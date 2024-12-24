立法會考察團｜回應「公帑旅行」質疑　梁君彥：行程緊密、完全不是旅行、無超支

▲ 梁君彥強調，完全不是旅行，大家要正視。(梁君彥fb圖片)

有聲音質疑立法會日本考察團是「用公帑旅行」，立法會主席梁君彥強調，完全不是旅行，大家要正視，行程緊密，如昨日見了國會在內的11位不同人士，公職考察完全根據指引，經過內會通過，沒有超出開支預算。

至於為何選擇日本作為外訪目的地，議會聯絡小組委員會主席張宇人指，委員會年初將東盟、南韓、日本、澳洲與紐西蘭都作為出訪選項，本定於9月前往訪問日本及南韓，但當時兩國議會正值休會期間，配合時間後就到12月，最後又另因韓國戒嚴風波取消訪韓行程。根據立法會文件，每名議員各有5萬元開支預算，原本包括日本及韓國的交通、住宿、膳食等費用。

梁君彥：行程緊湊有交流有成果有感受

立法會日本考察團今日（24日）結束，梁君彥總結行程指，考察團肩負重任，對外展現香港穩定現況，講好特區國家發展故事，推動香港盡早加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。他指，連日來，行程緊湊有交流有成果有感受，訪日本國會、相關政府部門、企業，加深了解日本文化旅遊、水產食品等最新發展情況，會將豐富所見所聞及建議撰寫成報告，交給政府，未來政府醞釀政策時作參考。香港行政立法攜手經濟，向日方介紹香港立法會近年審議多條法例，目的是拆牆鬆綁以便利外國人來投資，包括日本商界。

梁君彥：日本政府部門、國會議員對23條和國安法有誤解

梁君彥透露，與日本政府部門、國會議員交流，發現對方對香港23條立法和港區國安法有誤解，正正透過外訪面對面交流釋除他們疑慮，一國兩制之下，香港有完善法治制度，國際化經營環境，國安法實施之後，香港社會更穩定更安全，對外資更有保障。

冀​​​​​​​日方公開核污水數據 讓港府全方位審視日本水產政策

至於日本水產方面，梁君彥透露，與日本當局會面時，期望日方能夠公開核污水有關數據，讓特區政府能夠全方位審視來自日本不同地區水產的政策。他說，很開心日本專家和中國專家，包括部份香港官員，在北京會面，有公開數據，容易令到香港政府，真真正正如何去處理，「決定要政府去做，要跟數據食品安全去決定。」

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