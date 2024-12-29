  • 15°C
香港時間：20241229日 (日) 09:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手媽媽｜可宜怕痛揀剖腹產最驚打麻醉針　初見兒子被嚇親：口好大好醜樣！

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 7 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
湊得輕鬆啲
新手媽媽｜可宜憶述生產過程初見兒子被嚇倒 怕痛選剖腹產子：冇諗過順產！

【新手爸媽/剖腹產/可宜/鄭錦興】混血主持可宜與籃球明星老公鄭錦興婚後積極造人，終如願在今年4月榮升父母，囝囝轉眼已8個月大，可宜對生產過程仍歷歷在目，她坦言怕痛，一早已決定剖腹產，又搞笑憶述第一眼見到兒子的反應，直言當下被嚇親：「好醜樣！」

新手媽媽可宜憶述生產過程！（湛斯雅攝）

新手媽媽可宜｜怕痛一早揀定剖腹產

相信很多準媽咪曾猶疑過順產還是剖腹產，直率的可宜卻表明：「沒有，我沒想過順產！因為怕痛，聽很多朋友說順產經歷都是驚濤駭浪，我就沒這麼勇敢，所以我覺得順產媽媽很厲害。」可宜指媽咪當年也是剖腹生產：「我媽咪以前也是開刀生我，所以我覺得，多年前開刀已是這麼純熟的科技，對不對？所以我一心想開刀。」

點擊圖片放大
+4
+3

新手媽媽可宜｜醫生料胎兒屬「大碼B」似父母高大

除了怕痛外，醫生預計BB是「大碼B」，也是令她對順產卻步的原因，她說：「醫生一開始預計BB很大隻，因為我跟老公也很高大，但孕後期我不能吃東西，所以BB跌回正常磅數，但其實他身形也很長。」後期她食量減少致體重回落，醫生就預計BB出世重7磅多，因此有問過她：「你的身形生7磅多的話綽綽有餘，你想不想試試順產？」可宜隨即耍手擰頭：「我說不要了！不要搞這麼多東西！」

新手媽媽可宜｜被粗大的麻醉針嚇親

對於生產過程，可宜表示畢生難忘：「我記得是推進產房，先生未進來的，要先做麻醉，因為我婦科醫生那天因黃雨導致遲到少許，故產房只有我和麻醉醫生。很緊張，很像拍卡通片，他拿針出來『吱吱』噴氣，我見到（麻醉）針很粗，好像很痛呢！」麻醉師見到她驚慌失措的樣子，就問她是否怕痛？可宜大反應笑說：「心想誰不怕痛，不要玩啦！」

可宜又清楚記得麻醉師叫她彎起身體，膝蓋要頂住下巴位置，然後在後腰部位打麻醉針，由於當時肚子很大，她坦言動作做起來有點難度。之後婦產科醫生便到達，她打趣表示：「開刀可以選時間，我是一個虔誠天主教徒，但所有東西我都做齊的，哈哈，例如選時間、找師傅改名，這些我全部有做。」

點擊圖片放大
+4
+3

新手媽媽可宜｜初見兒子被嚇親：口好大好醜樣！   

可宜形容當時醫生看一看時鐘，知道時間到了，便安排老公進來陪產，她指由老公進產房到BB出世，竟不足5分鐘，她說：「快得很緊要，我醫生真的很快手很快手。」當下醫生抱BB過來給她看，她搞笑憶述：「我心想，嘩！這是誰？很醜樣，紫色的臉，又正在哭，我兒子嘴巴真的很大，頭這麼大，口部已經這麼大，哭得很大聲，心想什麼來的，我樣子也不錯，為什麼兒子這樣子？之後我就說，快抱走快抱走。」到BB清潔乾淨，她指已經變了樣，開始看到雙眼皮，有點媽媽的樣子了。

鄭錦興與可宜的兒子於2024年4月出世。（IG圖片）

新手媽媽可宜｜曾想過為未出世囝囝先報神校

雖然兒子現時只有8個月大，但可宜深明香港家長的壓力：「我相信之後，特別在香港，開始很緊張就是報學校。」雖然她未開始為囝囝報幼稚園，但原來陀住囝囝時，的確想過為他報定神校：「因為有一間所謂神校，在我家附近，我跟老公說，不如我們報名，報神校好像要現在報，他說：『你不要這麼瘋狂好不好？』」

點擊圖片放大
+5
+4

不過可宜緊張還緊張，她還是會看兒子情況：「都要看小朋友適不適合，可不可以走傳統教育路線？因為跟很多朋友談過，一開始想小朋友學好中文，如果太年幼讀國際學校，中文長大後就難追回。」她又指現在的小朋友迫不來，如果這個方向不可行，就會試另一個方向，最重要是適合自己小朋友。

相關內容:

求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長

靚太安樂窩｜可宜與老公鄭錦興炮製中西合璧甜品　為腹中混血寶寶減少進食朱古力

靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長
20:00 2024/02/23
求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長
新手爸媽｜江若琳陪歲半仔1周返5日Playgroup　緊張爸爸蕭唯展日發100種警告：小心太陽
10:00 2024/12/22
新手爸媽｜江若琳陪歲半仔1周返5日Playgroup　緊張爸爸蕭唯展日發100種警告：小心太陽
新手爸媽｜石修新抱為女兒自訂N班課程　林佑蔚童年受虐曾抗拒生育：世界愈來愈複雜
10:00 2024/12/15
新手爸媽｜石修新抱為女兒自訂N班課程　林佑蔚童年受虐曾抗拒生育：世界愈來愈複雜
新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女
10:00 2024/10/06
新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女
新手爸媽｜「泰國通」馮凱淇孕後期BB生長變慢　細碼B頭圍偏小需緊急入院開刀
10:00 2024/11/10
新手爸媽｜「泰國通」馮凱淇孕後期BB生長變慢　細碼B頭圍偏小需緊急入院開刀
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
10:00 2024/09/29
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇

你可能感興趣

求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長
20:00 2024/02/23
求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長
新手爸媽｜江若琳陪歲半仔1周返5日Playgroup　緊張爸爸蕭唯展日發100種警告：小心太陽
10:00 2024/12/22
新手爸媽｜江若琳陪歲半仔1周返5日Playgroup　緊張爸爸蕭唯展日發100種警告：小心太陽
新手爸媽｜石修新抱為女兒自訂N班課程　林佑蔚童年受虐曾抗拒生育：世界愈來愈複雜
10:00 2024/12/15
新手爸媽｜石修新抱為女兒自訂N班課程　林佑蔚童年受虐曾抗拒生育：世界愈來愈複雜
人物專訪 新手爸媽 爸媽心聲 生育 懷孕 產前產後

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月29日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月29日 時間04:05）
日本旅遊2025｜日本旅行必看5大新規　入境預先過關/乘車規定/夜間禁酒
日本旅遊2025｜日本旅行必看5大新規　入境預先過關/乘車規定/夜間禁酒
港鐵男子｜內地男子港鐵被罰$XX　疑因一個原因導致
港鐵男子｜內地男子港鐵被罰$XX　疑因一個原因導致
PANDA GO｜西九晚上舉行煙火無人機匯演　夜空呈現多款可愛大熊貓圖案【多圖】
PANDA GO｜西九晚上舉行煙火無人機匯演　夜空呈現多款可愛大熊貓圖案【多圖】
郭富城台北演唱會意外｜郭富城台北騷墮台發出巨響　驚險事發片段瘋傳　親解箇中之謎
郭富城台北演唱會意外｜郭富城台北騷墮台發出巨響　驚險事發片段瘋傳　親解箇中之謎