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齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期　親姊齊豫發聲回應傳聞

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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64歲齊秦驚傳患肺癌晚期

【齊秦/肺癌晚期/感冒】曾為王祖賢舊愛，憑《大約在冬季》走紅，現年64歲的齊秦近日驚傳患晚期肺癌，而且正在北京治療中，消息流出後，令不少粉絲深感憂慮。而就有關傳聞，其胞姊齊豫亦罕有開腔回應。

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綜合內地傳媒報導，內地有知情人士於微博爆料指齊秦已確診患晚期肺癌，目前正在北京治療中。儘管有友人建議他轉往國外或台灣就醫，但長年定居於北京的齊秦，仍選擇留在當地接受治療。據了解，齊秦一向有吸煙、飲酒及嚼食檳榔等不良習慣。消息又指齊秦雖然身患重病，但目前尚未住院，情緒狀態穩定，除積極配合治療外，也持續與朋友聚會，並為未來的演出做準備。

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事實上，齊秦身體亮紅燈於今年11月已早有傳聞，他於今年11月16日在蘇州登台表演時，因為演唱時「上氣不接下氣」而且身材走樣，被外界指他狀態大不如前。同月24日他原定在平陽參加群星演唱會，以聲帶發炎為由臨時取消演出，令其健康亮紅燈傳聞不徑而走。

對於齊秦患癌消息，其胞姐齊豫稍早亦透過經理人回應，否認其病重消息，指齊秦只是感冒，

之前感冒喉嚨是有不適，目前恢復中，也持續有工作。謝謝大家關心！

與王祖賢拍拖17年屢次分分合合

齊秦過去曾與王祖賢相戀多年，據了解，2人識於微時，惟王祖賢在1987年因演了《倩女幽魂》中的聶小倩，令事業爆紅，期間兩人分分合合一度論及婚嫁。不過，其後男方被爆出與前女友有私生子，令王祖賢氣咋，最終下決心終止糾纏17年的戀情。

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同場加映:肺癌常見症狀

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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同場加映: 肺癌4大常見成因

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