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聖誕交通安排2024｜一文睇清聖誕除夕交通安排　港鐵通宵行駛/巴士加密班次

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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一文睇清聖誕除夕交通安排！

【聖誕節2024/聖誕交通安排】隨著聖誕及新年來臨，不少市民都會外出慶祝，香港各交通都因應節日調整了服務時間，TOPick為大家整理了平安夜、聖誕及除夕的交通安排，大家不用擔心無車回家！

聖誕交通安排2024｜港鐵通宵服務

港鐵宣布平安夜及除夕夜期間，共8條本地鐵路及7條輕鐵路線會通宵行駛，另有3條巴士線亦會延長服務。此外，由即日起至2025年1月1日，港島線和南港島線在周末和假日大部分時間將加密班次，每3至4分鐘一班，機場快線也會在指定日子提早和延長服務。

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以下為港鐵通宵行駛路線
（不包括機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站）：

  • 荃灣綫
  • 觀塘綫
  • 港島綫
  • 南港島綫
  • 將軍澳綫
  • 東涌綫
  • 東鐵綫
  • 屯馬綫
  • 輕鐵505、507、610、614P、615P、751、706綫

機場快綫

  • 12月25日及1月1日：香港站頭班車提前於早上05:30開出
  • 12月29日及1月1日：博覽館站尾班車延至翌日凌晨01:00開出

3條巴士線

506

  • 往兆麟方向延長服務時間至凌晨1時30分；
  • 往屯門碼頭方向延長服務時間至凌晨1時50分

K51

  • 延長服務時間至凌晨12時45分

K54

  • 往和田方向的 K54 尾班車會於凌晨1時由屯門巿中心開出及凌晨1時15分由兆康站開出。

聖誕交通安排2024｜九巴加密服務班次

九巴將於平安夜、聖誕節、除夕夜及元旦加開班次及延長服務時間，點擊下圖睇加密班次路線：

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聖誕交通安排2024｜城巴加開機場及多個口岸班次 

城巴由即日起至2025年1月2日期間，會加開逾510個班次，包括機場、港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸及香園圍口岸。另外，由即日起2025年2月3日，城巴會加強NA路線服務，方便市民和旅客遊走香港各區。

以下為加強服務的NA路線：

  • NA21 港珠澳大橋香港口岸／機場往返旺角
    • 途經車站：西洋菜南街、旺角街市 

以下路線將於深宵及清晨時段加強服務： 

  • NA10 鴨脷洲往返機場／港珠澳大橋香港口岸 
    • 經香港仔、華富、置富花園、薄扶林、西環 
  • NA12 杏花邨往返機場／港珠澳大橋香港口岸 
    • 經小西灣、柴灣、筲箕灣、西灣河、太古、鰂魚涌、北角 
  • NA29 將軍澳（寶琳）往返機場／港珠澳大橋香港口岸 
    • 經坑口、觀塘、九龍灣、鑽石山、黃大仙 

城巴由即日起至2025年1月2日期間，會加開逾510個班次，包括機場及各口岸路線。（城巴Facebook圖片）

聖誕交通安排2024｜觀光城巴開縫巴士「聖誕燈飾之旅」路線

12月14日至12月30日，觀光城巴開縫巴士會推出「聖誕燈飾之旅」路線，遊覽中環、灣仔告士打道及海濱長廊、尖沙咀麼地里等聖誕燈飾，行程約1小時。

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