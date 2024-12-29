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深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂

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發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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港漂花$4,500深圳租屋度周末，2人享近800呎空間感慨：無窮快樂。

【租屋 / 北上 / 深圳】不少港人及港漂周末會北上深圳遊玩，有時未必能當日往返，會在深圳住上一日。

一名港漂5年的小紅書博主日前上傳影片，分享夫妻2人以月租4,500元於深圳租下1套帶有Loft（閣樓）的800呎房子，每逢周末他們便會北上「度假」，她感嘆「給我們帶來了無窮的快樂」。

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深圳Loft｜花$4,500深圳租屋度周末

樓主以「港漂租個深圳房子過周末浪費嗎？」為主題上傳影片，並附上「香港賺錢深圳花」的標籤。

據介紹，她是1名在港生活5年的港漂，此前一直居住在香港，半年前，她與先生在深圳租下一套租金4,500、面積近800呎的房子，2人工作日居住在香港，每逢周末便會北上深圳生活。

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據影片可見，該房間套內分為上下兩層，下層設有開放式廚房、餐廳、寬大的客廳、衛生間及露台，樓主表示「平時就是坐在（飄窗）思考人生的」。

經樓梯上樓後是一間寬敞的臥室，擺放有闊度1.8米的雙人床，臥室內還設有辦公區、晾衣區及衣櫃，樓主指「在香港真的沒地方晾曬和收納衣服」；還設有一間廁所，她表示2人可同時洗漱，不需要「排隊」使用；談及私人空間時，她介紹稱「如果需要自己的獨處空間，我和老公1個樓上1個樓下」。

港漂花4,500元深圳租屋度周末，套內設施一應俱全。（取自小紅書）

深圳Loft｜網民感慨：這才是生活！

樓主表示，「雖然很多朋友都很詫異我們居然在深圳租房只過周末，但是給我們帶來了無窮快樂」，並詢問網民「你們覺得划不划算？」。

不少網民對這樣的生活表示羨慕，「這才是生活！」、「這也太划算了！看起來好大呀」，還有現時居住在香港的網民留言詢問「羨慕！我一個人，預算3,000，求經驗分享，想問還有近北站更小的Loft嗎？謝謝」。

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