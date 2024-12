名人家居｜童愛玲搬離居住16年近4千萬海景豪宅　支持學霸兒子為籃球棄讀法律

▲ 童愛玲舊居擁無敵海景!

【童愛玲/學霸兒子/名人家居】52歲童愛玲是90年代女神,自2003年嫁給台灣富商後,便淡出幕前專心相夫教子,至2022年才復出拍攝劇集飾演姜濤媽媽。現實中的她亦育有一子,而且兒子是學霸,卻為了籃球而棄讀法律,但童愛玲是開明媽媽,十分支持兒子決定,近日她又忙於搬離海景豪宅,並表現不捨:「太多回憶。」

女神童愛玲|嫁初戀富商組幸福家庭

童愛玲(Eileen)養尊處優多年,至2022年才復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》,飾演姜濤媽媽,掀起網民熱議,指她狀態不俗。其實Eileen絕對是一名少奶奶,有指她與富商老公王敦民是青梅竹馬,男方更是她的初戀情人,王敦民在中學時期已暗戀Eileen,但當時未有表白。直到後來兩人在一個商場外重遇,男方才把握機會追Eileen,最終抱得美人歸,拍拖3年便決定結婚,婚後Eileen為老公誕下兒子王子毅。

童愛玲名人家居|搬離居住16年海景豪宅

Eileen閒時會周遊列國或在寓所附近放狗,向來住在港島南區豪宅的她,日前在社交平台發文透露要搬屋了:「One last selfie before I say goodbye. 16 years, so many memories. This apartment will always hold a special place in my heart.(告別前最後一張自拍照。 16年,太多回憶。這間公寓將永遠在我心中佔有特殊的位置。)」可見她依依不捨。

童愛玲名人家居|舊居市值近4千萬元 52歲素顏皮膚超白滑

Eileen的舊居位於港島南區,市值近4千萬元,客廳超級巨大,而且外望無敵海景,木地板配上山景和海景,的確十分舒適,而Eileen又自拍一張跟大廳的合照,在陽光下的她皮膚極細緻嫩滑,素顏下幾乎沒有毛孔,完全看不出已年過半百,有網民留言問她搬去哪裡?她也有親自回覆:「離南區不遠。」又表示:「別擔心,我們不會離開你。我們非常喜歡這個環境和優質的服務 - 我們很難搬出原來的地方。」似乎是搬到同區另一豪宅。

童愛玲學霸兒子|囝囝為籃球放棄留英讀法律

Eileen曾透露兒子外國留學後,一度將屋企重新裝潢,更徵用兒子的房間變成雜物房,並笑稱囝囝得悉後,不知會有甚麼反應。Eileen與21歲囝囝王子毅關係良好,身為學霸的子毅兩年前讀完兩年英國寄宿學校後,卻因籃球而決定放棄留英讀法律,改到美國升讀大學商科,Eileen也表示支持。

原來身高6呎2的他是NBA狂迷,在英國難以找到籃球樂趣,赴美後終能盡情追逐NBA狂熱,Eileen對此曾說:「他說在英國兩年,已了解當地文化,他想到美國體驗。我相信NBA是一大因素,他自小熱愛籃球,但英國以踢足球為主,他在校內總是被安排做守門員而感納悶,所以在運動上他較難融入,我知道他希望返回一個有籃球的生活。」

Eileen坦言仔大仔世界,只寄望兒子入讀一間不錯的學校、將來有份好工、做人開心就夠,可見她十分尊重兒子的決定。

