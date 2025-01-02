小一入學2025｜部分熱門直資私小升中概況 呢兩間小學98%畢業生入讀英中
撰文： 李盛芝
發布時間： 41 分鐘前
最後更新： 9 分鐘前
【直資小學/私立小學/小一入學2025/升中/英中】不少家長為子女選擇小學時，除考慮課程內容、師資、課外活動等，亦非常關心心儀學校有否一條龍或直屬中學，以及學校的升讀英文中學的比率。TOPick整理部分熱門的直資及私立小學於2023/24年學年畢業生的升中概況，讓家長作為選校參考。
最新影片推介：
小一入學2025｜九龍塘宣道及陳守仁98%畢業生入讀英中
深受家長歡迎的「三私一直」小學，均位於九龍區，4間學校都沒有「一條龍」升學的優勢，但卻是炙手可熱的私立、直資小學，包括私立的九龍塘學校（小學部）、九龍塘宣道小學、聖方濟各英文小學及直資的保良局陳守仁小學。
4間學校畢業生升中表現相當亮麗，校方於學校網頁詳列所有畢業生升讀的中學及人數，其中九龍塘宣道小學及九龍塘學校（小學部），分別有98.2%及97.5%畢業生入讀英中，保良局陳守仁小學則有98.2%學生入讀英中，另有2名學生升讀直資、國際或海外學校。
這些著名小學畢業生均升讀直資名校聖保羅男女中學、拔萃女書院、協恩中學、拔萃男書院等，同時官津英中亦有不不少，包括英皇書院、聖若瑟書院、伊利沙伯中學、喇沙書院等。
小一入學2025｜圓玄及救恩升英中率約9成
除了「三私一直」，屯門的直資保良局香港道教聯合會圓玄小學，升英中率高達96%，入讀包括聖保羅男女中學、聖士提反書院、聖保羅書院、英華書院、德望學校等名校；天水圍和富慈善基金李宗德小學則有59%畢業生入讀直資中學，包括聖保羅男女中學、聖保羅書院、聖保祿學校及聖士提反書院等。而私立的救恩學校去年有59人參與升中派位，入讀英中百分比為88%。
以下直資及私立小學，於學校網頁公布詳細2023/24年度小六畢業生升中概況，包括升英中人數及比率：
|部分熱門直私小學升中概況
|學校
|類別
|23/24年度畢業生
|升讀本地直私英中人數
|升讀本地官津英中人數
|升讀本地英中率
|保良局陳守仁小學
|直資
|112人
|88人
|22人
|98.2%
|九龍塘宣道小學
|私立
|113人
|63人
|48人
|98.2%
|九龍塘學校（小學部）
|私立
|120人
|63人
|54人
|97.5%
|保良局香港道教聯合會圓玄小學
|直資
|沒有公布
|沒有公布
|沒有公布
|96%
|救恩學校
|私立
|59人
|約52人
|88%
|香港培道小學
|私立
|101人
|26人
|23人
|48.5%
小一入學2025｜其他熱門直私小學
部分直資及私立小學僅公布簡單升中數據，例如直資的嶺南大學香港同學會小學公布，43名畢業生中有38人獲派第一志願，獲派第一志願比率為88.4%，學生升讀的英中包括聖保羅書院、沙田蘇浙公學、伊利沙伯中學等。
私立的香港真光中學附屬小學暨幼稚園，未有公布整體小六學生人數，只提及有82%學生升讀英中，包括聖保羅男女中學、英華女學校、瑪利曼中學、聖士提反女子中學及聖若瑟書院等。
同為私立的啟思小學，僅寫明升讀第一志願學生比率為96.8%；崇真小學暨幼稚園亦沒有公布具體數字，只提及學生升讀中學的名單，包括拔萃男書院、英華書院、英皇書院、聖保羅書院、香港華仁書院、華仁書院（九龍）等。
延伸閱讀：保良局陳守仁小學面試貼士
熱門直資英文小學保良局陳守仁小學一直深受家長歡迎，每年均吸引6,000人報名，即平均約40人爭奪一個學位。校方提醒家長，面試前可讓孩子保持愉快的心情到校，以發揮最佳狀態。TOPick曾訪問過去該校面試的家長，綜合出以下首輪面試內容如下：
相關報道：
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校 陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位 全港逾百間學校超收情況一覽【持續更新】
小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南 全港417間小班教學學校名單
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：