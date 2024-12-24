名人家居｜童愛玲搬離居住16年近4千萬海景豪宅　支持學霸兒子為籃球棄讀法律

▲ 童愛玲舊居擁無敵海景！

【童愛玲/學霸兒子/名人家居】52歲童愛玲是90年代女神，自2003年嫁給台灣富商後，便淡出幕前專心相夫教子，至2022年才復出拍攝劇集飾演姜濤媽媽。現實中的她亦育有一子，而且兒子是學霸，卻為了籃球而棄讀法律，但童愛玲是開明媽媽，十分支持兒子決定，近日她又忙於搬離海景豪宅，並表現不捨：「太多回憶。」

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女神童愛玲｜嫁初戀富商組幸福家庭

童愛玲（Eileen）養尊處優多年，至2022年才復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽，掀起網民熱議，指她狀態不俗。其實Eileen絕對是一名少奶奶，有指她與富商老公王敦民是青梅竹馬，男方更是她的初戀情人，王敦民在中學時期已暗戀Eileen，但當時未有表白。直到後來兩人在一個商場外重遇，男方才把握機會追Eileen，最終抱得美人歸，拍拖3年便決定結婚，婚後Eileen為老公誕下兒子王子毅。

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童愛玲名人家居｜搬離居住16年海景豪宅

Eileen閒時會周遊列國或在寓所附近放狗，向來住在港島南區豪宅的她，日前在社交平台發文透露要搬屋了：「One last selfie before I say goodbye. 16 years, so many memories. This apartment will always hold a special place in my heart.（告別前最後一張自拍照。 16年，太多回憶。這間公寓將永遠在我心中佔有特殊的位置。）」可見她依依不捨。

童愛玲名人家居｜舊居市值近4千萬元 52歲素顏皮膚超白滑

Eileen的舊居位於港島南區，市值近4千萬元，客廳超級巨大，而且外望無敵海景，木地板配上山景和海景，的確十分舒適，而Eileen又自拍一張跟大廳的合照，在陽光下的她皮膚極細緻嫩滑，素顏下幾乎沒有毛孔，完全看不出已年過半百，有網民留言問她搬去哪裡？她也有親自回覆：「離南區不遠。」又表示：「別擔心，我們不會離開你。我們非常喜歡這個環境和優質的服務 - 我們很難搬出原來的地方。」似乎是搬到同區另一豪宅。

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童愛玲學霸兒子｜囝囝為籃球放棄留英讀法律

Eileen曾透露兒子外國留學後，一度將屋企重新裝潢，更徵用兒子的房間變成雜物房，並笑稱囝囝得悉後，不知會有甚麼反應。Eileen與21歲囝囝王子毅關係良好，身為學霸的子毅兩年前讀完兩年英國寄宿學校後，卻因籃球而決定放棄留英讀法律，改到美國升讀大學商科，Eileen也表示支持。

原來身高6呎2的他是NBA狂迷，在英國難以找到籃球樂趣，赴美後終能盡情追逐NBA狂熱，Eileen對此曾說：「他說在英國兩年，已了解當地文化，他想到美國體驗。我相信NBA是一大因素，他自小熱愛籃球，但英國以踢足球為主，他在校內總是被安排做守門員而感納悶，所以在運動上他較難融入，我知道他希望返回一個有籃球的生活。」

Eileen坦言仔大仔世界，只寄望兒子入讀一間不錯的學校、將來有份好工、做人開心就夠，可見她十分尊重兒子的決定。

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