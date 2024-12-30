  • 20°C
香港時間：20241230日 (一) 17:52

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

STEAM學校｜鼓勵學生善用AI學習STREAM　油天(海泓道)培養學生創新解難能力

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

油蔴地天主教小學（海泓道）挑選兩名學生參加「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」。

油蔴地天主教小學（海泓道）/道路安全/AI/STREAM】香港交通意外情況嚴重，單是去年就共錄得約1.7萬宗道路交通意外，導致數百人傷亡。為培養年輕人道路安全意識，道路安全議會早前舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，其中油蔴地天主教小學（海泓道）挑選兩名學生參賽，讓他們學習AI圖像生成軟件，結合文字及生活製作圖畫，藉以提醒公眾時刻注意道路安全。

最新影片推介：

童學園
蔡繼有小一入學｜保良局蔡繼有校園導賞　國際化辦學模式躍身熱門IB校

「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」主要透過科技與藝術的結合，鼓勵學生以多元化的方式宣揚道路安全的訊息，參與比賽的小四至小六學生，可利用AI圖像生成軟件，以「好心態出行，專心、留心、唔分心」及「留心勿搗蛋」為主題創作，並加入吉祥物「留心蛋Mr. Safegg」，傳達駕駛者、行人和乘客等，在道路上應保持良好的出行態度及習慣。

點擊圖片放大
+4
+3

STEAM學校｜善用AI學習在未來是不可或缺

油尖旺區名校油蔴地天主教小學（海泓道）亦有參與比賽，校長陳淑儀認為，香港屬於人口密集的地區，經常出現人車爭路情況，有必要從小學習道路安全，

學校以往參加的是繪畫、填色等的比賽，今次接觸AI（人工智能）的範疇，對老師、學生來說都是一個新嘗試、新挑戰。

她補充，AI是未來教學發展的新趨勢，結合視藝科、STREAM的學習，可說是相得益彰，「利用新科技去創作，無疑能協助學生修正及優化學習內部，但學生仍需透過人性化的整理、思考、綜合所學」，因此，過程中學生能發揮創新創意、解決問題的能力。

油蔴地天主教小學（海泓道）派出兩名學生參與比賽。（香港經濟日報資料圖片）

STEAM學校｜抱「嘗試」心態參賽

負責比賽報名及教導學生參賽的視藝老師周子晴說，學生對參加比賽的反應十分熱烈，不過，學校在AI教學上仍處於起步，「需要挑選在科技應用、語文等方面，有較佳能力的學生參與」。

她表示，學校抱嘗試的心態參與，因此兩名小六學生蔣奕朗及潘嘉迅，在輕鬆沒有壓力的情況下設計作品。她期望，透過他們的繪畫作品，增加年輕人道路安全及守法的意識。

相關報道：

STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂 循道學校創新教導AI繪畫

STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全 校長鼓勵學生跟科技與時並進

人工智能︱嶺小學生善用AI二次創作名畫 校長：學校家長都不應迴避AI

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

STEAM學校｜連續8年獲選資訊科技教育卓越中心　佛教慈敬校長：善用AI學習大趨勢
21:00 2024/11/29
STEAM學校｜連續8年獲選資訊科技教育卓越中心　佛教慈敬校長：善用AI學習大趨勢
AI學校︱道路安全AI繪畫創作比賽愛官小六生勇奪亞軍　愛官校長：讓同學開眼界
18:38 2024/12/03
AI學校︱道路安全AI繪畫創作比賽愛官小六生勇奪亞軍　愛官校長：讓同學開眼界
AI學校︱仁濟醫院蔡衍濤小六男生活學活用　勇奪道路安全AI繪畫賽最具人氣獎
19:54 2024/12/27
AI學校︱仁濟醫院蔡衍濤小六男生活學活用　勇奪道路安全AI繪畫賽最具人氣獎

你可能感興趣

STEAM學校｜連續8年獲選資訊科技教育卓越中心　佛教慈敬校長：善用AI學習大趨勢
21:00 2024/11/29
STEAM學校｜連續8年獲選資訊科技教育卓越中心　佛教慈敬校長：善用AI學習大趨勢
AI學校︱道路安全AI繪畫創作比賽愛官小六生勇奪亞軍　愛官校長：讓同學開眼界
18:38 2024/12/03
AI學校︱道路安全AI繪畫創作比賽愛官小六生勇奪亞軍　愛官校長：讓同學開眼界
AI學校︱仁濟醫院蔡衍濤小六男生活學活用　勇奪道路安全AI繪畫賽最具人氣獎
19:54 2024/12/27
AI學校︱仁濟醫院蔡衍濤小六男生活學活用　勇奪道路安全AI繪畫賽最具人氣獎
繪畫 中小學教育 二次創作 STEAM STEM 人工智能 小學

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月30日 時間12:05）
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半
居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎