  • 19°C
香港時間：20241225日 (三) 14:19

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

單親媽咪何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄。

【香港大學/何婉盈/單親媽媽】53歲何婉盈當年未婚懷孕誕下女兒，獨力教養女兒不假手於人，轉眼間女兒已經17歲，明年將升讀大學，今日何婉盈於社交網公佈女兒獲香港大學取錄。

何婉盈女兒｜獲香港大學取錄

帖文開首何婉盈稱甚少公開談及家事，惟按奈不住想分享一件開心又感動的事，她寫道：「女兒收到香港大學的 conditional offer，雖然是有條件取錄，但是女兒說這條件會好努力去達成，應該沒有問題會順利。」

何婉盈的女兒明年升讀大學。（取自Facebook）

何婉盈女兒｜「學霸家族」港大畢業

何婉盈只貼出女兒的背影照，只見其女兒長得頗高大，遺傳了母親的纖瘦身形，另外，何婉盈貼出當年的港大畢業照，原來他們家族三代均是港大生，因此她寫道：

她，圓了我的夢想。一直以來，我也很希望她會成為我們家第4代，有資格入香港大學。你太公，你公公，你媽媽也是香港大學畢業。希望你可以順利考入香港大學完成我們家120年香港大學夢。

最新影片：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜江若琳陪歲半仔1周返5日Playgroup　緊張爸爸蕭唯展日發100種警告：小心太陽

除了爺爺和爸爸是港大生，何婉盈的大伯、二伯、五叔以及兩個堂弟均曾就讀香港大學，另外家族有不少專業人士，包括醫生、土木工程師以及則師，可說是「學霸家族」。

何婉盈續說女兒很懂事，從小努力讀書兼跟她説：「媽媽我一定會好努力完成你的夢想。」因此，今天女兒終於圓了何婉盈的夢，令她感動到熱淚盈眶。她寫道：

女兒，多謝你的努力。媽媽愛你。我相信我在天上的爸爸也很安慰他的孫女考入了跟他一樣的大學。

點擊圖片放大
+9
+8

何婉盈女兒｜以學霸女為傲

此外，何婉盈提及數年前一視頻訪問，令她一直耿耿於懐，只因報導提及她很後悔為結婚而結婚，為生仔而生，其實只是斷章取義。

她解釋：「但係我跟住嗰句說話，他們沒有報道。就係我説我當年35歲，知道已經係高齡產婦，所以好希望生，所以為生而生，生完之後，我一生人，覺得最好，最正確嘅決定，同埋最䦕心嘅事情就係生咗我呢個女。」

何婉盈強調女兒是她一生的驕傲：「我生佢，係我一生做得最對嘅事情。」

點擊圖片放大
+7
+6

何婉盈女兒｜希望女兒將來自食其力

何婉盈當年於35歲時未婚懷孕，惟兩年後跟男友分手，起初獨力照顧女兒也頗吃力，她曾於TOPick訪問稱：「起初帶著她都好辛苦，當時囡囡只得兩歲，租間屋由零開始生活，當時覺得有手有腳不怕餓死，我有一份馬會公關的正職工作，加上在外接騷賺錢，之後轉做證券工作發展也不錯，曾經連踩三份工賺錢。」

單親媽媽路不易走，而女兒亦是生活上的動力：「她跟我很像樣，十足2.0的我，比我更有義氣和重情。」

由於有感當年父親對自己太溺愛，令何婉盈於教養女兒方面有所啟發：「爸爸好疼錫我，租屋給我住，水電煤費用也幫我交，好多謝他錫我，但某程度上害了我。所以將來女兒大學畢業後，基本需要我會幫她，但我希望她自食其力，金錢不可以一下子花光。」

相關報導：

星二代｜黎瑞恩開騷21歲大女初登舞台　好媽媽獨力湊大子女養成女兒獨立個性

美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法

富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

堅強媽媽｜葉蘊儀獨力養大一對仔女　單親媽晒女兒碩士畢業照：是時候做自己
13:59 2024/04/30
堅強媽媽｜葉蘊儀獨力養大一對仔女　單親媽晒女兒碩士畢業照：是時候做自己
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地
11:45 2024/05/12
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地
偉大媽媽｜倪詩蓓屢被智商2歲自閉兒誤傷　單親母周身傷永不言棄：用愛感化
20:00 2024/05/11
偉大媽媽｜倪詩蓓屢被智商2歲自閉兒誤傷　單親母周身傷永不言棄：用愛感化
學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女
21:18 2024/07/11
學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女

你可能感興趣

堅強媽媽｜葉蘊儀獨力養大一對仔女　單親媽晒女兒碩士畢業照：是時候做自己
13:59 2024/04/30
堅強媽媽｜葉蘊儀獨力養大一對仔女　單親媽晒女兒碩士畢業照：是時候做自己
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地
11:45 2024/05/12
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地
偉大媽媽｜倪詩蓓屢被智商2歲自閉兒誤傷　單親母周身傷永不言棄：用愛感化
20:00 2024/05/11
偉大媽媽｜倪詩蓓屢被智商2歲自閉兒誤傷　單親母周身傷永不言棄：用愛感化
香港大學 育兒心得 爸媽心聲 何婉盈 娛樂人物職業 正能量 歌手

最高瀏覽

齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期　親姊齊豫發聲回應傳聞
齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期　親姊齊豫發聲回應傳聞
曹濟逝世｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲　生前腎功能僅剩一成 中醫拆解5大腎病徵兆
曹濟逝世｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲　生前腎功能僅剩一成 中醫拆解5大腎病徵兆
急症室最長等候時間（12月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月25日 時間12:05）
面目全非｜90後男子徒步3300公里從湖北走到西藏　半年冇沖涼外型驚變70歲阿伯
面目全非｜90後男子徒步3300公里從湖北走到西藏　半年冇沖涼外型驚變70歲阿伯
聖誕好去處2024｜全港50+聖誕好去處推介　西九20米高聖誕樹/沙田飄雪溜冰場/海港城巨型木屋【持續更新】
聖誕好去處2024｜全港50+聖誕好去處推介　西九20米高聖誕樹/沙田飄雪溜冰場/海港城巨型木屋【持續更新】