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聖誕市道︱商場負責人料聖誕期間生意額有雙位數增幅　酒店業界指受惠一簽多行訂房率逾9成

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發布時間： 16 分鐘前

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（資料圖片）

明天（25日）是聖誕節，有商場負責人表示，近月旗下商場人流增加，預計聖誕節期間的生意額會比去年同期有雙位數增幅；酒店業界則指，因應深圳一簽多行，旗下酒店訂房率超過9成，當中內地旅客佔近一半。

新鴻基地產代理租務部助理總經理馮穎欣今早（24日）在電台節目表示，集團旗下位於觀塘的商場11月中起，已推行各種聖誕優惠及活動推廣，12月初至今的人流較去年同期有10%增長，尤其是餐飲及電器方面。她指市民消費力足夠，願意花錢，但較「揀擇」，現時零售市道較過往有少許轉變，需要一些話題性刺激。

她又指，當局政策上的幫助商場多了旅客，亦見到不少拖篋的顧客，相信是內地客，商場樓下的跨境巴士站近期都要加開班次。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則表示，旗下商場食肆過去兩周都爆滿，今年人流比去年同期上升50%，相信當中至少有一成半會消費。

因應深圳一簽多行措施，旗下的酒店訂房率超過9成，當中內地旅客佔約48%，比去年同期多3%。

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