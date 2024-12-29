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鑽戒｜女子商場廁格拾獲半卡鑽戒　發帖尋失主誤打誤撞再做1好事

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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女子商場廁格拾獲半卡鑽戒，發帖尋失主誤打誤撞再做1好事。

路不拾遺是種美德。近日，有女子於小紅書上傳圖片，指其在商場洗手間的置物架上發下一枚鑽戒，相信是有人使用廁所後遺留，遂發帖尋人，網民因樓主1行為誇讚其「有道德」，後又誤打誤撞再做1件好事！

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鑽戒｜發18張圖片尋鑽戒失主

樓主以「世界上又多了一個傷心的富婆」為題發文，詢問「到底是哪個富婆在香港逛街遺留（鑽戒）在廁所的啊？感覺今天的香港多了一位傷心的富婆」，她查詢後發現，該鑽戒品牌為國際知名品牌，由1顆方形鑽石及1顆心形鑽石組成，共0.5克拉，價格在3萬元左右。據上傳的18張圖片可見，樓主發現遺留的鑽戒時，它正被放置於廁所隔間的置物架上，隨後，樓主將其拿起拍攝細節。

點擊圖片放大
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鑽戒｜誤打誤撞再做1好事

有網民瀏覽該帖後及時檢查了自己的戒指是否遺失，竟發現戒指遺留在酒店房間，遂致電酒店尋找，「謝謝你這篇帖文，上午7點40的高鐵，酒店已經早早退房，不經意刷到這篇（帖），一看自己確實沒帶，落酒店了，打（電話）給酒店，還好暫時沒有客人入住，我的戒指找到了」。

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鑽戒｜網民：樓主道德感高！

此事引起熱議，因該枚戒指精美，樓主又為其拍攝了18張圖片，不少人猜測樓主可能十分喜歡這枚戒指，但並未見其試戴，「樓主很喜歡但是道德感又高，於是給鑽戒猛拍18張圖發尋人啟事」、「看得出來樓主真的很喜歡」、「她竟然沒有戴在手上拍照！」。

亦有網民分享了自己的經歷，「我曾經執了一隻鉑金戒指，款式應該算男款婚戒類，我沒要就送去保安室了」、「我有次上廁所手機放在高鐵站台這個植物加上忘拿了，2分鐘回去找就不見了，給我嚇慌了，趕去失物招領處發現前一刻手機被送到招領處了，感恩！不知道哪個姐妹送回愛的，好人一生平安」。

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