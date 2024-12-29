新手媽媽｜可宜怕痛揀剖腹產最驚打麻醉針　初見兒子被嚇親：口好大好醜樣！

【新手爸媽/剖腹產/可宜/鄭錦興】混血主持可宜與籃球明星老公鄭錦興婚後積極造人，終如願在今年4月榮升父母，囝囝轉眼已8個月大，可宜對生產過程仍歷歷在目，她坦言怕痛，一早已決定剖腹產，又搞笑憶述第一眼見到兒子的反應，直言當下被嚇親：「好醜樣！」

▲ 新手媽媽可宜憶述生產過程！（湛斯雅攝）

新手媽媽可宜｜怕痛一早揀定剖腹產

相信很多準媽咪曾猶疑過順產還是剖腹產，直率的可宜卻表明：「沒有，我沒想過順產！因為怕痛，聽很多朋友說順產經歷都是驚濤駭浪，我就沒這麼勇敢，所以我覺得順產媽媽很厲害。」可宜指媽咪當年也是剖腹生產：「我媽咪以前也是開刀生我，所以我覺得，多年前開刀已是這麼純熟的科技，對不對？所以我一心想開刀。」

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新手媽媽可宜｜醫生料胎兒屬「大碼B」似父母高大

除了怕痛外，醫生預計BB是「大碼B」，也是令她對順產卻步的原因，她說：「醫生一開始預計BB很大隻，因為我跟老公也很高大，但孕後期我不能吃東西，所以BB跌回正常磅數，但其實他身形也很長。」後期她食量減少致體重回落，醫生就預計BB出世重7磅多，因此有問過她：「你的身形生7磅多的話綽綽有餘，你想不想試試順產？」可宜隨即耍手擰頭：「我說不要了！不要搞這麼多東西！」

新手媽媽可宜｜被粗大的麻醉針嚇親

對於生產過程，可宜表示畢生難忘：「我記得是推進產房，先生未進來的，要先做麻醉，因為我婦科醫生那天因黃雨導致遲到少許，故產房只有我和麻醉醫生。很緊張，很像拍卡通片，他拿針出來『吱吱』噴氣，我見到（麻醉）針很粗，好像很痛呢！」麻醉師見到她驚慌失措的樣子，就問她是否怕痛？可宜大反應笑說：「心想誰不怕痛，不要玩啦！」

可宜又清楚記得麻醉師叫她彎起身體，膝蓋要頂住下巴位置，然後在後腰部位打麻醉針，由於當時肚子很大，她坦言動作做起來有點難度。之後婦產科醫生便到達，她打趣表示：「開刀可以選時間，我是一個虔誠天主教徒，但所有東西我都做齊的，哈哈，例如選時間、找師傅改名，這些我全部有做。」

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新手媽媽可宜｜初見兒子被嚇親：口好大好醜樣！

可宜形容當時醫生看一看時鐘，知道時間到了，便安排老公進來陪產，她指由老公進產房到BB出世，竟不足5分鐘，她說：「快得很緊要，我醫生真的很快手很快手。」當下醫生抱BB過來給她看，她搞笑憶述：「我心想，嘩！這是誰？很醜樣，紫色的臉，又正在哭，我兒子嘴巴真的很大，頭這麼大，口部已經這麼大，哭得很大聲，心想什麼來的，我樣子也不錯，為什麼兒子這樣子？之後我就說，快抱走快抱走。」到BB清潔乾淨，她指已經變了樣，開始看到雙眼皮，有點媽媽的樣子了。

▲ 鄭錦興與可宜的兒子於2024年4月出世。（IG圖片）

新手媽媽可宜｜曾想過為未出世囝囝先報神校

雖然兒子現時只有8個月大，但可宜深明香港家長的壓力：「我相信之後，特別在香港，開始很緊張就是報學校。」雖然她未開始為囝囝報幼稚園，但原來陀住囝囝時，的確想過為他報定神校：「因為有一間所謂神校，在我家附近，我跟老公說，不如我們報名，報神校好像要現在報，他說：『你不要這麼瘋狂好不好？』」

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不過可宜緊張還緊張，她還是會看兒子情況：「都要看小朋友適不適合，可不可以走傳統教育路線？因為跟很多朋友談過，一開始想小朋友學好中文，如果太年幼讀國際學校，中文長大後就難追回。」她又指現在的小朋友迫不來，如果這個方向不可行，就會試另一個方向，最重要是適合自己小朋友。

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