飲食健康｜6年前體重驟減釀警惕  81歲現役女醫生靠3招成功逆轉血糖血壓

【肌少症／醫生／血糖／血壓／更年期】生活習慣及飲食與健康息息相關。日本81歲內科醫師天野惠子，6年前因發現血壓及血糖數據異常，體重急劇下跌，令她開始關注肌少症問題，繼而實施3大生活習慣兼自製蔬菜湯維持健康，最成功逆轉血糖、血壓及緩解更年期不適，重拾健康。

最新影片

綜合外媒及日媒《ディリー新潮》報道，天野惠子於75歲時發現自己雖然生活習慣沒有改變，但短短三個月內體重卻驟減6公斤，肌肉量亦不知不覺變少，最終連坐在木椅上都覺得屁股痛，才驚覺自己除了固定帶狗散步，平日缺乏運動習慣。

飲食健康｜3大方法逆轉衰老

由於全身肌肉會在40歲後開始流失，每10年約減少8%，直到70歲後甚至會變成每10年減少15%，因此她找來了專業的健身教練、決心加強運動，以避免未來因肌少症、衰弱症而影響日常活動。除此之外，她在48至59歲期間亦深受嚴重更年期症狀影響，出現異常流汗、疲勞、虛冷、和下半身麻痺，期間試過荷爾蒙治療、針灸、氣功等多種療法，但仍未見改善，有監於多方面的影響，她開始進行以下3大改善方法：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

運動： 每週兩次的重量訓練，一次90分鐘，運動內容包括筋膜放鬆、加壓訓練等，有助改善血液循環，預防動脈硬化、驅逐身體寒氣等。

每週兩次的重量訓練，一次90分鐘，運動內容包括筋膜放鬆、加壓訓練等，有助改善血液循環，預防動脈硬化、驅逐身體寒氣等。 每天泡澡15分鐘： 正常體溫提高1度，你的免疫力將提高5至6倍，基礎代謝率將提高10%至13%，泡熱水澡有助增強全體血液循環，早晚各泡澡15分鐘，可緩解更年期不適、改善血液流動。

正常體溫提高1度，你的免疫力將提高5至6倍，基礎代謝率將提高10%至13%，泡熱水澡有助增強全體血液循環，早晚各泡澡15分鐘，可緩解更年期不適、改善血液流動。 起床時喝一杯熱水：溫暖內臟、促進血液流動，對手腳冰冷有特效。

飲食健康｜自製養生蔬菜湯

除此之外，飲食方面天野惠子亦參考了熊本大學名譽教授、抗癌專家前田浩的著作，製作了一款養生蔬菜湯，利用蔬菜湯中豐富的植化素，幫助抗氧化、清除體內的自由基、預防癌症，同時蔬菜中的鉀可有助降低血壓，令她的血壓亦於飲用一段時間後恢復正常，加上湯中沒有加鹽，令她的飲食偏好也出現改變，開始習慣性決少食用重鹹食物、少吃甜食，連帶對於預防糖尿病有益。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

抗衰老｜5大抗衰老食物

食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

資料來源：ディリー新潮

相關內容：

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命 返希臘養病奇蹟活多45年 揭秘藍區長壽2大秘訣

長壽秘訣｜64歲長壽專家分享養生秘訣 每日食5種食物生理年齡回春20年

長壽之道丨長壽關鍵在午餐？全球最長壽家族人均90歲 專家揭秘：一生午餐只吃這些東西

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5