沉浸式光影世界盡情打卡
聖誕禮物｜聖誕交換禮物90後爸送2包米　整喊小朋友事後咁「補鑊」
17:54 2024/12/20
聖誕禮物｜聖誕交換禮物90後爸送2包米　整喊小朋友事後咁「補鑊」
靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折
12:44 2024/12/20
靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折
聖誕節 親子食譜 食譜 士多啤梨 朱古力 蛋糕

最高瀏覽

昔日甘草｜TVB甘草演員曹濟逝世終年83歲　生前患長期病腎功能僅餘一成
昔日甘草｜TVB甘草演員曹濟逝世終年83歲　生前患長期病腎功能僅餘一成
食用安全丨用錯1類筷子打邊爐隨時食到中毒致癌　K Kwong拆解6款筷子安全風險
食用安全丨用錯1類筷子打邊爐隨時食到中毒致癌　K Kwong拆解6款筷子安全風險
急症室最長等候時間（12月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月24日 時間12:05）
保濕乳液推薦2024︱《LDK》推薦15款保濕乳液　4款A級高保濕力不黏膩 最平$76享貴婦級功效
保濕乳液推薦2024︱《LDK》推薦15款保濕乳液　4款A級高保濕力不黏膩 最平$76享貴婦級功效
朱慧敏再懷孕︱43歲朱慧敏宣布將再做媽媽　三年抱兩分享生B秘訣
朱慧敏再懷孕︱43歲朱慧敏宣布將再做媽媽　三年抱兩分享生B秘訣