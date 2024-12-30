STEAM學校｜鼓勵學生善用AI學習STREAM　油天(海泓道)培養學生創新解難能力

▲ 油蔴地天主教小學（海泓道）挑選兩名學生參加「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」。

【油蔴地天主教小學（海泓道）/道路安全/AI/STREAM】香港交通意外情況嚴重，單是去年就共錄得約1.7萬宗道路交通意外，導致數百人傷亡。為培養年輕人道路安全意識，道路安全議會早前舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，其中油蔴地天主教小學（海泓道）挑選兩名學生參賽，讓他們學習AI圖像生成軟件，結合文字及生活製作圖畫，藉以提醒公眾時刻注意道路安全。

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「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」主要透過科技與藝術的結合，鼓勵學生以多元化的方式宣揚道路安全的訊息，參與比賽的小四至小六學生，可利用AI圖像生成軟件，以「好心態出行，專心、留心、唔分心」及「留心勿搗蛋」為主題創作，並加入吉祥物「留心蛋Mr. Safegg」，傳達駕駛者、行人和乘客等，在道路上應保持良好的出行態度及習慣。

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STEAM學校｜善用AI學習在未來是不可或缺

油尖旺區名校油蔴地天主教小學（海泓道）亦有參與比賽，校長陳淑儀認為，香港屬於人口密集的地區，經常出現人車爭路情況，有必要從小學習道路安全，

學校以往參加的是繪畫、填色等的比賽，今次接觸AI（人工智能）的範疇，對老師、學生來說都是一個新嘗試、新挑戰。

她補充，AI是未來教學發展的新趨勢，結合視藝科、STREAM的學習，可說是相得益彰，「利用新科技去創作，無疑能協助學生修正及優化學習內部，但學生仍需透過人性化的整理、思考、綜合所學」，因此，過程中學生能發揮創新創意、解決問題的能力。

▲ 油蔴地天主教小學（海泓道）派出兩名學生參與比賽。（香港經濟日報資料圖片）

STEAM學校｜抱「嘗試」心態參賽

負責比賽報名及教導學生參賽的視藝老師周子晴說，學生對參加比賽的反應十分熱烈，不過，學校在AI教學上仍處於起步，「需要挑選在科技應用、語文等方面，有較佳能力的學生參與」。

她表示，學校抱嘗試的心態參與，因此兩名小六學生蔣奕朗及潘嘉迅，在輕鬆沒有壓力的情況下設計作品。她期望，透過他們的繪畫作品，增加年輕人道路安全及守法的意識。

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