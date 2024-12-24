與雯同行︱黃智雯伴馬國粉絲遊香港彌補遺憾　Mandy回味旺角「掃街」青蔥歲月

▲ 黃智雯帶馬來西亞粉絲遊香港。

一直夢想自主拍攝節目來宣揚正能量的黃智雯（Mandy），最近終於圓夢，宣布在YouTube個人頻道推出半真人Show節目，而早前她更為節目，特意在網上籌集有關夢想及勇氣等故事。

繼早前播出「前傳」為Fans Leader慶祝生日實踐對方夢想後，昨日（12月23日）終於播出第一集，主題是「遺憾故事」，而Mandy為彌補主角——來自馬來西亞「阿恩」的「遺憾」，專誠帶對方落區「掃街」、影貼紙相、夾公仔，引來不少街坊圍觀，亦勾起Mandy的青蔥歲月回憶。

打頭陣，成為Mandy半真人Show節目主角的「阿恩」，是來自馬來西亞的Mandy粉絲，她在一個快樂的大家庭成長，與姨姨關係特別親密，阿恩有個心願，是自掏腰包帶姨姨出埠旅行吃喝玩樂，一直以來阿恩很努力儲錢，可是年初她卻突然收到姨姨患癌的消息，阿恩從沒有想過一直儲蓄的旅費，如今竟然變成了姨姨的醫藥費，最婉惜是幾個月後再見姨姨，已經是最後一次見面，之後姨姨就離開了。

黃智雯公布結婚後首發文 幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑

▲ 黃智雯與馬來西亞粉絲阿恩。

與雯同行︱分享姨姨生前點滴助釋懷

阿恩遺憾未能帶姨姨旅行吃喝玩樂，Mandy在節目中，化身成阿恩姨姨，邀請對方來港旅行，Mandy帶阿恩遊覽香港，並落區體驗本地小食文化、街頭夾公仔、影貼紙相等，Mandy表示：「今集最令我動容係，原本阿恩將內心嘅悲傷情緒一直壓抑，直到拍攝尾段，佢終於打開心深處嘅情緒盒子，同我分享咗好多佢跟姨姨嘅生活點滴。雖然短短嘅行程，我未必能夠為佢彌補啲乜，但我希望能為佢嘅心靈帶來一點安慰同力量。」

難得落區「掃街」，亦勾起Mandy中學時跟同學放學後無憂無慮在街篤魚蛋、食燒賣、影貼紙相的畫面，她說：「已經好多年未試過『掃街』，有種好親切嘅感覺，就是中學時嘅回憶，嗰時同幾個同學放學著住校服一齊行街，會去旺角中心、花園街篤魚蛋、食燒賣。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

美麗40路丨黃智雯首度現身ViuTV節目 網民讚靚過《美麗40路》所有參賽者

再見‧枕邊人丨黃智雯笑指羅天宇怕醜面紅 尹詩沛首度登場成關鍵人物

尋找世界另一個我丨兩個「黃智雯」四手聯彈 Mandy演《最美的意外》獨腳戲騷演技

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】