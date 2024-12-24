多孩之家︱月入1萬夫婦再生4胞胎經濟壓力大求助社會捱轟　6孩之家最新狀況曝光

▲ 深圳6孩之家近況曝光。

【6孩之家/深圳/育兒/生B】早前深圳6孩之家成為社會熱話，深圳一對月入僅一萬元人民幣（約1.1萬港元）的夫婦已育有兩名女兒，豈料年初第三度懷孕，卻發現是四胞胎女兒，成功誕下新生兒後，亦苦惱日後一家8口的生活開支，面對生活壓力，惟有求助社會，事隔4個月，四胞胎都已經出院回家，有內地傳媒曝光他們一家的實況。

最新影片：

6孩爸爸陳小波與太太李霞已育有2名女兒，因為響應內地政府鼓勵生育，所以再努力造人，豈料第三次懷孕罕見誕下四胞胎女兒，而且四名女兒早產需要在加護病房護理，面對沉重的生活壓力及醫療支出，接受內地傳媒採訪時曾向外救助，引發網友熱議。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事件被報道後，大批網民替他們一定高興的同時，亦感到擔心，「如果這是第一胎，生了四胞胎，是可以理解和支持的。但已經有兩個孩子了，收入一般，為什麼還要再生？」、「生這麼多，是讓社會來替你眾籌養兒防老的錢？」、「無能力就做絕育手術，根本唔應該再有第三胎」、「有兩個了還生，知道養不起還生？」

當時深圳市婦幼保健院指，社工部門已經介入陳先生的個案，會提供最大的協助，他們一家每年亦可申請貧困婦女兒童救助金最高2000元人民幣（約2200港元）。

6孩之家︱四胞胎回家現況曝光

事隔4個月，四胞胎已經回家，由媽媽與嫲嫲照顧，2夫婦、6個小孩加上嫲嫲一家九口逼在兩房單位，據內媒極目新聞報道，他們一家住在深圳龍華區的一個城中村，村被工業園區重重包圍。他們租住的房子在一棟自建房的三樓一個單位，兩房一廳間隔，不包水電，月租金將近1600元。

6孩之家︱全屋放滿尿片奶粉

甫進門，客廳裡擺放著餐枱、雪櫃、大女兒的學習枱，學習枱放著十幾包尿片，學習枱上除了書本、枱燈，還有幾罐奶粉。客廳中央再擺放一張雙層的兒童床。客廳的盡頭是露台，擺放著爐具，成為單位的廚房。客廳餐枱旁的兩層兒童床，上層放滿衣服，下層是大女兒平時休息睡覺的地方

面對出世不久的四胞胎，媽媽李霞和奶奶每日忙個不停，一時為小孩沖奶，一時又去抱哭鬧的小孩：「剛出生的時候差不多都是3斤（1.5公斤）多重，前一段時間做體檢，十來斤重了，老二稍微輕一點，九斤多，不到十斤（5公斤）。

6孩之家︱爸爸和二女打地鋪

奶奶帶著四胞胎中的老大和老三住在一個房間。陳小波、李霞夫妻還有二女兒以及四胞胎中的老二和老四則住在另一個睡房。因為房間小，床也不大，李霞和兩個小孩睡在床上，陳小波和二女兒則在床邊打地鋪。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

相關新聞

6孩之家︱月入1萬夫婦已育2女再誕四胞胎女兒 經濟壓力大求助社會捱轟

堅強媽媽｜拒醫生建議堅持懷三胞胎 三女之母：減胎方法有點殘忍

懷孕坐月︱梁諾妍分享古方驅頭風大法 2種材料擊退坐月出汗頭風頭痛【附製作方法】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】