大熱健康產品 益生菌與腸道健康息息相關？2025年選購全攻略！

近年多項研究發現，益生菌具有促進消化、提升免疫力及改善過敏等多方面的功效，因此成為大熱健康產品之一。不過，選購益生菌時究竟需要注意哪些要點？

服用過益生菌但效果不似預期？又或者對坊間繁多的益生菌產品不知如何選擇？

根據世界衛生組織（WHO）定義，益生菌必須達到足夠數量CFU（菌落形成單位），才能為身體帶來健康效益。所以要達致理想效果，關鍵在於選擇具有臨床實證支持，且含有足夠CFU的產品。想知道如何選購最適合自己的益生菌，以及人氣大熱PROTECTOR LGG超強益生菌系列，為何近期廣受關注？

以下就為大家整理3大選購攻略，助你更有效地為腸道健康打好底！

攻略1：選擇最具「親和性」菌株

從認識益生菌開始！在過百種不同類別的益生菌，當中來自乳酸桿菌屬（Lactobacillus）的鼠李糖乳桿菌GG（簡稱LGG）特別受關注。這種益生菌的獨特之處在於能在胃酸和膽汁中生存，並能有效附着於腸道壁，為腸道健康提供保護。由於它喜歡在人類腸道裏「生活」，故被視為最具「親和性」的好菌。

LGG菌株具有多項重要功效，包括維持腸道菌叢平衡、提升免疫系统功能、增強消化系統功能、促進口腔健康、發揮抗發炎及抗過敏作用、促進腸胃蠕動，以及改善膚質等。這些全面的功效，正是LGG菌株受到廣泛關注的重要原因。

攻略2：全球臨床實證最可靠

選購益生菌時，最重要是查看產品是否具備權威性的臨床實證。以益生菌LGG為例，它是全球No.1擁有最多人體臨床實證的益生菌菌株，不但有超過2,000篇醫學期刊及250項研究支持，更獲得美國食品及藥物管理局（FDA）等國際機構認證其安全性。這些科研數據證實了LGG是最容易被人體吸收的益生菌之一，讓消費者能安心選用。

攻略3：益生菌的數量CFU

既然腸道裏已有數百萬億個微生物，益生菌產品需要多少菌量才算足夠？研究顯示，益生菌的數量含500億CFU屬於高效量。這個數量能幫助益生菌突破胃酸的考驗，提高益生菌在消化道中的存活率，從而更有效改善腸胃問題，加快腸道菌群平衡的恢復。

解構PROTECTOR LGG超強益生菌系列

當大家掌握選擇益生菌的重點，以下就為大家解構近期人氣大熱的PROTECTOR LGG超強益生菌系列受注目的原因。整個系列4款產品不但以全球最多人體臨床實證的LGG菌株為基礎，更針對不同健康需求，配搭特定益生菌及益生元。每粒產品提供500億高效量的益生菌，並採用「世界級微囊鎖菌技術」，確保活菌直達腸道，360°覆蓋大小腸道。

誠意推薦PROTECTOR LGG超強益生菌系列，為腸道打好底！

想健康修身同時改善膚質？【ProSlim纖腸益生菌500億】 以「鼠李糖乳桿菌 LGG」為主要益生菌菌株，配合不同益生菌、益生元及營養成分，不但能改善腸道健康，更有助控制體重。科研實證，服用後的體重控制效果高達60%[1]，還能一併改善膚質，讓你由內到外煥然一新。

經常受過敏困擾？容易轉季病倒？【ProBoost免疫抗敏益生菌500億】一次過幫你抗敏、強免疫、動腸。以LGG為主要益生菌，配合青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌及乳酸雙歧桿菌，專為過敏體質人士而設。98%用家見證，只需14天就能改善敏感問題[2]，同時增強免疫力，讓你輕鬆擺脫敏感困擾。

私密問題好困擾又尷尬？【ProGlow女士益生菌500億】不僅採用LGG為主要益生菌，更加入蔓越莓等營養成分，專為女性健康而設。有效紓緩私密處痕癢、灼痛等問題，及除異味，更能促進腸道健康和改善肌膚狀態。

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益生菌不是藥物，不會一食即見效！需有恆心每日攝取足夠益生菌，為腸道打好底！

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（特約）