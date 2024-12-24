學校動態︱8名皇馬巴塞球星訪墨爾文國際學校　校長冀激勵學生追求夢想

▲ 香港墨爾文國際學校早前邀請皇馬及巴塞兩支國際足球勁旅到校。

【香港墨爾文國際學校/私立/國際學校】香港墨爾文國際學校早前邀請皇家馬德里，及巴塞羅那兩支國際足球勁旅到校，在校舍舉行一場別具意義的交流活動，讓學生有機會與球壇巨星切磋球技，同時激發他們對足球的熱情，為雙方締造珍貴的難忘時刻。

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位於大埔的私立國際學校香港墨爾文國際學校，專為5至18歲學生提供國際文憑組織小學項目(PYP)、中學項目(MYP)及國際文憑大學預科課程(IBDP)等課程。校方早前邀請8位著名球星訪校，包括古華特、文迪達、沙維奥拿、勞爾-巴禾等，眾人在學校的空中球場為學生親自教授球技，訓練以多站式輪轉方式進行，讓每位學生都能與不同球星學習。完成訓練後，學生更與球星合照留影，並獲得珍貴的親筆簽名。

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香港墨爾文國際學校校長Paul Wickes表示，希望活動可幫助學生發掘並發揮自己的潛能，獲得足球巨星的指導，無疑激勵學生努力追求自己的夢想和理想。

墨爾文國際(亞太區)總裁及聯合創始人蘇婕說，活動能激勵新一代勇往直前，追逐夢想，日後成為足球界的中流砥柱。

▲ 香港墨爾文國際學校。（香港經濟日報資料圖片）

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