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劉德華演唱會︱《焚城》團隊拉隊現身紅館　高舉燈牌與華仔團聚過冬至

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 33 分鐘前

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《焚城》團隊到紅館睇《今天……is the day》。

【劉德華 / 劉德華演唱會 / 焚城】由潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆（阿炳）及林家熙（Locker）等主演的電影《焚城》，自上畫至今快兩月，票房超過四千多萬，成績斐然。戲中一眾演員仍不停接力謝票，答謝觀眾支持。日前更拉隊殺入紅館，與戲中飾演環保專家范偉立的劉德華「團聚」，台上台下齊齊整整歡度冬至。
 
連月來忙為《今天……is the day》巡唱的劉德華，雖然未能分身與《焚城》隊友一起宣傳，但冬至當晚在導演潘耀明率領下，與王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆（阿炳）、林家熙（Locker）、黃愷傑、許恩怡現身紅館，為華仔打氣之餘，更特意花心思有備而來，在台下高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌，給台上的華仔帶來驚喜。

劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動

《焚城》團隊睇劉德華演唱會。

劉德華演唱會︱呼籲粉絲睇《焚城》

眼見久違了的一班《焚城》隊友特意來捧埸，不禁感謝的說：「所有兄弟你們好嗎？多謝你們這段時間，在我開演唱會期間，一直努力為電影四出謝票宣傳，為電影撐出佳績。」說罷，還呼籲所有在場的fans、觀眾今個聖誕、新年入戲院看《焚城》。

華仔更與他們互動搞氣氛，連忙問大家：「最愛是誰？有多愛？愛多久？」而台下這班好兄弟，第一時間高聲呼應的說：「最愛劉德華！愛你一萬年！」非常投入配合，現場氣氛高漲。

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  • 《焚城》團隊睇劉德華演唱會。 《焚城》團隊睇劉德華演唱會。

    • 劉德華演唱會︱感覺華仔歸隊

    阿Dee自爆當家人得知他有飛看劉德華演唱會後，馬上將他踢出冬至飯局；因知道他是華仔忠粉，而且一票難求。所以今年過冬，焚城隊友也齊齊整整在紅館與劉生歡度。

    看畢整場演唱會後，Locker鬼馬的說：「我不但感覺劉生歸隊，自己也好像跟他在台上演出一樣，我跟劉生有眼神接觸呀！」阿炳即答嘴說：「我與劉生打了勾勾，說我願意，我直情成為他的女人啦！」你一言、我一語。

    這晚演唱會為這班隊友帶來不少開心回憶，大家祝劉生繼續Good Show，並叮囑好好休息，繼續撐落去，果然一世隊友。
     
    今個聖誕與眾同樂遊船河之後，除夕、新年，大家會繼續出動謝票，答謝入場支持的觀眾。

    劉德華《今天……is the day》。

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