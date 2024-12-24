聖誕攝影之選︱vivo X200系列蔡司鏡頭配長焦 5大AI功能+超大容量藍海電池
發布時間： 2 小時前
【vivo/智能手機/AI】智能手機品牌vivo宣布即將推出全新旗艦智能手機X200系列。作為年末壓軸上場的最新頂級旗艦手機，vivo X200系列史無前例突破260萬跑分，更於國內打破vivo銷售紀錄而備受關注。
標準版X200以及高階版X200 Pro兩種型號，延續與國際知名光學品牌蔡司（ZEISS）的深度合作，搭載全球首發的3nmMTK9400旗艦級處理器，vivo X200系列將以頂尖效能、突破性攝影技術、5大AI功能 和高質感美學設計帶來最強智能手機體驗。
vivo X200 系列延續與蔡司的深度合作，X200 Pro 搭載業界頂尖的蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭、行業領先的T*鍍膜，加上1/1.14＂長焦大底、CIPA4.5級防抖及行業唯一螢石級玻璃鏡片，實現遠距離變焦的同時，不會輕易出現鏡頭晃動情況。手機更配備7種蔡司鏡頭風格及五大長焦模式：長焦望遠、長焦人像、長焦微距、長焦懸日、長焦舞台，捕捉令人驚豔的影像效果，將影像性能推向全新高峰。長焦望遠具備高達100倍長焦攝像鏡頭，長焦人像新增了 135mm 焦段，不僅能拍攝出細緻質感的人像照片，甚至連頭髮絲的層次亦清晰可見，拍攝頂級人像必備！
此外，X200系列首創風光模式，並全系列標配長焦微距功能，無論是生活中的細微紋理，還是旅途中的壯麗景色，皆能輕鬆記錄。同時，X200系列亦支援Live Photo動態照片格式及新增人文街拍相機，以單反同款拍攝界面，幫你一鍵拍出人文大片。
vivo X200系列︱電影級錄影全面大升級
X200 Pro的長焦舞台模式設有10至30倍長焦拍攝功能，觀看演唱會時即使坐在「山頂位」，仍能清晰拍攝歌手在舞台上演唱的表情動作。X200 Pro的影片錄製功能亦全面大升級，支援4K 120fps 電影級慢動作、全焦段 10 bit Log 及 4K 逆光電影人像等多項強大功能。4K 120fps 慢動作模式更可輕鬆捕捉運動、舞蹈等高速場景中的細膩動作；10 bit 色深影片錄製則讓每個焦段的影片素材呈現更豐富的色彩層次，為後期創作提供更大調色空間；4K逆光電影人像功能則能在強光下保持主體的清晰度與細節，並在逆光環境中創造出充滿藝術感的人像效果，引領業界曝光控制技術的革新。
vivo X200系列︱全球首發3nmMTK 9400旗艦級處理器
vivo 攜手MediaTek突破性能天花板，X200系列使用全球首發 3nm MTK 9400旗艦級處理器，經藍晶晶片技術棧深度調校，安兔兔綜合跑分更史無前例突破2,600,000分，樹立業界效能與能效新標竿。vivo 更與全球頂尖運算平台供應商Arm共建聯合實驗室，成為首個與 Arm 成立聯合實驗室的手機品牌，深入技術底層，積極參與晶片創新與調校，確保 X200 系列在 MTK 9400 晶片的加持下，為消費者帶來更強悍穩定的使用體驗。
vivo X200系列︱五大 AI 功能
X200 系列的性能提升進一步強化了其在AI和通訊等領域的表現。其五大AI功能包括：AI無痕消除，可以一鍵消除路人和障礙物，自動修復失去的景象，並在消除後細緻保留邊緣。 AI相片修復功能可以一鍵清晰細節，適用於舊照片修復、提升照片清晰度以及低光拍攝照片的優化。 AI文檔去影功能適用於文件紀錄，能減少文件畸變並去除文件陰影。AI全屏翻譯功能則應用於網頁、新聞和書本翻譯。
vivo X200系列︱AI演算法活現細節
vivo X200 系列在影像技術上的突破，源於 vivo 對影像科技的長期投入與創新。X200 Pro除了自研影像晶片V3+及Sony最新LYT-818 感光元件外，更配合全新升級的 vivo 自研感應器技術，實現軟硬體一體化協同，帶來更低功耗、更強計算性能及更小體積的卓越表現。此外，X200 系列更加入大模型畫質增強演算法，透過AI精準預測和模擬，使影像細節栩栩如生，進一步奠定vivo在手機專業攝影領域的領導地位。
vivo X200 系列配備蔡司大師色彩螢幕和 2160Hz 高頻 PWM 調光技術，提供卓越的畫質表現與護眼體驗。X200系列採用全等深微四曲螢幕設計，兼具直屏的實用性與曲屏的優雅，帶來舒適握持手感和高端視覺體驗。是次X200會推出星雲黑、森林綠兩種機身配色，而 X200 Pro 則推出星雲黑、海洋藍和地玄鈦三種配色。特別推介X200 海洋藍版本背面採用水紋雲階設計和微波紋理，在不同角度和光線下呈現多變的視覺效果，展現高端質感。
vivo X200系列︱耐低温長壽省電超強續航力
在續航力方面，vivo X200系列採用突破性的第三代硅負極電池技術，行業最高 838Wh/L 能量密度 ，容量更大，機身更薄，而半固態電池技術亦令vivo X200 系列 可在-20° 至50°的極端氣溫下正常使用，帶來更耐低溫、更長壽命、更省電的續航表現。X200和X200 Pro 分別配備 5800mAh和6000mAh藍海電池，同時引領續航新標準。
而耐用性方面，vivo X200系列手機均標配IP68&IP69防水防塵*，陪你走遍世界每個角落！
*免責聲明：該產品在受控實驗室條件下經測試，其效果在 IEC 60529 標準下達到 IP68 和 IP69 級別。防濺、抗水、防塵性能並非永久有效，可能會因日常使用損耗而下降。請勿在潮濕狀態下為手機充電，及時清潔和乾燥手機。由於浸入液體而導致的損壞不在保修範圍之內。IP68級抗水條件為：水深1.5 米的無流動清水中，試驗時間30分鐘，水溫與產品溫差不大於5攝氏度。
X200 系列 5G 規格 :
|產品
|vivo X200
|vivo X200 Pro
|售價
|HK$6,998
|HK$8,998
|處理器
|MTK 9400
|RAM
|16GB+16GB RAM 內存融合技術
|內存
|512 GB
|電池容量
|90W有線 + 5800mAh（藍海電池）
90W有線 + 30W無線
6000mAh（藍海電池）
|操作系統
|Funtouch 15
|防水
|IP68 & IP69
|機身：
|重量
|197g（星雲黑），202g（森林綠）
223g（星雲黑），228g（地玄鈦）,
228g (海洋藍）
|手機尺寸
|160.3 x 74.8 x 7.99mm
162.36 x 75.95 x 8.49（地玄鈦）
162.36 x 75.95 x 8.49（海洋藍）
162.36 x 75.95 x 8.20（星雲黑）
|顏色
|星雲黑、森林綠
|星雲黑、海洋藍及地玄鈦
|3D玻璃雙曲面屏：
|螢幕大小
|6.67" FHD+ AMOLED
|6.78" FHD+ AMOLED
|螢幕刷新率
|120 Hz
|0.1 - 120Hz 動態刷新率
|解像度
|2800 x 1260 pixels
|護眼螢幕
|2160Hz 高頻調光
|全亮度 2160Hz 高頻調光
|相機：
|鏡頭
50MP（主攝）
50MP（潛望式長焦）
50MP（廣角）
50MP（主攝）
200MP（蔡司APO超長焦鏡頭）
50MP（廣角）
|攝像功能
四大長焦鏡模式
風光模式
人文模式
五大長焦鏡模式
風光模式
人文模式
杜比視界HDR
4K逆光電影人像
全焦段10 bit LOG影片
|解鎖方式
|屏下光學指紋
|3D超聲波單點指紋
vivo X200 系列香港區已於2024年12月1日正式上市。
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