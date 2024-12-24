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皇馬簽名會風波｜球迷會稱獲主辦方口頭提供賠償方案　費高FB發文︰期待再次訪港

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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球迷會稱獲主辦方口頭提供賠償方案。

【皇馬 / 巴塞 / 】皇馬對巴塞傳奇球星表演賽風波，皇家馬德里香港官方球迷會今日（24日）發文，透露昨晚（23日）獲主辦方負責人就事件口頭上提供賠償方案。事件主角之一、前世界足球先生及葡萄牙名宿費高（Luis Figo）今早於社交平台發文，冀再次訪港。

球迷會指，該會會長於昨晚收到自稱為本次球賽投資方的阿Yu先生及Jenny來電，並已口頭提供向受影響會員的賠償方案內容，惟二人未能提供所屬公司名稱及職位，亦未有就12月20日上午簽名見面會的混亂情況作出解釋。二人希望只向涉事會員透露，球迷會暫不對外公布賠償內容。

皇馬簽名會風波｜消委會接16宗投訴涉款逾11萬元　黃鳳嫺：如未能達成共識或要透過小額錢債處理

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球迷會續指，電話結束後，已透過文字訊息，向對方要求於今日下午3時前將賠償方案及計算方法以書面方式正式回覆本會，以便直接將賠償方案完整轉交受影響會員考慮。

費高於社交平台形容香港是新奇的地方（amazing place），感受到所有粉絲的愛和關心，期待盡快回來。

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