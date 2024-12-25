單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生

▲ 單親媽咪何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄。

【香港大學/何婉盈/單親媽媽】53歲何婉盈當年未婚懷孕誕下女兒，獨力教養女兒不假手於人，轉眼間女兒已經17歲，明年將升讀大學，今日何婉盈於社交網公佈女兒獲香港大學取錄。

何婉盈女兒｜獲香港大學取錄

帖文開首何婉盈稱甚少公開談及家事，惟按奈不住想分享一件開心又感動的事，她寫道：「女兒收到香港大學的 conditional offer，雖然是有條件取錄，但是女兒說這條件會好努力去達成，應該沒有問題會順利。」

▲ 何婉盈的女兒明年升讀大學。（取自Facebook）

何婉盈女兒｜「學霸家族」港大畢業

何婉盈只貼出女兒的背影照，只見其女兒長得頗高大，遺傳了母親的纖瘦身形，另外，何婉盈貼出當年的港大畢業照，原來他們家族三代均是港大生，因此她寫道：

她，圓了我的夢想。一直以來，我也很希望她會成為我們家第4代，有資格入香港大學。你太公，你公公，你媽媽也是香港大學畢業。希望你可以順利考入香港大學完成我們家120年香港大學夢。

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除了爺爺和爸爸是港大生，何婉盈的大伯、二伯、五叔以及兩個堂弟均曾就讀香港大學，另外家族有不少專業人士，包括醫生、土木工程師以及則師，可說是「學霸家族」。

何婉盈續說女兒很懂事，從小努力讀書兼跟她説：「媽媽我一定會好努力完成你的夢想。」因此，今天女兒終於圓了何婉盈的夢，令她感動到熱淚盈眶。她寫道：

女兒，多謝你的努力。媽媽愛你。我相信我在天上的爸爸也很安慰他的孫女考入了跟他一樣的大學。

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何婉盈女兒｜以學霸女為傲

此外，何婉盈提及數年前一視頻訪問，令她一直耿耿於懐，只因報導提及她很後悔為結婚而結婚，為生仔而生，其實只是斷章取義。

她解釋：「但係我跟住嗰句說話，他們沒有報道。就係我説我當年35歲，知道已經係高齡產婦，所以好希望生，所以為生而生，生完之後，我一生人，覺得最好，最正確嘅決定，同埋最䦕心嘅事情就係生咗我呢個女。」

何婉盈強調女兒是她一生的驕傲：「我生佢，係我一生做得最對嘅事情。」

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何婉盈女兒｜希望女兒將來自食其力

何婉盈當年於35歲時未婚懷孕，惟兩年後跟男友分手，起初獨力照顧女兒也頗吃力，她曾於TOPick訪問稱：「起初帶著她都好辛苦，當時囡囡只得兩歲，租間屋由零開始生活，當時覺得有手有腳不怕餓死，我有一份馬會公關的正職工作，加上在外接騷賺錢，之後轉做證券工作發展也不錯，曾經連踩三份工賺錢。」

單親媽媽路不易走，而女兒亦是生活上的動力：「她跟我很像樣，十足2.0的我，比我更有義氣和重情。」

由於有感當年父親對自己太溺愛，令何婉盈於教養女兒方面有所啟發：「爸爸好疼錫我，租屋給我住，水電煤費用也幫我交，好多謝他錫我，但某程度上害了我。所以將來女兒大學畢業後，基本需要我會幫她，但我希望她自食其力，金錢不可以一下子花光。」

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