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誤判︱為逃脫MC追捕馮皓揚爬鐵欄受傷　甄子丹：最緊要照顧演員！

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撰文： 文體藝online

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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《誤判》

「宇宙最強」甄子丹自導自演的電影《誤判》於12月21日開畫當日奪得單日票房冠軍，而官方在今日（12月24日）發布一條最新短片，片段是拍攝由MC張天賦飾演的幹探上門追拿為幾數千而將地址借給不法之徒，因而惹禍上身的馮皓揚（羊羊）。

從畫面可見，MC表明身分後，心知不妙的羊羊立即拔腿狂奔，更要爬上圍欄逃走，就在拍攝爬欄期間不小心受傷，作為導演的甄子丹立即叫停大聲呼喊「有冇事！」更立即上前關心演員的情況，又給羊羊送枝裝水飲用。

誤判｜吳鎮宇一句戲言變單挑甄子丹　張智霖留白髮坦認年紀大

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誤判︱MC頻頻NG

雖然羊羊表示沒問題，但甄子丹直言：「最緊要照顧演員！」叮囑羊羊一定要先處理好受傷位置，才能繼續拍攝，可見甄子丹不論作為導演或是前輩的風範。

提起拍攝追捕這場戲，首次接拍動作電影的MC表示，向羊羊表明身份這鏡頭是NG得最多，稱：「我有啲小習慣，個人比較好動，雖然只係一句：『警察，而家懷疑你包裹有毒品』但我個表情、姿態動作都要調節，要表達出有說服力，經過甄生嘅指導，就到到應有嘅效果。」

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甄子丹 馮皓揚 張天賦 電影 導演 動作片

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