韓國保濕面霜2024︱《LDK》評測推薦9款韓國平價保濕面霜　1款A級高保濕力抗衰老【附完整名單】

▲ 《LDK》評測推薦9款韓國平價保濕面霜 1款A級高保濕力抗衰老【附完整名單】

【保濕面霜／韓國護膚品／積雪草面霜／保濕修護／面霜推薦】想擁有韓妹水光肌，揀邊款韓國護膚品最適合自己？日本家品雜誌《LDK the Beauty》搜羅了2024年度熱賣的韓國保濕乳霜進行評測，為大家介紹推薦9款平價但高保濕、成分好的產品，抓緊入手滋潤度過冬天！

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韓國護膚品特色

日韓護膚品口碑良好，但是否適合所有人使用？《LDK》指出，由在韓國國民就算只是輕微的皮膚問題，也需要去美容診所處理，頻密程度就像光顧便利商店一樣。因此，韓國護膚品特點是注重添加許多調理皮膚的項目，例如有鎮靜作用的「CICA」（積雪草萃取物），主要源自於植物積雪草成分的總稱，最常見的三種是羥基積雪草酸、積雪草苷和積雪草酸。

不過，選擇護膚品最重要還是要看自身皮膚與產品的相容性。《LDK》强調，若皮膚不能與產品成分相容，無論產品是哪國製造，都有機會不適合；最重要了解成分：「韓國和日本認可的成分有差異。即使是同名的產品，成分也可能有所調整」。

9款推薦韓國保濕面霜名單

（排名由低至高）

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9款保濕面霜中唯一獲得A級評價的「innisfree彈力緊緻輕盈面霜」，被評為「best buy」必買品項。因其具有高保濕效果，能與皮膚完美融合不黏膩，適合化妝前使用；即使在使用後一段時間，仍能保持皮膚的水分含量，强效鎖水。同時，產品僅百元價錢就具有抗衰老功效，CP值極高；特別適合20多歲及以上族群。另外，產品不含香精，有用家評價稱幾乎沒有任何氣味，也沒有難聞的味道，使用感良好。

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