聖誕攝影之選︱vivo X200系列蔡司鏡頭配長焦　5大AI功能+超大容量藍海電池

▲ vivo X200系列現已發售!

【vivo/智能手機/AI】智能手機品牌vivo宣布即將推出全新旗艦智能手機X200系列。作為年末壓軸上場的最新頂級旗艦手機，vivo X200系列史無前例突破260萬跑分，更於國內打破vivo銷售紀錄而備受關注。

標準版X200以及高階版X200 Pro兩種型號，延續與國際知名光學品牌蔡司（ZEISS）的深度合作，搭載全球首發的3nmMTK9400旗艦級處理器，vivo X200系列將以頂尖效能、突破性攝影技術、5大AI功能 和高質感美學設計帶來最強智能手機體驗。

vivo X200 系列延續與蔡司的深度合作，X200 Pro 搭載業界頂尖的蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭、行業領先的T*鍍膜，加上1/1.14＂長焦大底、CIPA4.5級防抖及行業唯一螢石級玻璃鏡片，實現遠距離變焦的同時，不會輕易出現鏡頭晃動情況。手機更配備7種蔡司鏡頭風格及五大長焦模式：長焦望遠、長焦人像、長焦微距、長焦懸日、長焦舞台，捕捉令人驚豔的影像效果，將影像性能推向全新高峰。長焦望遠具備高達100倍長焦攝像鏡頭，長焦人像新增了 135mm 焦段，不僅能拍攝出細緻質感的人像照片，甚至連頭髮絲的層次亦清晰可見，拍攝頂級人像必備！

此外，X200系列首創風光模式，並全系列標配長焦微距功能，無論是生活中的細微紋理，還是旅途中的壯麗景色，皆能輕鬆記錄。同時，X200系列亦支援Live Photo動態照片格式及新增人文街拍相機，以單反同款拍攝界面，幫你一鍵拍出人文大片。

vivo X200系列︱電影級錄影全面大升級

X200 Pro的長焦舞台模式設有10至30倍長焦拍攝功能，觀看演唱會時即使坐在「山頂位」，仍能清晰拍攝歌手在舞台上演唱的表情動作。X200 Pro的影片錄製功能亦全面大升級，支援4K 120fps 電影級慢動作、全焦段 10 bit Log 及 4K 逆光電影人像等多項強大功能。4K 120fps 慢動作模式更可輕鬆捕捉運動、舞蹈等高速場景中的細膩動作；10 bit 色深影片錄製則讓每個焦段的影片素材呈現更豐富的色彩層次，為後期創作提供更大調色空間；4K逆光電影人像功能則能在強光下保持主體的清晰度與細節，並在逆光環境中創造出充滿藝術感的人像效果，引領業界曝光控制技術的革新。

vivo X200系列︱全球首發3nmMTK 9400旗艦級處理器

vivo 攜手MediaTek突破性能天花板，X200系列使用全球首發 3nm MTK 9400旗艦級處理器，經藍晶晶片技術棧深度調校，安兔兔綜合跑分更史無前例突破2,600,000分，樹立業界效能與能效新標竿。vivo 更與全球頂尖運算平台供應商Arm共建聯合實驗室，成為首個與 Arm 成立聯合實驗室的手機品牌，深入技術底層，積極參與晶片創新與調校，確保 X200 系列在 MTK 9400 晶片的加持下，為消費者帶來更強悍穩定的使用體驗。

vivo X200系列︱五大 AI 功能

X200 系列的性能提升進一步強化了其在AI和通訊等領域的表現。其五大AI功能包括：AI無痕消除，可以一鍵消除路人和障礙物，自動修復失去的景象，並在消除後細緻保留邊緣。 AI相片修復功能可以一鍵清晰細節，適用於舊照片修復、提升照片清晰度以及低光拍攝照片的優化。 AI文檔去影功能適用於文件紀錄，能減少文件畸變並去除文件陰影。AI全屏翻譯功能則應用於網頁、新聞和書本翻譯。

vivo X200系列︱AI演算法活現細節

vivo X200 系列在影像技術上的突破，源於 vivo 對影像科技的長期投入與創新。X200 Pro除了自研影像晶片V3+及Sony最新LYT-818 感光元件外，更配合全新升級的 vivo 自研感應器技術，實現軟硬體一體化協同，帶來更低功耗、更強計算性能及更小體積的卓越表現。此外，X200 系列更加入大模型畫質增強演算法，透過AI精準預測和模擬，使影像細節栩栩如生，進一步奠定vivo在手機專業攝影領域的領導地位。

vivo X200 系列配備蔡司大師色彩螢幕和 2160Hz 高頻 PWM 調光技術，提供卓越的畫質表現與護眼體驗。X200系列採用全等深微四曲螢幕設計，兼具直屏的實用性與曲屏的優雅，帶來舒適握持手感和高端視覺體驗。是次X200會推出星雲黑、森林綠兩種機身配色，而 X200 Pro 則推出星雲黑、海洋藍和地玄鈦三種配色。特別推介X200 海洋藍版本背面採用水紋雲階設計和微波紋理，在不同角度和光線下呈現多變的視覺效果，展現高端質感。

vivo X200系列︱耐低温長壽省電超強續航力

在續航力方面，vivo X200系列採用突破性的第三代硅負極電池技術，行業最高 838Wh/L 能量密度 ，容量更大，機身更薄，而半固態電池技術亦令vivo X200 系列 可在-20° 至50°的極端氣溫下正常使用，帶來更耐低溫、更長壽命、更省電的續航表現。X200和X200 Pro 分別配備 5800mAh和6000mAh藍海電池，同時引領續航新標準。

而耐用性方面，vivo X200系列手機均標配IP68&IP69防水防塵*，陪你走遍世界每個角落！

*免責聲明：該產品在受控實驗室條件下經測試，其效果在 IEC 60529 標準下達到 IP68 和 IP69 級別。防濺、抗水、防塵性能並非永久有效，可能會因日常使用損耗而下降。請勿在潮濕狀態下為手機充電，及時清潔和乾燥手機。由於浸入液體而導致的損壞不在保修範圍之內。IP68級抗水條件為：水深1.5 米的無流動清水中，試驗時間30分鐘，水溫與產品溫差不大於5攝氏度。

X200 系列 5G 規格 :

產品 vivo X200 vivo X200 Pro 售價 HK$6,998 HK$8,998 處理器 MTK 9400 RAM 16GB+16GB RAM 內存融合技術 內存 512 GB 電池容量 90W有線 + 5800mAh（藍海電池） 90W有線 + 30W無線 6000mAh（藍海電池） 操作系統 Funtouch 15 防水 IP68 & IP69

機身： 重量 197g（星雲黑），202g（森林綠） 223g（星雲黑），228g（地玄鈦）, 228g (海洋藍） 手機尺寸 160.3 x 74.8 x 7.99mm 162.36 x 75.95 x 8.49（地玄鈦） 162.36 x 75.95 x 8.49（海洋藍） 162.36 x 75.95 x 8.20（星雲黑） 顏色 星雲黑、森林綠 星雲黑、海洋藍及地玄鈦

3D玻璃雙曲面屏： 螢幕大小 6.67" FHD+ AMOLED 6.78" FHD+ AMOLED 螢幕刷新率 120 Hz 0.1 - 120Hz 動態刷新率 解像度 2800 x 1260 pixels 護眼螢幕 2160Hz 高頻調光 全亮度 2160Hz 高頻調光

相機： 鏡頭 50MP（主攝） 50MP（潛望式長焦） 50MP（廣角） 50MP（主攝） 200MP（蔡司APO超長焦鏡頭） 50MP（廣角） 攝像功能 四大長焦鏡模式 風光模式 人文模式 五大長焦鏡模式 風光模式 人文模式 杜比視界HDR 4K逆光電影人像 全焦段10 bit LOG影片 解鎖方式 屏下光學指紋 3D超聲波單點指紋

vivo X200 系列香港區已於2024年12月1日正式上市。

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