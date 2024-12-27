冬天猝死｜冬天10大行為易猝死　醫生：沖涼前後溫差超過「1數值」 恐召喚死神

【猝死/洗澡／心肌梗塞／溫差／】天氣轉涼，容易誘發心臟疾病，有台灣醫生指出，冬日心肌梗塞引發的心律不整屬冬天猝死的常見原因之一，強調生活中有10大常見行為是寒冬猝死危險行為，冬日應要多加注意。

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腎臟科醫生洪永祥日前於Facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享指，冬日溫度越低，心肌梗塞比率便會更高，其中心肌梗塞引發的心律不整，是冬天猝死的常見原因之一，而下列3大地點最易誘發猝死意外：

心肌梗塞｜3大地點易誘發猝死意外

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臥室及浴室： 研究顯示，大約70%的猝死事件發生在家中，特別是在臥室和浴室，其中寒冷的清晨和夜晚是最高風險時段。

研究顯示，大約70%的猝死事件發生在家中，特別是在臥室和浴室，其中寒冷的清晨和夜晚是最高風險時段。 寒冷的公共場所： 約18%的猝死事件發生在公共場所，例如街道、公園或交通工具內，尤其是寒冷的戶外環境中。

約18%的猝死事件發生在公共場所，例如街道、公園或交通工具內，尤其是寒冷的戶外環境中。 寒冷的工作場所：從事戶外工作或需要長時間暴露在寒冷環境中的行業尤其危險，例如建築工人或物流配送人員。

心肌梗塞｜10大寒冬常見高危猝死行為

洪醫生續指，以下10大行為屬於寒冬常見的高危猝死行為：

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心肌梗塞｜10.寒冬中戶外吸煙

煙草中含有數百種是有毒物質，例如氮氧化物、尼古丁及一氧化碳等，其中一氧化碳會取代血液中的氧氣跟紅血球的結合能力，令身體細胞獲得氧氣量減少；尼古丁可使血管收縮、心跳加速，增加血液循環系統的負擔；焦油可刺激並破壞細胞，對身體的細胞造成影響，加上寒冷的空氣，恐增加心臟負擔和猝死可能。此外，忽冷忽熱的溫差，加上有毒的刺激氣體，容易造成支氣管不正常收縮，誘發氣喘及慢性阻塞性肺病的急性發作，可於短時間便出現呼吸衰竭死亡。

建議：室內幾乎沒有吸煙區，天冷戶外吸煙往往吸得更大口更猛，更增加猝死風險，建議戒煙。

心肌梗塞｜9.冬日飲醉酒後入睡

酒精會導致血管擴張、加速體熱散失，加上酒精會麻醉感覺降低體溫感知力，於寒冷環境下容易因低體溫而猝死。另外，冬天喝到斷片更有可能導致半夜大量嘔吐堵塞到呼吸道窒息，是猝死高風險行為。

建議：冬天飲酒適量即可，切勿喝到酒醉斷片。

心肌梗塞｜8.棉被蓋滿頭入睡

有研究指棉被蓋滿頭睡覺，對於失眠者更容易進入睡眠，不少人冬日喜歡以棉被蓋頭入睡以抵抗臉龐的寒冷，惟家中有嬰兒或是臥床失智無法表達或自由翻身踢被的長者，有可能一個棉被蓋頭壓迫到呼吸道，就導致窒息的悲劇發生。

建議：天冷睡覺蓋被，還是要留呼吸的空間，不要蓋到鼻子以上。

心肌梗塞｜7.寒夜露宿或睡在戶外

入睡後人體活動代謝減慢、體溫會降低，街邊遊民、無家可歸者或深夜戶外活動者，本身已沒有攝取足夠熱量，保暖設備不足下容易因低體溫喪命。

建議：假如必須夜宿在外，務必帶足保暖設備，若寒冬發現居家附近有需要幫助的街友務必多注意與關懷。

心肌梗塞｜6.於戶外穿著單薄、長時間進行靜態活動

人體是恆溫動物，短時間處於低溫環境，身體會經神經與內分泌系統，增加代謝產熱並且收縮表皮血管，以減少熱量的流失；但長時間穿著單薄從事戶外工作、釣魚或露天觀看活動，身體產熱不足，便有可能不知不覺中因低體溫誘發猝死風險。

建議：冬日儘量不要安排長時間的戶外活動，以減少猝死風險。

心肌梗塞｜5.晚餐高熱量飲食、夜半頻尿起床溫差大

冬日人體需要更多熱量，身體往往會自動會攝取更多高熱量、高油鹽糖食物，假如晚餐攝取過多高油鹽糖食物，慢性病長者容易出現血糖血壓飆高失控、心臟負荷加大；半夜更會頻繁上廁所，而長者冬夜離開溫暖被窩、瞬間進入寒冷室溫，溫差過大，如未有做足保暖措施，則容易被發現猝死於廁所。

建議：寒冬仍需要健康適量飲食，長者房內可增加暖氣設備或穿著保暖長褲入睡，減少半夜起床去廁所的溫差。

心肌梗塞｜4.熱水器放在對外窗戶緊閉的後陽台

假如將煤氣熱水爐安裝於室內或密封陽台，導致一氧化碳無法完全排出，恐釀中毒的悲劇。

建議：熱水器不要安裝於室內，假如安裝在陽台，請務必要保持後陽台對外通風。

心肌梗塞｜3.寒流清晨戶外登山工作或是劇烈運動

不少長者習慣清晨運動或是爬山，惟冬日清晨星溫度最低的時候，此時血壓容易上升、加上寒冷刺激及運動負荷，增加了交感神經的興奮，增加心肌梗塞或心律不整風險。

建議：長者做運動是為了健康，寒流到來建議可於室內進便運動，外出進行劇烈運動反而有損健康。

心肌梗塞｜2.忽視胸痛或呼吸困難等徵兆早早去睡覺

冬日猝死前，還是有些許徵兆，包括胸痛、胸悶呼吸困難，這些徵兆可能是高血壓、心律不整、心臟缺氧等問題、但許多人會將其歸類為天氣過冷或疲勞，往往因不適感早早上床睡覺，導致半夜猝死、一覺不醒了。

建議：睡前出現任何胸悶、胸痛、呼吸困難症狀等，一定要告知家人，並密切觀察，若沒有改善儘早就醫，切勿忽視去睡覺。

心肌梗塞｜1.脫光衣服洗澡前後溫差超過5度

當溫差愈大，死亡率越高，有研究發現指，除了心因性猝死，連腦血管阻塞疾病亦是在溫差大於5度以上開始，越發危險；即使健康沒有任何病史人士，溫差超過5度亦會有4倍風險、或會出現急性腦中風。芬蘭曾研究指出，溫差過大時，即使之前健康沒有任何病史的人，亦會也有2倍風險出現猝死。

建議：洗澡前可將是室內暖氣打開5分鐘，或安裝置頂式保暖設備，由脫光衣服到洗澡、洗完澡再穿上衣服，這段時間務必不能有高過5度的溫差。

資料來源：Facebook@洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

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