小一入學2025｜部分熱門直資私小升中概況　呢兩間小學98%畢業生入讀英中

▲ TOPick整理部分熱門的直資及私立小學於2023/24年學年畢業生的升中概況，讓家長作為選校參考。

【直資小學/私立小學/小一入學2025/升中/英中】不少家長為子女選擇小學時，除考慮課程內容、師資、課外活動等，亦非常關心心儀學校有否一條龍或直屬中學，以及學校的升讀英文中學的比率。TOPick整理部分熱門的直資及私立小學於2023/24年學年畢業生的升中概況，讓家長作為選校參考。

最新影片推介：

小一入學2025｜九龍塘宣道及陳守仁98%畢業生入讀英中

深受家長歡迎的「三私一直」小學，均位於九龍區，4間學校都沒有「一條龍」升學的優勢，但卻是炙手可熱的私立、直資小學，包括私立的九龍塘學校（小學部）、九龍塘宣道小學、聖方濟各英文小學及直資的保良局陳守仁小學。

4間學校畢業生升中表現相當亮麗，校方於學校網頁詳列所有畢業生升讀的中學及人數，其中九龍塘宣道小學及九龍塘學校（小學部），分別有98.2%及97.5%畢業生入讀英中，保良局陳守仁小學則有98.2%學生入讀英中，另有2名學生升讀直資、國際或海外學校。

這些著名小學畢業生均升讀直資名校聖保羅男女中學、拔萃女書院、協恩中學、拔萃男書院等，同時官津英中亦有不不少，包括英皇書院、聖若瑟書院、伊利沙伯中學、喇沙書院等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小一入學2025｜圓玄及救恩升英中率約9成

除了「三私一直」，屯門的直資保良局香港道教聯合會圓玄小學，升英中率高達96%，入讀包括聖保羅男女中學、聖士提反書院、聖保羅書院、英華書院、德望學校等名校；天水圍和富慈善基金李宗德小學則有59%畢業生入讀直資中學，包括聖保羅男女中學、聖保羅書院、聖保祿學校及聖士提反書院等。而私立的救恩學校去年有59人參與升中派位，入讀英中百分比為88%。

以下直資及私立小學，於學校網頁公布詳細2023/24年度小六畢業生升中概況，包括升英中人數及比率：

部分熱門直私小學升中概況 學校 類別 23/24年度畢業生 升讀本地直私英中人數 升讀本地官津英中人數 升讀本地英中率 保良局陳守仁小學 直資 112人 88人 22人 98.2% 九龍塘宣道小學 私立 113人 63人 48人 98.2% 九龍塘學校（小學部） 私立 120人 63人 54人 97.5% 保良局香港道教聯合會圓玄小學 直資 沒有公布 沒有公布 沒有公布 96% 救恩學校 私立 59人 約52人 88% 香港培道小學 私立 101人 26人 23人 48.5%

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

小一入學2025｜其他熱門直私小學

部分直資及私立小學僅公布簡單升中數據，例如直資的嶺南大學香港同學會小學公布，43名畢業生中有38人獲派第一志願，獲派第一志願比率為88.4%，學生升讀的英中包括聖保羅書院、沙田蘇浙公學、伊利沙伯中學等。

私立的香港真光中學附屬小學暨幼稚園，未有公布整體小六學生人數，只提及有82%學生升讀英中，包括聖保羅男女中學、英華女學校、瑪利曼中學、聖士提反女子中學及聖若瑟書院等。

同為私立的啟思小學，僅寫明升讀第一志願學生比率為96.8%；崇真小學暨幼稚園亦沒有公布具體數字，只提及學生升讀中學的名單，包括拔萃男書院、英華書院、英皇書院、聖保羅書院、香港華仁書院、華仁書院（九龍）等。

延伸閱讀：保良局陳守仁小學面試貼士

熱門直資英文小學保良局陳守仁小學一直深受家長歡迎，每年均吸引6,000人報名，即平均約40人爭奪一個學位。校方提醒家長，面試前可讓孩子保持愉快的心情到校，以發揮最佳狀態。TOPick曾訪問過去該校面試的家長，綜合出以下首輪面試內容如下：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關報道：

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校 陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士

小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位 全港逾百間學校超收情況一覽【持續更新】

小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南 全港417間小班教學學校名單

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】