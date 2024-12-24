結業潮｜連鎖粉麵店「傷心酸辣粉」北角店結業　屹立香港16年全港執剩9間

▲ 屹立香港16年傷心酸辣粉，北角店結業全港執剩9間。

【結業潮/倒閉潮/傷心酸辣粉/餐飲業】傷心酸辣粉自2008年開業以來，憑藉其獨特的酸辣滋味，迅速在香港餐飲界嶄露頭角。惟經濟市道不景，繼天水圍分店結業後，北角炮台山分店鋪也在本周結束營業，讓不少網民感嘆：「聖誕都未過就執！」

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結業潮｜招牌重慶酸辣滋味

傷心酸辣粉的創業初期，雖然店面不大，但其獨特的酸辣口味卻讓人難以忘懷。黃底紅字的對聯「酸到流口水，辣到流眼淚」成為了招牌，吸引了眾多辣迷捧場。即使是選擇小辣，依然感受到強烈的麻辣味道，不吃辣就好有可能如招牌所說「辣到流眼淚」且咀都腫起來。

結業潮｜全盛期店舖面積過千呎

2009年，傷心酸辣粉在深水埗同一街道上開設了另一家過千呎的分店，開始在業界逐漸崭露頭角。2010年1月，更在旺角開設了一家3千呎的店舖，客流量持續上升。隨後，傷心酸辣粉進軍銅鑼灣，這一地段的店鋪吸引了大量中外遊客，進一步提升了知名度。

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結業潮｜港人改變餐飲模式

時至今日，經濟市道不景，加上北上消費趨勢。近日，有網民於FB「全港店舖執笠結業消息關注組」討論區發文，表示傷心酸辣粉北角炮台山分店已拉閘結業，「上星期仲健在，今個星期就執咗，平時見生意唔差。」其他網民紛紛留言指過年後會出現更多店舖結業，「一定過年前執好多，個個安心過新年」、「過年後仲恐怖」、「一定係加租喇」、「呢間平時有唔少人食架喎」、「傷心..執了很多間了」，不過有網民認為「鐘意食呢啲嘢多數都上大陸食架啦」。

TOPick記者在Openrice仍舊見到營業中，於是致電傷心酸辣粉查詢，職員表示︰「係，呢間店冇做啦！因為租金問題。」但當記者問會否在附緊地段重開，她表示︰「不會再開。」

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