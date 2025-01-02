癌病兒童｜願望成真基金聯同深井消防局　實現9歲白血病男童消防夢

【白血病/血癌/願望成真基金/深井消防局】願望成真基金與消防處深井消防局合作，實現9歲白血病男童柏霖「希望成為消防員」的願望，為柏霖送上畢生難忘的聖誕禮物。

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癌病兒童｜實現消防員夢想

柏霖在６歲時（2021 年）確診細胞急性淋巴性白血病（即血癌），經歷長約兩年的治療，並經醫生轉介申請願望成真基金的服務。基金成功獲悉柏霖「希望成為消防員」的願望後，隨即聯絡消防處深井消防局，為柏霖度身訂造體驗消防員工作的願望歷程。

在消防局安排下，柏霖除了參觀局內的設備和坐上消防車外，更親身體驗消防員的工作，完成兩個特別任務—模擬登上升降台拯救被困的貓公仔及模擬滅火。當柏霖抵達深井消防局，換上預先安排的消防制服，隨即與消防員一起參與早上集隊，學習基本的集隊禮儀和口令，感受成為隊中一員的感覺。

集隊結束後，消防員向柏霖介紹各種消防車輛及設備的名稱和用途，更讓他親自坐上消防車。首次坐上消防車的柏霖心情興奮，但亦不忘認真聆聽消防員的講解。

我期待了很久，才有這個時刻！

癌病兒童｜進行模擬救援

基金和消防局得知柏霖家中養貓，特別欣賞消防員拯救動物的英勇行為，於是安排一項特別任務，讓他體驗登上升降台進行模擬救援，拯救被困的貓公仔。雖然柏霖首次登上升降台升至三樓，卻毫不畏懼說道：「一啲都唔驚！」，展現出非凡的勇氣。他其後在消防員的指導下，使用滅火喉體驗滅火過程。

柏霖媽媽感謝願望成真基金的幫忙，並分享道：「柏霖自幼稚園起，已經一直夢想成為消防員。在漫長的治療過程中，他常常會說起這個願望，給了他很大的希望和堅持下去的勇氣。」

癌病兒童｜傳遞正能量

願望成真基金於 1998 年在香港註冊為慈善團體（認可註冊編號：91/5366）並成為國際願望成真基金會員之一。國際願望成真基金是全球最大幫助他人實現願望的機構，共有 40 名國際會員，自 1980 年起已幫助了超過 50 個國家及地區逾 585,000 名兒童實現願望。

基金旨在為居於香港及澳門、3至17歲並患有重病的兒童創造改寫生命的願望，透過願望成真的體驗令他們的人生充滿希望、力量及快樂。願望歷程不僅為病童帶來蛻變，更為願望家庭帶來無可比擬的力量，助他們面對逆境。

基金致力透過實現願望、推行醫院服務、學校講座等活動，共惠及超過三萬人次，將正能量傳遞到社區的每個角落。

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