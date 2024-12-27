報告-【TOPick好物試用】dah毛孩禮品包 (含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾)

試用專員: Hung Wai Ho

貓貓現時6個月大，試用了Dah 的產品感想如下：

1. 豆腐貓砂遇尿及便做後會痴上異物下，而且不會產生太多異味，貓貓也沒有抗拒，已經在hktvmall多買了6包再用。

2. 貓草粒粒凍乾貓貓表示十分喜歡，食到舔舔脷，看成份知道有多種有益成份，日後食用完會希望再買，唯一問題是對幼貓來說每粒太大粒，需要拆細再給貓貓食。

3. 鵪鶉蛋黃凍乾貓貓表示十分喜歡，整碎放在主餐一同給貓貓食用，在換毛季節食用也十分合適。

4. 原隻鵪鶉凍乾仍未給貓食用，打算等待貓貓再大啲才食。

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試用專員: Lee wing shan sandy

平時我兩隻貓貓唔肯食凍乾蛋黃，但係今次嘅鵪鶉蛋黃凍乾佢哋好鍾意食，直情係會追住我再攞嚟食，我估普通蛋同鵪鶉蛋，對佢哋應該吸引力分別好大，我兩隻貓貓試食後都好喜歡好喜歡dah出品嘅凍乾產品，蛋黃對猫嘅心臟好有幫助，試食完後我都會買返啲鵪鶉蛋黃凍乾比佢哋食，正👍

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試用專員: Chan Mei Po

多謝抽中，可以比貓貓試食Dah 既凍乾產品，之前貓貓下巴位發炎剃左一大撻毛，一直都係甩毛狀態，生極都生唔到，發覺佢食左鵪鶉蛋黃凍乾，冇左毛既位置勁快生返毛同埋有返光澤，D毛愈黎愈靚，鵪鶉蛋黃佢勁鍾意食。

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試用專員: Sui Yin Wa

鵪鶉蛋黃凍乾一打開好香，屋企隻挑食貓貓都好鍾意食！！ 貓草凍乾粒粒有驚喜，之前買過其他貓草凍乾貓貓試都唔試，今次呢啲佢願意食！！之後應該會買翻！！ 貓砂每粒嘅大細都差唔多，幾乎冇咩粉塵，吸水能力都幾好，唔癡底。

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試用專員: Chan Ying Shan

鵪鶉蛋黃: 一打開就已經聞到好香嘅蛋黃味 而且佢好有營養 可以促進毛髮生長 仲有豐富嘅蛋白質 係健康又好食嘅零食

原隻鵪鶉: 貓貓天生就係鍾意玩同捕食獵物 原隻鵪鶉真係成隻鵪鶉咁 保留咗肉 內臟同骨頭 貓貓見到真係成個跳起身搶嚟食

dah豌豆纖維豆腐貓砂: 佢個吸臭效果好好 就算夜晚返到嚟都唔會覺得成屋一陣味而且快力都好強 方便清理

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試用專員: Chan chi man

好多謝TOPick & dah, 我同毛孩一樣興奮參與試食試用。

貓砂品質很好, 吸味又吸濕, 比超市買到的好用。

貓草粒粒凍乾（雞配方）, 貓貓對粒粒凍乾唔係太有興趣, 幾乎試都唔想試, 我會撈d 乾糧/罐罐俾佢同吃。

鵪鶉蛋黃凍乾 & 原隻鵪鶉凍乾, 每次貓咪食到jed jed聲, 好滿足好開胃。

dah的產品都係對動物友好, 有益健康, 又有SGS檢測, 非常安全添!

用左幾日, 貓貓的毛色比之前靚左, 更有光澤。

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試用專員: Lau Ting Hong

收到貓咪體驗的毛孩禮品包（鵪鶉蛋黃凍乾）後，我家貓咪興奮地跑過來聞個不停，對氣味非常感興趣。試吃時，牠輕輕咬了一口後立刻開始狼吞虎嚥，顯然很喜歡這款點心。凍乾的質地酥脆，方便咀嚼，蛋黃的天然香氣更是吸引牠一口接一口。這款零食不僅滿足了貓咪的味蕾，還能提供高蛋白營養。包裝設計也很貼心，方便保存。非常推薦給有挑嘴毛孩的飼主們！

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試用專員: Lau lai lai

有幸成為今次試食專員，貓貓們尤其中意原隻鵪鶉凍乾，開頭搣開比佢哋食，搶住食，之後變成隻咬都無問題😂

而貓草粒粒凍乾同鵪鶉蛋黃凍乾就溝落乾糧到食，佢哋都食得好滋味👍🏼😻

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試用專員: Lim king chi

第一次用呢款貓砂，吸水速度極快，少量砂就完全吸收尿量 ，不易散開，容易鏟，最緊要嘅係吸臭力強勁，跟住倒落廁所沖走都唔會塞住，應該會回購。 另外幾款零食我兩隻揀飲擇食嘅貓貓都好鍾意，尤其係原隻鵪鶉，一拆開包裝已經過嚟想食，同埋見佢簡介都係含有高蛋白質，幫貓貓提升免疫力，最緊要係健康又好食，難得貓貓鍾意食。

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試用專員: Cheung Hoi Ching

dah毛孩禮品包嘅零食比較特別，鵪鶉蛋黃凍乾同原隻鵪鶉凍乾都係比較少見嘅零食，我家毛孩都係第一次試，非常興奮。原隻鵪鶉凍乾一打開包裝就聞到好香嘅肉味，真係保留成隻雀形。dah零食都係自然無添加，無香料味，可以安心比毛孩食用。

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試用專員: Lau cheuk ying

我家的咪咪 好喜歡食 貓草粒粒凍乾 食咗兩個禮拜之後覺得佢毛色靚咗同埋 胃口好咗 而家成日都走嚟我身邊要我開畀佢食 見佢食到舐舐脷真係好開心! 食完呢一盒之後我諗我會再買多兩盒 等佢長食長有thank you

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試用專員: Joseph Tseung

貓草粒粒凍乾（雞配方）配方包含貓草雞胸雞心雞肝蛋黃，據說對貓的毛髪有幫助，可能減少毛球產生或可以更容易排出體外。小食顏色為淺咖啡色，味道與其他貓糧一樣。家中毛孩初時可能因為不習慣味道比較抗拒，後來樂意進食此小食乾糧。

鵪鶉蛋黃凍乾成黃色球體，成份有約26%蛋白質，約56% 是脂肪，所以作為小食要適量。內含Lecithin（卵磷脂）據說可增強骨骼生長及免疫力，香味有少少蛋香，毛孩非常喜歡，餵食時，建議把球體弄碎以方便毛孩進食。或可以當小球玩具給毛孩追跳。兩款乾糧都是中國內地製造，開封後建議三星期內給吃完。

原隻鵪鶉凍乾，外表有少少嚇人，因為原隻有骨骼，最好弄碎把肉撕開給毛孩吃，毛孩喜歡程度與其他小食差不多。

天然豆腐貓砂，是豌豆纖維製造，無味，細長條型，約2毫米直徑。有些很細小的白色球混在其中，我不知道那些是什麼。整體吸水（尿）能力強，無碎成細砂細和灰塵，吸收尿後很快結成塊，容易清理，包裝是7公升裝，和一般貓砂一樣。中國內地製造，真空包裝，十分貼心，沒有細蟲滋生，應該很合衛生。

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試用專員: Leung Suk Yee

啱啱領取左毛孩禮品包，鵪鶉蛋黃凍乾味道好特別好香，貓咪食到舔舔脷。

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試用專員: Kei tsz chu

使用dah毛孩禮品包後，我的貓咪對裡面的天然豆腐貓砂感到非常滿意，吸水性強且無異味，清理起來也很方便。貓草粒粒凍乾（雞配方）和鵪鶉蛋黃凍乾則讓牠們食指大動，尤其喜愛鵪鶉凍乾，嚐起來香脆可口，讓貓咪精神百倍。這個禮品包不僅實用，還能讓我的毛孩享受到美味，值得推薦！

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試用專員: Chan ka Yan wendy

Dah豆腐貓砂，豌豆纖維，無化學凝膠，抗菌抗異味，我家乳酪很喜歡 。

Dah鵪鶉蛋黃乳酪很喜歡吃，能夠幫助毛髮生長回復光澤有豐富蛋白質。

Dah貓草粒粒凍乾，幫助乳酪輕鬆排毛，增強肌肉，味道我家乳酪很喜歡。

Dah原隻鵪鶉，真係第一次見，乳酪都好好奇，亦非常喜歡，鵪鶉有高蛋白質同埋低脂肪，真係健康之選。

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試用專員: Lau yuen fong

貓貓食得好津津有味，成日要上嚟叫我畀零食!佢食著得好開心，食完幾個禮拜啲毛色仲靚咗添!

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試用專員: Sin Pik Shan

最近試咗一款零食，特別係蛋黃凍乾，真係好正！😂 我第一次見到凍乾蛋黃，以往只係見過肉類，想不到我隻貓咪會肯食！佢平時好挑食，食得幾開心，笑到我都唔知點形容！每次見到佢咁享受食物，心裡都覺得好滿足。呢個蛋黃凍乾真係意外驚喜，真係俾我多咗個選擇，今後可以考慮多啲呢啲零食！

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試用專員: Lam mang hung

貓貓試食報告貓貓食咗鵪鶉蛋黃凍乾模式靚咗同埋佢好喜歡食 每次開出嚟都好開心咁食得津津有味我哋睇到都好開心 仲有貓砂液用得好開心豆腐貓砂氣味吸收臭味 效果不錯 貓貓都喜歡用

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試用專員: See yee ling sandy

本身用開豆腐貓砂，囡囡对猫砂不敏感，不察覺換了新牌子猫砂，大小2便保持正常沒有異樣。

猫草粒粒及鵪鶉蛋黃凍乾，囡囡很喜歡吃，好快食完，不過一定要剪小件，因第一次囡囡當球踢。

至於原隻鵪鶉凍乾，囡囡又當玩具拋來拋去，要剪碎才當食物吃，肯吃但要好耐才吃完，可能形狀問題。

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試用專員: Lam ying wah

這款Dah貓貓凍乾零食80g - 鵪鶉蛋黃，成份天然，100% 鵪鶉蛋黃製成。每包零食都含豐富蛋白質和高卵磷脂，有助促進毛髮生長、回復光澤，同時提高寵物的免疫力。dah 凍乾系列採用-40°C 鎖鮮製作技術，完整保留食材的營養價值和鮮味，以最天然純淨的方式滿足寵物的營養需求。這款零食適合所有貓貓，讓你的毛孩享受美味的同時獲得全面均衡的營養。給你的貓貓一份健康美味的零食，讓牠健康快樂成長！

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試用專員: lai ming yan

我家寶貝喵喵Melo好鐘意食鵪鶉蛋黃乾！！

我都打開會即刻過來聞！

我見Melo食左一排毛色都靚左啊又順滑！

我有時仲會加水整濕來食！等佢可以飲多D水～

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試用專員: Wong Tung Yee

dah既豆腐貓砂比我平時用既豆腐砂更易結成一舊, 而且冇咁易痴盤底，易鏟好多! 另外，3款凍乾貓貓都好鐘意，雖然原隻鵪鶉個樣有D嚇人，但習慣左就冇問題。雖然唔係好大隻，但怕貓貓難咬，我每次都會將3款凍乾作為零食剪碎先餵比貓貓食，好似食左一段時間佢地D毛好似滑左又有光澤左。

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試用專員: Ng Shu Wai

終於到屋企班大帝中左dah禮物包啦，有雞粒、鵪鶉蛋粒、鵪鶉凍乾同貓砂。今次先試試貓狗都可以食既鵪鶉蛋粒，聞落好濃的蛋香味，質感有d似冷凍水果乾，我一開罐我兩隻狗狗已經埋位等待啦! 我隻拉布拉多(HEYZO)已經開始流埋口水都知十分好味，仲食到舔舔脷! 多謝topuck 同 dah啊！

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試用專員: Chan hiu shan

毛孩喜歡吃鵪鶉蛋黃凍乾和貓草粒粒凍乾，原隻鵪鶉凍乾只有一隻毛孩願意嘗試試食，但都沒有咬和吃掉。天然豆腐貓砂吸水速度快，容易鏟和結實。

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試用專員: Tang Pik Kwan

貓貓 Tiger 係一隻超為食嘅貓貓，佢唔鍾意食罐罐，但超鍾意食肉，同食凍乾，佢每次食「鵪鶉蛋黃凍乾」都超開心，一粒粒打開超香！而超級推薦「原隻鵪鶉凍乾」，一隻隻鵪鶉，撕碎佢俾貓貓食比較好，因為怕貓貓會哽親！

而貓砂係超幼細又吸水力強，貓貓都好鍾意用，一包仲要好襟用😎！而貓草粒粒凍乾 (雞配方)，貓貓都會搶住嚟食，以後貓奴我識做啦！

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試用專員: Lee Kai Lam

之前一直都想比貓貓試Dah 既產品，今次好好彩抽得中，終於可以試到啦！貓貓平時對零食其實冇咩興趣，唔係隻隻都肯食，但今次貓貓最鍾意鵪鶉蛋黃凍乾 ，一開個包裝已經搶住黎食啦。

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試用專員: Chan Mei Po

第一次養貓貓，唔知有邊D小食貓貓鍾意食，今次試左Dah 既原隻鵪鶉凍乾，開頭見到個樣我都有d嚇親，貓貓亦有D抗拒，點知比佢食左小小，佢瘋狂愛上，一見到個袋就會衝埋黎食，以家佢勁鍾意原隻食。

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試用專員: 譚惠安

我貓貓最近試了貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾和原隻鵪鶉凍乾，真是太棒了！貓草凍乾的味道吸引了我的貓咪，每次都迫不及待地想要享用。鵪鶉蛋黃凍乾的質地柔滑，貓咪一口就愛上了，似乎讓牠們感受到特別的享受。而原隻鵪鶉凍乾則提供了豐富的蛋白質，讓我的貓咪活力滿滿。這些產品不僅美味，還能增強貓咪的健康，絕對會再回購！

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試用專員: Ho pak ho

今次試用咗貓砂覺得真心幾好用，倒出來時冇乜粉塵，吸水速度都好快，用少少砂就夠吸收尿量，而且用咗佢尿味感覺少咗，除臭功能好，而且又可以直接倒入廁所，好方便！

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試用專員: xiao ziqing

最近，有幾款高品質貓咪產品，值得推薦給每位貓咪主人！那就是DAH的幾款產品，包括原隻鵪鶉凍乾、貓草粒粒凍乾、鵪鶉蛋黃凍乾以及天然豆腐貓砂，整體體驗非常令人滿意。

首先，原隻鵪鶉凍乾的品質出色，完完全全是風乾的鵪鶉肉，貓咪對這道美食頗為青睞，每次餵食都能引起牠的興奮。接下來，鵪鶉蛋黃凍乾的香氣讓貓咪玩得不亦樂乎，色澤鮮黃，這不僅填飽牠的肚子，還滿足了牠的玩樂需求。

至於貓草粒粒凍乾，營養豐富，無論是當作零食還是日常補充，都是不錯的選擇，貓咪的毛發也因此變得更加亮麗。而DAH的天然豆腐貓砂則讓我驚喜，吸水性強且除臭效果佳，清理起來也相對簡單，讓我對貓咪的生活環境更加放心。

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試用專員: Chow Choi Ching

貓貓最鍾意食係風乾鵪鶉，每次一打開佢就飛撲出嚟，食到津津有味，之後亦都冇任何腸胃不適嘅症狀。 貓貓之前係偏瘦，食咗一排，依家明顯長肉同埋毛毛厚咗，光滑柔軟，應該係吸收得更加好嘅營養。 嚟緊會繼續俾貓貓繼續食，見佢食得開心又健康真係好滿足。

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試用專員: Lau Yu Yan

試用咗豆腐貓砂，非常好用，無塵，貓貓也立即試用咗，鵪鶉蛋黃和雞肉味凍幹貓貓試咗也非常愛吃，唯獨原隻鵪鶉凍幹試咗幾隻之後唔再肯食

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試用專員: Wai Wing Yan

八卦貓貓一見到零食就沖過黎想食，平時揀飲擇食加d健康零食放上去吸引佢食多d飯,貓貓都鍾意食，貓砂粉塵少仲有除臭粒粒，平時用開豆腐砂貓貓用呢只都完全冇問題。

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試用專員: Fung cherin

今次拎左貓砂、鵪鶉、蛋黃同雞肉粒零食相當豐富。 首先講吓貓砂，吸臭同吸濕能力極之好，就算一日唔記得鏟都聞唔到啲咩味道而且唔會大塵，鏟貓砂再唔使閉氣，貓砂凝固得嚟容易鏟起又唔黐底。 而零食方面，開頭拎到鵪鶉都有啲嚇親，但見佢天然又有營養一於俾佢試吓，啱晒我嗰隻一歲嘅貓仔發育期間需要多啲營養，開頭都要剪碎俾佢，之後就試吓剪一半再慢慢就成隻俾佢，佢都可以咬開慢慢食，估唔到佢有幾鍾意。 蛋黃同雞肉零食，我就通常放喺貓糧上面當係加餐，每次食唔晒啲糧再加呢兩樣嘢喺上面佢就會一次過食晒，睇嚟都好吸引佢好開胃。再唔使成日問佢幾時食晒啲嘢佢

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試用專員: Chung Yan Tung

Dah毛孩禮品包專為寵物設計，內含多種天然及健康的產品，特別適合狗狗和貓咪。這次的包裝包含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾和原隻鵪鶉凍乾。

使用體驗

- 豆腐貓砂：由於我家的是狗狗，所以體驗不到。

- 雞配方凍乾：狗狗對這種零食頗為喜歡，因無添加劑，所以主人都好放心。

- 鵪鶉蛋黃凍乾：作為訓練獎勵，第一次食鵪鶉蛋黃，狗狗表現出極大的興趣，經常爭住食。

- 原隻鵪鶉凍乾: 狗狗對這種凍乾肉類的喜愛非常滿意，一口就能吃完。

優點:

- 儘管主要這些用品主要針對貓咪，但大部分都仍然適合狗狗使用，特別是零食部分。

- 所有產品均使用天然材料，無添加劑，適合健康飲食。

- 狗狗對於這些凍乾產品的反應非常積極，是不錯的獎勵選擇。

建議改進

- 可以考慮增添一些專為狗狗設計的產品，以提升整體包裝的吸引力。

- 提供更清晰的產品說明，讓狗狗主人了解如何使用這些

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試用專員:Lai Wing Shan

是次試用了兩款產品都非常滿意，而且也幫到狗狗改善到體質及毛髪上的問題。

✨鷓鴣蛋黃

﻿此款產品無論單當小食或者拌糧都可，對於毛孩有時冇胃口，加入整碎了的蛋黃粉，令到佢地胃口大增。吃了一段時間，毛色變得有光澤。另外鼻頭有脫色的情況也有改善。

✨原隻凍乾鷓鴣

毛孩一直氣管都唔係咁好，再加上年紀大，近呢一年無論係轉天氣或者天氣變得寒冷就會發出hehe聲或者咳嗽 ,食咗呢款產品之後，除咗喘氣少咗之外，咳嗽亦冇咁頻密👍。會繼續keep住食。因為都唔想毛孩不停利用藥物，所以我都不停去發掘一啲天然嘅食材或保健品去協助去改善佢嘅身體。

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試用專員: Chua Po Ying

咁多產品，貓貓最鍾意就係「原隻鵪鶉凍乾」，本身見到原隻上覺得有d核突，但好彩成隻以冷凍技術處理，貓貓進食果陣冇想像中咁嘔心。

加上原隻鵪鶉有齊內藏同骨骼，唔單止蛋白質豐富，仲好高鈣添！

宜家每日貓貓都食1-2隻，食左一排覺得佢毛毛順滑左，又有光澤左，之後都會繼續買俾貓貓食！

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試用專員: Li Wing Yi

秋田犬腸胃敏感經常肚屙選擇零食需要特別注意⚠️鵪鶉蛋黃蛋白質以及脂肪含量較低同時相對雞蛋黃細粒易消化玻璃肚狗狗可以放心餵食🐣凍乾口感酥脆鬆化啱哂秋田犬呢類型挑食狗狗🐶

鵪鶉性甘平和可以滋補肝腎同時強壯筋骨💪🏻獎勵零食同時可以補充營養好重要⭐️ 原隻凍乾可以啃咬骨頭享受捕獵快感大型犬肯定鐘意❤️