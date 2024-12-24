聖誕交通2024｜蘭桂坊、尖沙咀今午起封路　港鐵本地綫及7條輕鐵綫通宵行駛

▲ 港鐵本地綫及7條輕鐵綫通宵行駛。

【聖誕交通 / 聖誕節 / 封路】運輸署提醒市民留意今明兩日（24及25日）的特別交通及運輸安排。今日下午2時起，中環蘭桂坊、尖沙咀及西九文化區一帶會分階段封路改道，行經的巴士及專線小巴會臨時改道或暫停服務。

港鐵本地綫及7條輕鐵綫通宵行駛，機場快綫、迪士尼綫及往返羅湖及落馬洲除外。上周五（20日）至元旦期間，本地綫會加密班次增加共2200班車，港島綫及南港島綫周末及假日大部分時間加密至3至4分鐘一班。機場快綫香港站頭班車明日及元旦提前至上午5時30分。

九巴N64P、N243及N272明日凌晨提供服務；九龍及新界會有23條九巴路線加強服務或延長服務時間；電車則會延長服務至明日凌晨1時30分。

▲ （資料圖片）

署方指，乘搭高鐵應使用12306官網、手機應用程式或西九龍站自助售票機購票，現場櫃位輪候時間可能較長。

同時，署方又提醒，今晚通往內地的關口並無延長服務時間，如有需要過境，應提早安排行程。

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