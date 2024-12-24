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搶人才｜桌球世一卓林普循優才計劃成香港居民　讚山頂美景百看不厭

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發布時間： 4 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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（人才服務辦公室FB截圖）

目前桌球世界排名第一的卓林普（Judd Trump），最近透過優才計劃正式成為香港居民，並於昨日（23日）來港領取身份證。

繼曾奪得7屆世界桌球錦標賽冠軍奧蘇利雲10月已經優才計劃成為香港居民，來自英國的卓林普亦透過優才計劃來港。卓林普職業生涯至今奪得30個排名賽冠軍頭銜，今個賽季也延續強勢，已先後贏得上海大師賽、沙特阿拉伯大師賽及英國錦標賽。

卓林普近日為香港人才服務辦公室拍攝「快問快答」訪問短片，他表示喜歡香港的所有事物，無論美食、人際互動及環境，並啟發了他選擇移居香港。

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卓林普提到，相比維多利亞港，他更喜歡太平山頂，「從高處看香港美景，永遠都看不厭」；他亦喜歡中環，形容該區人來來往，更感受香港的活力。至於桌球及麻將，他理所當然選擇桌球，指仍不清楚麻將的規則，但希望日後在香港認識更多朋友，一起打麻將。

卓林普亦首次品嘗充滿香港特色的菠蘿包、蛋撻及奶茶，他形容菠蘿包甜而不俗，會希望與家人分享，蛋撻則出乎意料地有點甜，認為似下午茶多過甜品。

人才辦總監劉鎮漢說，他和卓林普一樣愛吃菠蘿包，期望未來可用「地膽」身份帶對方一同探索城中美味。劉鎮漢欣喜愈來愈多海外或內地的人才來港，指會繼續努力全球推廣，吸引更多香港未來需要的人才來港發展。

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