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小一入學2025｜部分熱門直資私小升中概況　呢兩間小學98%畢業生入讀英中

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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TOPick整理部分熱門的直資及私立小學於2023/24年學年畢業生的升中概況，讓家長作為選校參考。

【直資小學/私立小學/小一入學2025/升中/英中】不少家長為子女選擇小學時，除考慮課程內容、師資、課外活動等，亦非常關心心儀學校有否一條龍或直屬中學，以及學校的升讀英文中學的比率。TOPick整理部分熱門的直資及私立小學於2023/24年學年畢業生的升中概況，讓家長作為選校參考。

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蔡繼有小一入學｜保良局蔡繼有校園導賞　國際化辦學模式躍身熱門IB校

小一入學2025｜九龍塘宣道及陳守仁98%畢業生入讀英中

深受家長歡迎的「三私一直」小學，均位於九龍區，4間學校都沒有「一條龍」升學的優勢，但卻是炙手可熱的私立、直資小學，包括私立的九龍塘學校（小學部）九龍塘宣道小學聖方濟各英文小學及直資的保良局陳守仁小學

4間學校畢業生升中表現相當亮麗，校方於學校網頁詳列所有畢業生升讀的中學及人數，其中九龍塘宣道小學及九龍塘學校（小學部），分別有98.2%及97.5%畢業生入讀英中，保良局陳守仁小學則有98.2%學生入讀英中，另有2名學生升讀直資、國際或海外學校。

這些著名小學畢業生均升讀直資名校聖保羅男女中學拔萃女書院協恩中學拔萃男書院等，同時官津英中亦有不不少，包括英皇書院聖若瑟書院伊利沙伯中學喇沙書院等。

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小一入學2025｜圓玄及救恩升英中率約9成

除了「三私一直」，屯門的直資保良局香港道教聯合會圓玄小學，升英中率高達96%，入讀包括聖保羅男女中學聖士提反書院聖保羅書院英華書院德望學校等名校；天水圍和富慈善基金李宗德小學則有59%畢業生入讀直資中學，包括聖保羅男女中學、聖保羅書院、聖保祿學校及聖士提反書院等。而私立的救恩學校去年有59人參與升中派位，入讀英中百分比為88%。

以下直資及私立小學，於學校網頁公布詳細2023/24年度小六畢業生升中概況，包括升英中人數及比率：

部分熱門直私小學升中概況
學校類別23/24年度畢業生升讀本地直私英中人數升讀本地官津英中人數升讀本地英中率
保良局陳守仁小學直資112人88人22人98.2%
九龍塘宣道小學私立113人63人48人98.2%
九龍塘學校（小學部）私立120人63人54人97.5%
保良局香港道教聯合會圓玄小學直資沒有公布沒有公布沒有公布96%
救恩學校私立59人約52人88%
香港培道小學私立101人26人23人48.5%
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小一入學2025｜其他熱門直私小學

部分直資及私立小學僅公布簡單升中數據，例如直資的嶺南大學香港同學會小學公布，43名畢業生中有38人獲派第一志願，獲派第一志願比率為88.4%，學生升讀的英中包括聖保羅書院、沙田蘇浙公學、伊利沙伯中學等。

私立的香港真光中學附屬小學暨幼稚園，未有公布整體小六學生人數，只提及有82%學生升讀英中，包括聖保羅男女中學、英華女學校瑪利曼中學聖士提反女子中學聖若瑟書院等。

同為私立的啟思小學，僅寫明升讀第一志願學生比率為96.8%；崇真小學暨幼稚園亦沒有公布具體數字，只提及學生升讀中學的名單，包括拔萃男書院、英華書院、英皇書院、聖保羅書院、香港華仁書院華仁書院（九龍）等。

延伸閱讀：保良局陳守仁小學面試貼士

熱門直資英文小學保良局陳守仁小學一直深受家長歡迎，每年均吸引6,000人報名，即平均約40人爭奪一個學位。校方提醒家長，面試前可讓孩子保持愉快的心情到校，以發揮最佳狀態。TOPick曾訪問過去該校面試的家長，綜合出以下首輪面試內容如下：

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