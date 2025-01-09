  • 17°C
香港時間：202519日 (四) 00:36

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大熱健康產品 益生菌與腸道健康息息相關？2025年選購全攻略！

特約

發布時間： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

近年多項研究發現，益生菌具有促進消化、提升免疫力及改善過敏等多方面的功效，因此成為大熱健康產品之一。不過，選購益生菌時究竟需要注意哪些要點？

服用過益生菌但效果不似預期？又或者對坊間繁多的益生菌產品不知如何選擇？

根據世界衛生組織（WHO）定義，益生菌必須達到足夠數量CFU（菌落形成單位），才能為身體帶來健康效益。所以要達致理想效果，關鍵在於選擇具有臨床實證支持，且含有足夠CFU的產品。想知道如何選購最適合自己的益生菌，以及人氣大熱PROTECTOR LGG超強益生菌系列，為何近期廣受關注？

以下就為大家整理3大選購攻略，助你更有效地為腸道健康打好底！

攻略1：選擇最具「親和性」菌株

從認識益生菌開始！在過百種不同類別的益生菌，當中來自乳酸桿菌屬（Lactobacillus）的鼠李糖乳桿菌GG（簡稱LGG）特別受關注。這種益生菌的獨特之處在於能在胃酸和膽汁中生存，並能有效附着於腸道壁，為腸道健康提供保護。由於它喜歡在人類腸道裏「生活」，故被視為最具「親和性」的好菌

LGG菌株具有多項重要功效，包括維持腸道菌叢平衡、提升免疫系统功能、增強消化系統功能、促進口腔健康、發揮抗發炎及抗過敏作用、促進腸胃蠕動，以及改善膚質等。這些全面的功效，正是LGG菌株受到廣泛關注的重要原因。

攻略2：全球臨床實證最可靠

選購益生菌時，最重要是查看產品是否具備權威性的臨床實證。以益生菌LGG為例，它是全球No.1擁有最多人體臨床實證的益生菌菌株，不但有超過2,000篇醫學期刊及250項研究支持，更獲得美國食品及藥物管理局（FDA）等國際機構認證其安全性。這些科研數據證實了LGG是最容易被人體吸收的益生菌之一，讓消費者能安心選用。

攻略3：益生菌的數量CFU

既然腸道裏已有數百萬億個微生物，益生菌產品需要多少菌量才算足夠？研究顯示，益生菌的數量含500億CFU屬於高效量。這個數量能幫助益生菌突破胃酸的考驗，提高益生菌在消化道中的存活率，從而更有效改善腸胃問題，加快腸道菌群平衡的恢復。

解構PROTECTOR LGG超強益生菌系列

當大家掌握選擇益生菌的重點，以下就為大家解構近期人氣大熱的PROTECTOR LGG超強益生菌系列受注目的原因。整個系列4款產品不但以全球最多人體臨床實證的LGG菌株為基礎，更針對不同健康需求，配搭特定益生菌及益生元。每粒產品提供500億高效量的益生菌，並採用「世界級微囊鎖菌技術」，確保活菌直達腸道，360°覆蓋大小腸道。

誠意推薦PROTECTOR LGG超強益生菌系列，為腸道打好底！

想健康修身同時改善膚質？【ProSlim纖腸益生菌500億】 以「鼠李糖乳桿菌 LGG」為主要益生菌菌株，配合不同益生菌、益生元及營養成分，不但能改善腸道健康，更有助控制體重。科研實證，服用後的體重控制效果高達60%[1]，還能一併改善膚質，讓你由內到外煥然一新。

經常受過敏困擾？容易轉季病倒？【ProBoost免疫抗敏益生菌500億】一次過幫你抗敏、強免疫、動腸。以LGG為主要益生菌，配合青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌及乳酸雙歧桿菌，專為過敏體質人士而設。98%用家見證，只需14天就能改善敏感問題[2]，同時增強免疫力，讓你輕鬆擺脫敏感困擾。

私密問題好困擾又尷尬？【ProGlow女士益生菌500億】不僅採用LGG為主要益生菌，更加入蔓越莓等營養成分，專為女性健康而設。有效紓緩私密處痕癢、灼痛等問題，及除異味，更能促進腸道健康和改善肌膚狀態。

壓力大、腦運作慢，睡不好？【ProMind甜睡護腦益生菌500億】是針對都市人的壓力問題而設，以LGG為主要益生菌，加入印度人參，西番蓮及多種維他命等營養成分。不僅能有效優化「腸腦軸」運作，促進腦部健康，更有助紓解壓力，讓你自然入睡。

益生菌不是藥物，不會一食即見效！需有恆心每日攝取足夠益生菌，為腸道打好底！

現有「萬寧推廣優惠」由2025年1月10日開始至2025年1月30日，於萬寧門市或萬寧網店選購PROTECTOR LGG超強益生菌系列，全線產品買3送1優惠。為自己和家人在新一年，腸道打好底！立即行動啦 ！詳情可瀏覽：bit.ly/4j3srKj

（特約）

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月09日 時間00:05）
急症室最長等候時間（01月09日 時間00:05）
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸
星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸
英國流感｜英國流感大爆發　急症壓力爆煲需等91小時多家醫院進入「嚴重事態」
英國流感｜英國流感大爆發　急症壓力爆煲需等91小時多家醫院進入「嚴重事態」
濟州航空空難原因︱濟航空難179名遇難者葬禮今結束　意外原因出爐交通部長擬辭職
濟州航空空難原因︱濟航空難179名遇難者葬禮今結束　意外原因出爐交通部長擬辭職