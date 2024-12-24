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東張西望丨港女貪平北上睇牙￥19100換細菌入侵劇痛上頭　牙根杜足9次牙套僅用2個月即碎

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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【東張西望/北上睇牙/無良牙醫】北上睇牙注意！昨晚(23日)《東張西望》便報道一宗港人北上深圳睇牙卻弄巧反拙的個案。事主王小姐疑似遇上無良牙醫，令她前後杜左9次牙根，仍未解決問題，而且更在進食期間出現甩牙情況！

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事主王小姐因為牙齒問題，於去年12月於深圳一間私人牙科診所求醫，當時深圳的牙醫表示需要進行補牙、杜牙根及套牙套等手術，她指當時眼見對方分析得頭頭是道，於是便決定同意對方的治療方案，完全不知道竟是惡夢的開端。

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她指原先以為只需缺兩、三次的杜牙根，但結果卻是做到第9次，她仍然有非常大的痛感，形容「每一次都好痛苦，張開口2小時」。直到第7次杜牙根加套上牙套時，她的痛感更是前所未有劇烈:

痛到我整個半邊，連帶頭部上到眼睛都痛，痛到不得了.....我問佢點解做了那麼多次，仍然咁痛，佢就答我『無得解釋』

雪上加霜的是，在某天食飯期間，她咀嚼時突然咬到一些不明物，她起初以為是魚骨，唯吐出來後卻嚇見原來是深圳牙醫為自己套上的牙套，她佢記得對方當時聲稱牙套物料為德國物料，而且保用5年，但當時牙套爆裂時，卻只用了僅2個月。有感貨不對辦，王小姐於是再次上門與對方理論，惟對方卻只敷衍了事。

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王小姐指，由於杜牙根前後已補了9次，眼見牙齒問題完全沒有改善，因此要求深圳牙科診所負責人退錢，不過卻受對方恐嚇指:

你夠膽喺我個場搞事，我搵公安拉你。

《東張西望》團隊後來帶王小姐到香港牙醫診所看牙，註冊牙科醫生陳澔賢為王小姐檢查後表示，懷疑王小姐之所以一直感到牙痛，是因為於深圳杜牙根時，有不潔儀器將細菌帶入牙根，導致牙根，牙齦位置發炎，更指該隻已杜牙根多次的牙齒，因為損傷太嚴重，應該無法保留。王小姐事後表示:

好後悔去內地試那些醫生。

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