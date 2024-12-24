資優學苑︱資優學員發起冬日送暖露宿者　深水埗派發食物物資學習關懷他人

▲ 資優義工與無家者及愛寵合照。交談中，義工們得知這位無家者因為難以覓得租金低廉而又准許養貓的住所，故選擇跟愛寵一同於公園露宿。

十二月的冬日充滿著濃濃的節日氣氛，當市民細心安排如何跟至親好友歡度冬至、聖誕、除夕等佳節時，一位資優生發起了一項送暖行動，向無家者派發食物和物資，為這個冬日添上一份暖意。

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是次活動由香港資優教育學苑（資優學苑）彭祖楠學員發起並策劃，得到10名同樣充滿熱誠的資優同儕響應，在祖楠的「師傅」及資優學苑職員陪同下，於冬至當日（12月21日）下午前往探望露宿於深水埗通州街公園的無家者，為他們送上關懷與支持。

剛升讀中五的祖楠是深水埗居民，曾隨校內服務團體參與區內義工活動，服務社區的願景早已植根在他心中。在資優學苑參加了「香港資優師徒計劃」（師徒計劃），獲配對香港社區組織協會社區組織幹事雷日昇先生作為師傅後，更為祖楠這個願景添上動力，讓它萌芽生長。

過程中，師傅雷先生不僅為祖楠提供持續指導，更帶領祖楠深入社區，幫助他逐步了解低收入家庭的實際情況，以便更好地計劃和引導其他資優同伴參與此次以精神健康為主題的探訪活動。其實無家者跟其他人一樣，都需要關注精神健康，但日常生活中他們常常面臨恐懼與憂慮，接觸人群的機會亦較少，因此這次活動希望透過探訪陪伴，與無家者建立人際連結，讓他們知道依然有人關心他們，從而減輕他們的負面情緒，為他們注入更多正能量。

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對於一個愛心及熱情滿滿、但卻資源緊絀的中學生而言，尋找物資贊助是頭號難題。祖楠在師傅的建議下參加了2024年深水埗區「義工主題服務計劃」，算是解決了物資問題。接下來，祖楠面對的另一難題是人力資源，即是物色義工派發物資。

「師徒計劃」的資優同儕成為祖楠的「求救」對象，他在課堂上積極宣傳是次活動，最終得到了其他資優同學積極響應，一同參與探訪。萬事俱備，出發前祖楠還為同伴們舉行了簡介會，為這群未經世故的資優小義工介紹本港無家者的情況，分享如何有效地與無家者相處和溝通。簡介會上，義工學員也一起製作心意卡，以表達對無家者的關懷。

是次活動不但為無家者帶來久違的關心和溫暖，還讓一眾資優生有機會關心社會，服務他人。活動當日，義工學員除了向在場的無家者分發糖水、頸巾、冷帽及心意卡外，亦以兩人一組的方式與來自不同背景的無家者親切交流，傾聽他們的故事，了解他們的心聲。透過這次活動，一眾資優生深刻體會到無家者面臨的困境，也明白到每一份細微的心意、每一個小小的善舉，都足以為社區帶來積極影響。

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