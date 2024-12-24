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面目全非｜90後男子徒步3300公里從湖北走到西藏　半年冇沖涼外型驚變70歲阿伯

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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內地一名90後青年從湖北徒步到西藏，外型出現驚人變化。

【徒步/湖北/西藏/拉薩】內地一名90後男子今年4月宣布將從湖北徒步走到西藏，隨著時間推移加上環境因素，他的外型竟出現驚人變化，從原本的青年模樣，到如今看起來像70歲老人，令人震驚。

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綜合內地媒體報道，90後男子「里奇」今年4月6日在社交平台上發布影片，宣布自己將從湖北荊州徒步到西藏拉薩，並將所有行李放在一個小車內，他準備推著該小車徒步走到西藏。據他所稱，從出發地到目的地距離一共3300公里，而他一般不入住酒店或旅館，每天都是在路上尋找露營地，然後搭帳篷用睡袋過夜。

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從里奇發布的影片可見，他在旅途中經歷了颱風、暴雨等極端天氣，也曾遇到推車翻進溝裡、輪胎被扎破、膝蓋受傷等事故，甚至還曾經在野外睡覺時遇到野狼。

9月28日，他上載影片表示自己已經到達西藏，只見影片中的他皮膚黝黑、頭髮鬆亂，外型與剛出發時相差甚遠，路上更有人將他錯認成70歲的老伯。里奇透露，自己已經半年沒有洗澡及洗頭，衣服也一直沒有更換。

他在周日（22日）上載最新影片，透露自己踏入徒步西藏旅程的第256天。在此前的影片中，他曾坦言自己也說不出為甚麼要徒步進藏，現在離目的地拉薩還有570公里，他只想把剩下的距離走完。

里奇的經歷在網上引起關注，不少網民留言表示「這個徒步我是真相信」、「這個才是真的徒步，比那些用車拉著走的好」、「這哥們都不用證明，我已經相信他真徒步了」，亦有人留意到他膝蓋受損，建議他進行適當休息，「你可以先在中途養養再走啊，不矛盾」、「你這個腿得去看，修養一段時間再繼續，不用急於一時。」

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