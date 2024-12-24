朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩　宣布懷孕7個月　公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

【朱慧敏／懷孕／三年抱兩】43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）與老公陳良貴去年造人成功，10月誕下B女。時隔8個月，Queenie被拍到在主題公園挺著巨肚一家人共聚天倫，隨即宣布再度有喜，並已經懷孕7個月，預產期將於明年3月，恭喜恭喜！

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朱慧敏懷孕｜朱慧敏曾揚言想生4個

43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）在2011年與心臟專科醫生老公陳良貴結婚，去年誕下女兒SheRa。朱慧敏曾揚言想生夠四個，Queenie日前帶女兒參加爬行賽時，穿上鬆身外套趴在地上不斷為女兒打氣，動作極大，未有讓人察覺已懷身孕7個月。Queenie近日被媒體影到挺著巨肚與老公和女兒遊主題樂園，公開懷孕喜訊。

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朱慧敏懷孕｜3大速孕秘密 養生暖宮

Queenie今早（24日）在Instagram上載一家三口看聖誕燈飾的短片，明顯已經見肚。已屬高齡產婦的她向傳媒分享速孕良方，除了保持心態正面，生活和飲食方面亦有自己一套私藏的備孕方法：

30歲開始已少飲凍飲，平日飲食清淡、以熱盤及蔬菜為主，日飲1至2公升暖水，不煙不酒

每日敷暖水袋暖宮，保持身體暖和，用薑水浸腳20分鐘

備孕半年至1年期間，每個月做針灸及做暖宮療程各兩次；平日會游水、曬太陽 ，做伸展運動和打坐，少吹冷氣

Queenie接受媒體訪問透露，指第二胎的預產期在明年3月，她表示一早已與丈夫計劃好生完第一胎後於半年至1年再生，如今如願以償，實在可喜可賀！

高齡懷孕3大風險

中醫婦科博士高鎮濤曾在其Facebook專頁分享高齡懷孕3大風險：

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高齡孕婦4大生育貼士

據香港家庭計劃指導會資料所示，35歲或以上懷孕的女性算是高齡孕婦。35歲後的女性生育能力開始漸漸下降。隨著年紀越大，懷孕對孕婦和胎兒的風險越高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

不過，35歲前只是醫學上建議的一段較理想的生育時期，並不代表超過此年齡後不適宜生育。現代的醫學科技先進，日常中不乏高齡生產的成功例子，高齡孕婦可留意以下4大相關事項可幫助懷孕及生產過程更順利：

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