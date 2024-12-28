生痱滋｜男子生痱滋3個月不痛難癒　驚揭患舌癌　專家：3徵狀判斷口腔健康度【附20種加速痱滋瘉合食物】

【生飛滋／口腔潰瘍／舌癌】生痱滋可能是癌症先兆！台灣一名男子生痱滋，傷口3個月仍未癒合，求醫驚揭患舌癌。有專家指出，口腔細菌很多，尤其是舌頭是細菌的溫床。若口腔經常有傷口，會大大增加細菌入血的風險，建議3個方法自測口腔健康度。

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台灣細胞研究專家黃琇琴博士在當地健康節目《小麥的健康筆記》節目中分享病例，指自己曾經有一名親戚進食時不慎咬傷舌頭。未料，這個小傷口3個月都未癒合，雖然不痛不癢的，但能夠清晰看見表面白色的傷口。最後因為傷口長久未癒遂求醫，一做切片測試便確診患舌癌。

黃琇琴表示，該位親戚身體沒有問題，但咬傷舌頭後，傷口變成慢性發炎，加上口腔裡面很多微生物接觸到傷口，引起發炎反應。最後因為長期慢性發炎導致細胞病變，僅3個月就演變成為舌癌。

生痱滋｜3大指標測試口腔健康度

很多人都會忽視口腔健康，黃琇琴指出，口腔健康與各種疾病息息相關，如失智症或心血管疾病等。她建議可從3方面自測口腔健康度，而最快速的方法就是留意刷牙的時候會否流牙血。她解釋，流牙血很大可能是牙周病的先兆。而牙周病會造成牙齦流血，口腔黏膜出現傷口時就會增加口腔病菌隨著血液走到身體各個部位，誘發致命疾病。故此，她建議要勤用牙線和刷牙，並定期做牙科檢查。

第二，可以觀察脷苔厚薄。一般來說，脷苔厚暗藏很多口腔菌叢，是細菌的溫床。黃琇琴引用中醫學說，指脷苔厚代表「病未生、病灶嚴重」。她建議早晚刷牙時宜輕刷舌頭，刮除細菌，同時亦不要忽略喉嚨和脷底。她亦提醒，口腔微生物生長速度很快，故此使用漱口水未必足以充分清潔口腔。

第三，若經常覺得口乾，要留意可能是唾液不足，變相導致口腔微生物容易繁殖。她解釋，唾液本身有殺菌的作用，分泌足夠能夠抑制口腔壞菌滋生，甚至有助口腔潰瘍癒合。

9大原因導致口腔潰瘍

台灣營養師程涵宇曾在Facebook專頁發文，分享關於生痱滋食療的建議。她指出，口腔潰瘍成因有內在與外在因素：

營養缺乏：缺鐵

口腔受傷：矯正器刮傷、自己牙齒咬到

壓力大

免疫力不佳或荷爾蒙轉變

口腔對某些成分過敏或敏感：某些牙膏成份；或食物敏感像是肉桂、奶酪、柑橘、無花果或菠蘿等食物中的十二烷基硫酸鈉

遺傳

微生物感染

藥物副作用

癌症

20種食物加速痱滋癒合

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維他命B1：豬肉、燕麥

維他命B2：雞蛋、牛奶

菸鹼素： 魚、雞肉

泛酸：紅豆、酪梨

維他命B6：三文魚、香蕉、干貝

葉酸：西蘭花、菠菜

維他命B12：文蛤、鯖魚

維他命Ｃ：木瓜、柿子

鐵：鴨血、牛肉

鋅：蠔、蝦

程涵宇亦提醒，口腔有傷口時要避免進食以下食物，反而會更刺激口腔黏膜發炎：

過硬食物：很硬的法包、薯片、油炸食物

碳酸飲料

酸性：酸辣湯、檸檬、柑橘類

辛辣

酒精

舌癌毒性強 惡化速度快

本港腫瘤科專科醫生岑信棠曾受訪表示，舌癌若能在早期被發現及接受治療，治癒率高達8成；惟若到晚期才發現，治癒率會降至一、兩成。由於舌癌毒性偏強，只要3、4個月時間，便會由初期變成晚期，期間更會擴散至身體其他部位，令到治癒機會大大降低。因此，他建議市民一發現有舌癌徵兆，便應及早請醫生檢查，切勿延誤治療。

舌癌5大症狀

舌癌是口腔癌的一種，彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬曾分享案例，指一名女子舌頭持續潰瘍逾2個月才求醫，最後發現舌頭潰瘍已演變成舌癌，須立即安排做手術切除腫瘤。他提醒若出現以下5大症狀，必須盡快求醫：

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